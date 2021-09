Con las veladoras encendidas, los integrantes del Consejo de Administración de la empresa de transporte público colectivo urbano “Línea Express”, esperan hoy noticias a su favor emitidas por la SAPJE.

Y en el cuento de nunca acabar, pese al nuevo Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio apenas publicado en el POE el 7 de septiembre, siguen los comentarios de anomalías que obstaculizan y afectan el trabajo notarial.

EN REDES SOCIALES, tras ser vinculado a proceso por fraude, el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, arremetió directamente contra el ex fiscal Felipe Muñoz Vázquez, como su principal perseguidor. El ex mandatario aseguró que la investigación de delitos fiscales prescritos de hace más de cinco años, no le representan “peligro de privación de la libertad y no tendremos que pagar nada porque la razón jurídica nos asiste. Eso lo fraguó el entonces procurador de justicia de Aguascalientes, Felipe Muñoz; hizo todo lo posible para que en su tiempo se hiciera algo en contra mía; no lo logró, pero después fue nombrado subprocurador de la PGR; sin embargo no duró mucho por sus antecedentes, porque es un gánster“, expresó… EN ASCUAS. El delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Aguascalientes, Jorge Alberto de la Cruz Gutiérrez, dio a conocer que hasta el momento no ha sido solicitada la participación del personal local de la delegación en el recuento que habrá de llevarse a cabo este miércoles al interior de la Planta Nissan Aguascalientes, donde se realizará el recuento solicitado por la CATEM. “Es un acuerdo, una diligencia que va a llevar la Junta Especial número 15 de la Ciudad de México, entonces hasta el momento no tenemos confirmada nuestra participación”. Detalló que serán actuarios y personal de dicha Junta Federal quienes vienen directamente de la Ciudad de México a realizar tal acción. Destacó que el procedimiento consiste en la instalación de casillas y centros de votación en las distintas áreas de la planta para que confluyan los trabajadores a emitir su voto. “Las instalan desde el primer minuto del miércoles y este mismo personal de la Junta hace el conteo y da a conocer el resultado”… CON LAS VELADORAS ENCENDIDAS, los integrantes del Consejo de Administración de la empresa de transporte público colectivo urbano “Línea Express” esperan que este martes sea discutido el recurso de revisión en la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado y que los tres magistrados les den buenas noticias, porque los socios de las 86 unidades quieren volver a trabajar en las rutas de transporte colectivo urbano, según comentó Juan Raúl Vela… EL PRESIDENTE DE CMIC en Aguascalientes, Ángel Palacios, expresó su inconformidad respecto de una nota publicada recientemente en la que hace referencia a los temas de la delincuencia que han afectado a los constructores del Estado. Reconoció que las extorsiones y el robo de maquinaria son constantes, pero dijo que no es para tanto, pues agobiados por la inseguridad no están, ni mucho menos, dijo, mal y de malas, a pesar de ser víctimas de la delincuencia. Como derecho de réplica quiso aclarar que lo que dijo no correspondía a la realidad, pues ellos a pesar de todo, no la están pasando tan mal… AYER, la alcaldesa Cecilia López participó en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia y refrendó la coordinación con las diferentes instancias en la materia para fortalecer el entorno de paz social en Aguascalientes. Ante el gobernador Martín Orozco, la presidenta de la organización Karla Martorell Moya, legisladores, funcionarios e integrantes de corporaciones y del sector empresarial, la presidenta municipal informó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal redobla esfuerzos para aumentar la percepción ciudadana en seguridad. Los resultados de este trabajo se reflejan en el clima de seguridad que proyecta Aguascalientes, propicio para el establecimiento y desarrollo empresarial… NO ME ODIES POR SER BRILLANTE, habría querido decir el titular de la coordinación de Protección Civil del Municipio de Aguascalientes, Eduardo Muñoz de León, quien señaló que a la siguiente administración capitalina le dejará una corporación 200% mejor respecto de la que recibió, si bien está consciente que la labor de protección civil nunca termina y siempre habrá temas pendientes, pero se ha avanzado mucho para que antros, bares y restaurantes cumplan con este rubro y que la gente acuda a los establecimientos de modo seguro… Y EN EL CUENTO DE NUNCA ACABAR, pese al nuevo Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio apenas publicado en el POE el 7 de septiembre, siguen los comentarios de anomalías que obstaculizan y afectan el trabajo notarial, por la incapacidad de los calificadores que laboran en esa dependencia, convertidos en jueces de lo ya autorizado por el Instituto Catastral, por el municipio correspondiente y por el notario que dio fe del acto jurídico; todo lo anterior, dicen que se debe a falta de conocimientos del personal, insuficiente capacitación e inexistencia de criterios uniformes para la calificación de los diversos títulos registrables y laxitud en la llamada vinculación catastral; también que se expiden certificaciones que son ejemplo de inseguridad jurídica pues contienen una leyenda que dice: “son copias fidedignas del libro antes señalado hasta su digitalización, por lo que el inmueble pudiere presentar movimientos no declarados en este documento”, rompiendo así con el principio de legitimación que conforme al código civil consiste en otorgar certeza y seguridad jurídica sobre los derechos inscritos, con presunción de veracidad. También ha trascendido que ante el Código Civil el nuevo Reglamento presenta algunas contradicciones debido a que debe reglamentar sus disposiciones y no excederlas; además que es reglamento que llega al extremo de negar registro a escrituras provenientes de notarios de otros estados, rompiendo con el principio de entera fe y crédito que establece el artículo 121 constitucional; vendrán amparos… UNA VEZ QUE EL LABORATORIO Pfizer/BioNTech diera a conocer que su vacuna para niños de 5 a 11 años es “segura” tras los ensayos en miles de niños, los resultados indican que la vacuna contra COVID-19 es segura, el médico infectólogo, Francisco Márquez Díaz lo calificó como un gran avance de la ciencia médica, por lo que ya está en puerta y se busca obtener los registros por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) y su agencia semejante en Europa para ya considerar la vacunación entre los niños de 5 a los 11 años. Por lo anterior, dijo que México debería de actualizarse en ese sentido para vacunar a adolescentes y a pediátricos, sobre todo ahorita que ya están en las escuelas porque esto lo que puede hacer es permitir que se mantenga activa la cadena de transmisión. “Ojalá que pronto se decida invertir, como se ha hecho con otras vacunas para la población pediátrica”…