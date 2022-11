A escondidas querían entregar ayer por la mañana el Premio Estatal del Deporte 2022. Los medios que arribaron al segundo patio de Palacio de Gobierno, pretendiendo cubrir el evento, fueron despedidos del recinto oficial con el argumento de que se trataba de un “evento privado”.

Que ya puede volar el helicóptero municipal Halcón I, comentó el alcalde Leonardo Montañez Castro, al referir que la Dirección General de Aeronáutica Civil liberó la nave de su último mantenimiento.

MANEJO DEL FUEGO. El titular de la Comisión Nacional Forestal en Aguascalientes, Víctor Villalobos Sánchez, informó que trabajan de la mano con las autoridades municipales y sobre todo las estatales, dado que es una nueva administración, para mantenerlos al tanto. “Estamos próximos a tener una reunión del Comité Estatal de Manejo del Fuego, asimismo, del Consejo Estatal Forestal para darles a conocer las cifras y manifestarles que debemos elaborar en conjunto el instrumento de planeación del próximo año, que es el Programa Estatal de Manejo del Fuego del Estado de Aguascalientes donde se va a reflejar con qué recurso contamos, las comunicaciones, los equipos y cómo vamos a intervenir en los incendios… A ESCONDIDAS querían entregar ayer por la mañana el Premio Estatal del Deporte 2022. Los medios de comunicación que arribaron al segundo patio de Palacio de Gobierno, pretendiendo cubrir el evento y destacar, por supuesto, a los ganadores del galardón –porque finalmente son los que tienen el mérito– fueron despedidos del recinto oficial del Poder Ejecutivo con el argumento de que se trataba de un “evento privado”. Descubierto finalmente en su intención, la vocería se vio obligada a incluir la información en un escueto boletín de prensa, evidenciando que algo pretendían ocultar… EL CAOS VIAL IMPERABA, mientras tanto en las principales calles del Centro Histórico, pues no hubo autoridad que tuviera la gentileza de avisar públicamente la realización de un desfile resucitado, pues hacía tiempo que ya no se llevaba a cabo; incluso antes de la pandemia había sido relegado a una corta parada escolar bajo la sombra de la velaria de la Expoplaza. Así que las calles acordonadas sorprendieron a automovilistas particulares y a los propios conductores del transporte público que, como siempre, dejaron plantados a los usuarios improvisando rutas incluso una hora antes del inicio del desfile, pues a las 9:00 horas ya no se podía pasar por Morelos, que es la entrada natural del norte hacia el Centro, no obstante, los contingentes apenas arrancaron a las 10:00 de la mañana; todo un plantón… APARECIÓ quien fuera la asistente en la alcaldía capitalina de las últimas dos administraciones; ahora, Verónica González despacha como titular del Buró de Congresos y Convenciones, según comentó ayer el titular de Finanzas, ingeniero Alfredo Cervantes García, y destacó que ayudará a coordinar a todo el Sector Turismo, empezando por el Patronato de la Feria de San Marcos y por supuesto a la propia Secretaría de Turismo. Algo así como la versión 2.0 del cargo que desempeñó el sexenio pasado Jorge López Martín. Este sector ejercerá el próximo año más de 250 millones de pesos y, desde luego, que requiere una coordinadora de los coordinadores… A PUNTO DE SALIR DEL AULA están casi 400 docentes, directivos y personal de apoyo de asistencia a la educación, inmersos a estas fechas en su respectivo proceso jubilatorio. Así que a partir del 1 de enero del 2023 quedarán fuera de la vida magisterial y por ende serán suplidos por nuevos profesores, de acuerdo con la lista de prelación vigente… bueno, al menos es lo que se espera, pues, hasta el momento, la lista de ordenamiento magisterial suma más de 600 profesores tan sólo del nivel de preescolar y primaria; además, van los de secundaria que se otorgan por horarios de asignatura, así como de otros rubros de apoyo a la educación. De las 350 delegaciones y centros de trabajo que conforman la sección uno del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), hasta el momento se han renovado 80 de ellas y otras 60 deberán hacerlo antes del próximo 9 de diciembre; después de esa fecha el magisterio entrará a la fase de las posadas y actividades propias de los planteles, comentó Ramón García Alvizo, quien agregó que el 80% de las planillas se han conformado por unidad, porque hay acuerdos y diálogo que permite integrar planillas únicas y por ende que exista armonía, estabilidad y trabajo en las delegaciones sindicales… UN CONVENIO de colaboración suscribirá mañana el fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, en conjunto con el IMMA en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, con el objetivo de trabajar transversalmente con el Centro de Justicia para Mujeres. Con eso de que sólo mes y medio le duró el gusto de tener como su representante al poblano Manuel Alonso, trasladado ahora al frente de la SSPE, Figueroa Ortega acompañará a Zaira Rosales Tirado, quien comentó que “las mujeres no pueden esperar más”, pues quieren justicia, atención y prevención; a su vez, sostuvo que los feminicidios no pueden “rebasar” a Aguascalientes, por lo que los servidores públicos tienen que ponerse a trabajar y dar resultados a la ciudadanía… QUE YA PUEDE VOLAR el helicóptero municipal Halcón I, comentó el alcalde Leonardo Montañez Castro, al referir que la Dirección General de Aeronáutica Civil liberó la nave de su último mantenimiento, por lo que ya se encuentra volando y detalló que cuenta con 1,790 horas de vuelo y que está en excelentes condiciones para operar, dijo que las autoridades en materia de seguridad se encuentran haciendo recorridos ordinarios de vigilancia, agregó que como parte del Mando Coordinado la unidad podrá apoyar en las labores de rescate y traslado de pacientes en caso de que se presenten accidentes. Bueno, pues aguas con los pájaros… 100 CIRUGÍAS DE CATARATAS llevará a cabo el Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes antes de terminar el año, informó el presidente del Patronato, Ricardo Magdaleno Rodríguez, e informó que han estado en contacto con la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, sobre el tema. Adicionalmente, dijo que esta misma semana sostendrán una reunión con el secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, y posteriormente tendrán contacto con la gobernadora Tere Jiménez Esquivel; y para lo que resta de este año el Banco de Ojos está pendiente de lograr una subvención para la adquisición de dos equipos que representan cerca de los 90 mil dólares, a través del Club Rotario Aguascalientes y la Fundación Rotaria, a fin de seguir equipando y tener la mejor tecnología que les permita seguir brindando un mejor servicio a la población…