AUNQUE PARA LA MAYORÍA de los parroquianos los domingos es un día de calma y poco movimiento, esta tarde habrá actividad, pero no en MORENA, ni en el PAN, ni en el PRI… EL TURNO ES PARA Movimiento Ciudadano que despacio, despacio está en busca de candidato o candidata a gobernador… EN SU MOMENTO, la primera carta parecía ser Antonio Martín del Campo, pero sabemos que al final no se decidió y se la jugará en la interna del PAN… OTRA DE SUS CARTAS es la ex diputada local Anayeli Muñoz, quien tiene trabajo arduo en la Cámara de Diputados federal como asesora y es suplente de la diputada federal que llegó con los naranjas, la ex perredista y ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García, y ha aprovechado para dejar ver que también podría ser abanderada si se le requiere… PERO EL MÁS CERCANO contacto del dirigente de Movimiento Ciudadano, fue ayer con la senadora ex panista Martha Márquez… “ES UN GUSTO platicar con Gustavo Granados Corzo y encontrar coincidencias”, publicó la legisladora en un texto que acompañó la foto tomada en torno a dos tazas de café… CON ESTA SORPRESITA, se llegará este día a la Segunda Convención Estatal de este partido, en donde 169 delegadas y delegados decidirán los diferentes órganos de dirección… EN EL “BORLOTE” se espera contar con la asistencia, entre otros miembros de dicho club, del senador Dante Delgado, presidente del Consejo… TENDRÁN QUE PONERSE de acuerdo para definir quién formará parte del Consejo, la Coordinadora Ciudadana y la Comisión Operativa Estatal, los cuales serán electos mediante el voto de los delegados… PARA ALGUNOS, más vale pedir perdón que pedir permiso. Tal es el caso de la firma que organizó el concierto-baile de Julión Álvarez el viernes pasado, pues quedó de manifiesto que los empresarios cumplieron su capricho de “inaugurar” la Arena San Marcos, en el rubro de conciertos, para lo que movieron cielo, mar y tierra para lograrlo… COMO SE LO DAMOS a conocer en esta edición, se supo que el permiso para hacerlo lo obtuvieron de manera extemporánea, lo cual presumiblemente les podría acarrear una multa, más aquellas que también se les apliquen por haber violado la Ley Seca, el aforo de gente presente en el inmueble, además de los destrozos causados en el inmueble, siendo más visible la destrucción de una puerta de cristal de acceso, debido al sobrecupo que se permitió… CONSIDERANDO el éxito taquillero, tratándose de pagar multas y daños, ¿qué tanto es tantito?… LLAMA LA ATENCIÓN que en el Municipio de Jesús María, su alcalde se resista a atender la recomendación de nombrar como titular de la Secretaría de Seguridad Pública a un policía de carrera y certificado, como lo manda la Ley de Seguridad Federal… ES BIEN SABIDO QUE se exigirá a partir de octubre de 2022, que todos los elementos policiacos, incluyendo sus directivos, tengan la certificación que garantiza la actualización y capacitación que se les deberá brindar de manera permanente… CON ELLO, según lo planeado y al menos en teoría, no sólo se cumple con la preparación para ejercer su función, sino también que se trata de elementos preparados física y emocionalmente para ello… EL CASO ES QUE a Georgina Tiscareño de Lira no se le restan méritos políticos, ni se duda de sus conocimientos y de su buena voluntad, pero requisitos son requisitos y no hay vuelta de hoja… ALGO TENDRÁ que decidir Antonio Arámbula y pronto, pues el tiempo no se detiene y será el último día de este mes, cuando se tenga que firmar el convenio del Mando de Coordinación en Seguridad por parte de los municipios que acepten ser parte de éste… EN MÁS DE LO QUE acontece en territorio Chicahual, Arámbula López dio por concluidos los Foros de Consulta Ciudadana, de los cuales se desprenderá el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024… PARTICIPARON alrededor de 300 personas, entre ciudadanos y funcionarios de los tres órdenes de Gobierno, así como 12 ponentes; entre los que destaca el ex gobernador Otto Granados… SOBRE ESTE EJERCICIO, el alcalde enfatizó: “Los gobiernos no podemos solos, necesitamos de todos para mejorar nuestro trabajo y avanzar en políticas públicas encaminadas a elevar las condiciones de vida de los jesusmarienses”… SERÁ HOY CUANDO se lleven a cabo las Mesas de Consulta en las seis delegaciones, así como en la cabecera municipal, de 9 de la mañana a 3 de la tarde…