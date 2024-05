Tanto que presumió el diputado Max Ramírez su Código Urbano, el tiempo que le dedicó, la visión de avanzada que le aderezó y lo ejemplar que sería para otras entidades del país y tantos aplausos que recibió por ello.

LA ENCUESTITIS ha surgido en los últimos días de la contienda con un sinfín de ejercicios que se mandan a realizar por parte de los partidos y candidatos en contienda por puestos de elección popular, por lo cual, ahora se están viendo ejercicios por parte de encuestadores domicilio por domicilio, vía telefónica, de cuantas compañías y despachos existan, que están midiendo las preferencias electorales. Naturalmente hay de todo en la viña del señor, pues hay unas reconocidas y otras que son parapeto como el último esfuerzo para promover a las candidaturas… TANTO QUE PRESUMIÓ el diputado Max Ramírez su Código Urbano, el tiempo que le dedicó, la visión de avanzada que le aderezó y lo ejemplar que sería para otras entidades del país y tantos aplausos que recibió por ello. Y órale que la justicia federal lo echó abajo de un soplido por el endeble sustento inscrito en el documento pues resulta que ni siquiera demostró que el documento era una medida necesaria, mucho menos proporcional e idónea que no afectaría el derecho colectivo a un ambiente sano, de tal manera que con la mano en la cintura los juzgadores ratificaron que la conservación de las áreas de donación contribuyen a garantizar la oxigenación y refrescan el ambiente. Bueno resultó ejemplar para otros estados, pues saber cómo no se deben hacer las cosas, también es aprender. El golpe duele doble porque la resolución llega justo a diez días de la votación en la que Max Ramírez pretende reelegirse dizque por ser un buen legislador y bueno pues con este revés… EL CASO ES QUE LOS ESFUERZOS de organizaciones ambientales rindieron frutos y obtuvieron el amparo de la justicia federal para revertir el tan promovido Código Urbano del Estado, en lo que respecta a la disminución de áreas de donación por considerar que esta medida es regresiva e inconstitucional. En su momento, los desarrolladores argumentaron que el gobierno municipal se llenaba de lotes baldíos, para los cuales no tenía recursos para crear parques y que en este caso era preferible que hubiera catafixia, con lo cual los promotores de fraccionamientos otorgaban apoyos económicos o en especie, o incluso obras consolidadas a la autoridad municipal, para que se evitara el gasto; ahora, van para atrás… SE LLEVA LA FRUSTRACIÓN, el presidente del Consejo de Administración del Centro Comercial Agropecuario, Gerardo Palomino Macías, de no haber podido concretar un proyecto clave a dos meses de concluir su gestión. La instalación de paneles solares, que modernizarían el mercado y reducirían los costos energéticos, quedó en suspenso debido a la oposición de un pequeño grupo de comerciantes. Relató que a pesar de convocar a una asamblea general para obtener la autorización necesaria y presentar las ventajas económicas del proyecto, la resistencia de un grupo minoritario de 10 a 15 personas, muchas de las cuales ni siquiera son socios del mercado, bloqueó la iniciativa. «Preferí esperar porque este grupo comenzó a exigir que, además de los paneles solares, se instalara una techumbre nueva en todo el tianguis,» explicó. La propuesta incluía no solo la instalación de los paneles solares, sino también la incorporación de extinguidores, especialmente en el área del tianguis, para mejorar la seguridad. Sin embargo, la falta de apoyo de los comerciantes hizo imposible avanzar. «A ellos no les iba a costar nada extra, y la electricidad sería un 15% más barata, pero no logramos el respaldo necesario,» lamentó… Y EN MEDIO DE LA TERCERA OLA de calor, los consumidores de energía eléctrica enfrentan el desafío de mantenerse frescos sin que sus bolsillos se resientan por el aumento en el consumo, afirmó el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. Destacó el vínculo entre la temperatura ambiente y el consumo de energía eléctrica pues según sus estimaciones, bajar un grado la temperatura en un espacio cerrado a través de sistemas de enfriamiento puede resultar en un aumento del 4 al 6% en el consumo energético. Un ejemplo claro de esta relación se evidencia al regular la temperatura de 33 grados a 25 en una habitación, lo que podría aumentar el costo eléctrico entre un 25 y un 40%… LE HICIERON EL FUCHI a Jaime Castro Chávez, coordinador del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes, los diferentes candidatos que de plano no mostraron interés alguno en la firma de una carta compromiso con esa organización. Señaló que únicamente dos candidatos han buscado formalizar este compromiso, lo que sugiere un posible temor por parte de otros aspirantes a hacer públicas sus posturas sobre temas candentes y de gran relevancia social. El coordinador del FNF también destacó el costo político que enfrentan los legisladores que votaron a favor de la iniciativa sobre el tema del aborto el 28 de diciembre. Consideró que este costo debe ser expuesto ante la opinión pública, en un acto de transparencia y responsabilidad política. En cuanto a los candidatos que han firmado la carta compromiso, Castro Chávez mencionó a Paulo Martínez del PAN y a Martha Márquez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes, como dos figuras que han decidido sumarse a esta iniciativa… APRENDAN INGLES recomendó ayer la gobernadora Tere Jiménez a alumnos del Tecnológico Universitario Aguascalientes, advirtiéndoles que las inversiones que lleguen al Estado requieren profesionistas capacitados y el dominio de otra lengua los coloca en mayor competitividad…