Resulta que los padres de familia de la Secundaria Técnica 32, ubicada frente al Complejo de Seguridad Pública Municipal, por el rumbo del Morelos, optaron por solicitar a la Policía Estatal que reforzara la vigilancia durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes….

VAYA ESPECTÁCULO el que ofrecieron los diputados durante la sesión del Congreso, donde los reporteros terminaron protestando porque a nuestros representantes populares les dio por jugar a las escondidas con la transparencia. Resulta que la elección de representantes del Mecanismo de Protección de Periodistas se resolvió mediante voto secreto y con criterios que, hasta ahora, parecen mejor resguardados que los secretos de Estado. Nadie ha tenido a bien explicar por qué la elegida fue la elegida ni por qué los demás aspirantes se quedaron mirando desde la banca. Eso sí, cuando comenzaron los reclamos, varios legisladores descubrieron una habilidad extraordinaria para lavarse las manos y deslindarse del procedimiento. Mientras tanto, el posicionamiento de los periodistas corre el riesgo de terminar en el archivo de los asuntos que duermen el sueño de los justos. Y es que, tratándose de un mecanismo para proteger periodistas, los diputados encontraron una fórmula bastante peculiar: proteger, ante todo, el secreto de sus decisiones. ¡Bonita manera de predicar con el ejemplo!… PERO HUBO QUIENES decidieron recordarles a los diputados que las decisiones públicas no deberían manejarse como secretos de familia. El Observatorio de Violencia Social y de Género, encabezado por Mariana Ávila Montejano, exigió explicar cómo fueron elegidos los representantes del Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Para empezar, pidió publicar las candidaturas, los criterios de selección, el dictamen y hasta el sentido del voto de cada legislador. También reclamó que se escuche a los periodistas inconformes y que se reponga el procedimiento si no puede demostrarse su transparencia. De paso, solicitó al Gobierno estatal informar cuántas solicitudes de protección ha recibido y atendido. Vaya paradoja: un mecanismo creado para proteger a quienes hacen preguntas terminó envuelto en un misterio que nadie parece dispuesto a despejar… EN EL MISMO PALACIO Legislativo se prepara otro movimiento que algunos ya habían anunciado desde hace un par de años. Resulta que la diputada panista Mirna Medina solicitó licencia por motivos de salud, aunque apenas el miércoles encabezaba un foro sobre inclusión y concedía entrevistas a los medios. Ahora deberá llamarse a su suplente, Juana Guadalupe Martínez Frausto, esposa de Juan Pablo Gómez Diosdado, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Lo interesante es que este enroque ya se cantaba desde finales de 2024, cuando circularon versiones sobre un supuesto acuerdo político para entregar la curul, aunque nunca se confirmó su existencia ni se concretó el movimiento. Dos años después, aquello que parecía haberse quedado en rumor vuelve a cobrar actualidad… PASEMOS A OTRO ASUNTO en el que la cercanía no parece ser garantía de confianza, ni siquiera cuando se tiene a la Policía prácticamente cruzando la calle. Resulta que los padres de familia de la Secundaria Técnica 32, ubicada frente al Complejo de Seguridad Pública Municipal, por el rumbo del Morelos, donde despacha nada menos que el jefe de la Policía Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, optaron por solicitar a la Policía Estatal que reforzara la vigilancia durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes. La petición, por cierto, fue atendida de inmediato. Lo curioso es que, teniendo a los municipales prácticamente de vecinos, los padres prefirieron tocar la puerta de otra corporación. ¿Será que nadie es profeta en su tierra, ni policía en su propia cuadra? ¡Caray, qué cosas tiene la confianza ciudadana!… PARECE QUE EN EL AYUNTAMIENTO descubrieron que, además de vigilar las calles, también conviene saber qué hay debajo de ellas. Resulta que, después de veinte años, finalmente se retomó la actualización del Atlas de Riesgos municipal. Mientras Aguascalientes crecía, surgían nuevos fraccionamientos y cambiaba la infraestructura, los mapas seguían anclados en el pasado, como si la ciudad hubiera permanecido congelada en el tiempo. Ahora, según Austria Dávila de la Llave, titular del IMPLAN, el documento registra un avance del 70% y podría estar listo entre enero y febrero, aunque todavía deberá pasar por la revisión del CENAPRED. La nueva versión incluirá información sobre fallas geológicas y zonas inundables, datos nada despreciables cuando se trata de decidir dónde construir. Ojalá que esta vez el Atlas sirva para prevenir problemas y no solamente para adornar escritorios. Después de dos décadas de espera, más vale que el mapa no llegue cuando el desastre ya haya encontrado la dirección… FINALMENTE, EL IMSS decidió que, además de recetar paciencia a los derechohabientes, también conviene contratar especialistas. Por ello, abrió una jornada de reclutamiento en Aguascalientes para reforzar sus unidades médicas. Luis Marcos Robledo, dirigente de la Sección XXI del sindicato, celebró la iniciativa, que busca ampliar la plantilla y mejorar la atención. Los interesados podrán acudir hasta este sábado 21 de noviembre al Hospital General de Zona número 3, de 8:00 a 20:00 horas. Ojalá lleguen suficientes médicos, porque de especialistas en hacer esperar a los pacientes ya hay bastante experiencia.