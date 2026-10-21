Ya le echaron el ojo a las curules los dirigentes sindicales y, por lo visto, no piensan quedarse a cuidar la puerta mientras otros se reparten las candidaturas. Francisco Araiza Méndez, líder de la Fedesa, asegura que tres fuerzas políticas han buscado acercamientos con el sector obrero.

Que hay dos pendientes en materia de seguridad en el Ayuntamiento de Aguascalientes: vehículos blindados para la Policía Municipal y pantallas nuevas para el C4. El alcalde Leo Montañez lo reconoció y aseguró que las unidades llegarán en las próximas semanas.

LA CIRUGÍA MAYOR que se prepara para aliviar el congestionamiento vial frente a la UAA, consistente en un proyecto de reingeniería que cuenta con el aval de la institución, contrasta con la prolongación de Héroe Inmortal, donde parece que alguien decidió poner a prueba los reflejos de los automovilistas. A la altura de Lomas del Sur, quienes circulan de sur a norte rumbo al tercer anillo se encuentran con una desviación de carril cuya señalización deja mucho que desear. Y como si no bastara con las advertencias poco visibles, el alumbrado público está apagado, de modo que por la noche los conductores prácticamente tienen que adivinar por dónde seguir. Lo delicado es que esta improvisación puede colocar frente a frente a vehículos que circulan en sentidos opuestos. Una cosa es que las obras provoquen molestias temporales y otra muy distinta que conviertan la vialidad en una trampa. Ojalá no estén esperando el primer choque frontal para descubrir que las señales también forman parte de una obra pública… YA LE ECHARON EL OJO a las curules los dirigentes sindicales y, por lo visto, no piensan quedarse a cuidar la puerta mientras otros se reparten las candidaturas. Francisco Araiza Méndez, líder de la Federación de Trabajadores del Estado y Municipios de Aguascalientes, asegura que tres fuerzas políticas han buscado acercamientos con el sector obrero y considera que llegó la hora de colocar representantes sindicales en el Congreso local y la Cámara de Diputados. Él mismo tampoco se descarta, faltaba más. En la lista de posibles aspirantes aparecen Adriana Ochoa, Verenisse Ruiz, Luis Marcos Robledo Delgado, Normando López Meixueiro y Alfredo González, todos con sus respectivas organizaciones y estructuras detrás. Araiza sostiene que la intención es impulsar una agenda laboral sin comprometerse con colores partidistas, aunque habrá que ver cuánto dura esa independencia cuando comiencen las negociaciones. Porque una cosa es defender los derechos de los trabajadores y otra aprovechar su representación para conseguir un asiento en el Congreso. Al final, la pregunta no es cuántos líderes sindicales llegarán a la boleta, sino cuántos seguirán acordándose de sus agremiados una vez instalados en la curul… YA PUSO LAS CARTAS sobre la mesa rumbo a 2027 el PRD de Aguascalientes y dejó una fuera de la baraja: Morena. El partido aprobó sus reglas para seleccionar candidatos y negociar alianzas, aunque la decisión sobre quiénes aparecerán en las boletas quedará en manos del Consejo Estatal, a partir de las propuestas de su dirigencia. Los aspirantes podrán registrarse en diciembre y, a más tardar el 20 de febrero, deberán quedar definidas las candidaturas. La puerta estará abierta a perfiles externos —y cómo no, si ya no hay perredistas que alcancen para los cargos en juego—, también a acuerdos con otras fuerzas políticas, organizaciones y liderazgos ciudadanos, siempre que compartan su plataforma, ajá, —como el PAN, por ejemplo—. Entre los objetivos figura alcanzar una votación de dos dígitos y conservar o aumentar su representación legislativa. El PRD también promete fortalecer su presencia territorial y llevar a la agenda temas como seguridad, empleo, salud y agua. Por ahora, el partido ya resolvió con quién no quiere ir; falta conocer quiénes estarán dispuestos a acompañarlo y, sobre todo, qué condiciones pondrán sobre la mesa. Y qué nervios, ¿será Acción Nacional?, ¿acaso con el PRI? ¡Qué compleja situación!… QUE HAY DOS PENDIENTES en materia de seguridad en el Ayuntamiento de Aguascalientes: vehículos blindados para la Policía Municipal y pantallas nuevas para el C4. El alcalde Leo Montañez lo reconoció y aseguró que las unidades llegarán en las próximas semanas, mientras avanza la modernización del centro de monitoreo, donde se vigila buena parte de lo que ocurre en las calles. También se busca que Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo mejoren la coordinación de sus cámaras con el C5 y amplíen la vigilancia en accesos comerciales. Hasta ahí, los planes suenan bien, aunque el alcalde ya puso una condición para lo que venga después: dependerá del presupuesto de 2027. Y ahí está el detalle, porque comprar patrullas blindadas y estrenar pantallas puede fortalecer la infraestructura policial, pero la verdadera prueba será qué tan rápido se detectan los delitos, cuánto tarda la respuesta y cuántos casos se resuelven. De poco sirve tener imágenes de alta definición si la delincuencia sigue apareciendo en ellas con demasiada frecuencia… A CONTRARRELOJ, sumando, restando, cuadrando cifras con conceptos, programas, proyectos estratégicos y cuotas que sean legalmente cobrables, trabajan los funcionarios públicos del Estado porque dentro de una semana será entregado en el Congreso local el Paquete Económico 2027, que regirá todo lo relacionado con los dineros públicos en el último año de la administración estatal, que es, por lo tanto, año de elecciones. De esos que cuestan mucho en recursos económicos, humanos, esfuerzos… y hasta dolores de cabeza, porque habrá que hacer rendir el dinero para cumplir compromisos, cerrar proyectos y atender necesidades, sin perder de vista que en tiempos electorales todos quieren llevar agua a su molino, pero no todos llevan cubeta propia…