PUBLICAMOS UNA NOTA el viernes 20 de octubre en nuestra edición impresa y en medios digitales, en la cual se hace referencia a que el filtro para la remoción de arsénico en el Pozo 118A ubicado en Misión del Campanario ya había sido desarmado a pesar de las declaraciones de Lluís Jordan Bayod, director de Veolia… EL FUNCIONARIO de la concesionaria había asegurado que este sistema seguiría en funcionamiento hasta el día de hoy para abastecer a los fraccionamientos Andorra Residencial, Cadaqués, Campestre Club, Cerrada de las Misiones, Cerrada del Valle, incluyendo Cerrada El Molino, Granjas Campestre, Las Misiones, Lomas del Campestre II, Misión del Campanario, Misión Paraíso, Valle del Campanario y Valle del Campestre… RESULTA QUE Veolia se comunicó con este diario para aclarar que la remoción del equipo no fue una decisión de ellos, sino una solicitud de CCAPAMA… LO ANTERIOR QUEDÓ demostrado mediante el oficio 8257/USCA que obra en posesión de la redacción con fecha del martes 17 de octubre del presente año, dirigido a Lluís Jordan Bayod, director general de Veolia y emitido por Rafael Berúmen Esparza, encargado de Despacho de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes… EN ESTE DOCUMENTO, se le informa a la concesionaria que los equipos instalados en el Pozo 118 Misión del Campanario debían de ser retirados a más tardar el 20 de octubre de 2023. Esto con la finalidad de resguardar el equipo y evitar cualquier daño, asegurando que en el proceso de entrega y recepción sólo se sería sujeta de entrega la infraestructura… EN AGUAS de los mismos charcos, que nadie -y cuando dijo nadie, es nadie-, intente torpedear el éxito de MIAA, organismo público operador de agua potable en el municipio de Aguascalientes… ASÍ LO MANIFESTÓ el presidente de la Canadevi, Juan Carlos Rodríguez García, quien levantó la voz para que no se ataque al nuevo organismo, al que dio el voto de confianza de los desarrolladores. Dijo que se han realizado grandes esfuerzos por concretar un proyecto ciudadano y se vigilará que se cumpla con ese objetivo, tomando en consideración que los fraccionadores son clientes de grandes volúmenes en el suministro del vital líquido, y además le ponen recurso a proyectos hidráulicos, dentro de sus proyectos de urbanización… EN AGUAS REVUELTAS, se convocó a una movilización nacional en la defensa del Poder Judicial de la Federación, tras la desaparición de sus fideicomisos por la cámara de diputados. El llamado a los manifestantes es este domingo 22 de octubre. En Aguascalientes la concentración se efectuará en la explanada del Jardín de San Marcos a las 11:00 horas, considerando que a esas mismas horas en la Plaza de Armas se realizarán los festejos del aniversario de la Ciudad de Aguascalientes… MIENTRAS TANTO, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se mantienen en paro hasta el próximo martes 24 de octubre se han organizado hasta con horarios para realizar acciones de volanteo en el crucero de segundo anillo y José María Chávez para buscar el apoyo de la sociedad, portando playeras en color blanco… SI ALGO HAY QUE DESTACAR de este tipo de movimientos, con similitudes a la defensa del INE, o la Suprema Corte es que se nota una estructura organizada. Hay que señalar que con este tema en la agenda se abre un espacio de confrontación política que se encamina hacia el 2024, donde la oposición asumirá el rol que le corresponde, mientras que en la Cuarta Transformación estarán atentos para seguir usando la agenda con el interés de obtener réditos sobre su base de votantes… EN EL MARCO DE SU VISITA a Aguascalientes, la senadora Josefina Vázquez Mota lamentó la actitud del Presidente de la República hacia la Suprema Corte de Justicia al quitarle los fideicomisos… “LLAMA LA ATENCIÓN que nunca plantearon estos recortes con el anterior presidente de la Corte, y que hoy que tenemos a una mujer como presidenta de la Corte, que es leal a la Constitución y que defiende la independencia de este poder, la venganza política sea”… EN ESE MISMO TENOR, enfatizó que de todos los fideicomisos que le están quitando a la SCJN, ninguno tiene que ver con las ministras y ministros. “Ellos no eran beneficiarios de ninguno de estos fideicomisos, esto es una mentira, ¿quiénes son beneficiarios de estos 13 fideicomisos? los colaboradores, las juezas, los jueces, los ministerios públicos”… LA PANISTA ADVIRTIÓ que el riesgo de la eliminación de éstos, es que en lugar de tener salarios más decorosos, pensiones, garantías, pues ahora el riesgo es que otros actores, traten de cooptar la impartición de justicia, y que dicha destrucción sólo obedece a una venganza de carácter público….