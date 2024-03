Una papa caliente es la que cayó en manos del fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, a partir de las recientes investigaciones en contra de elementos de esta corporación.

Hasta hace unos días perredista, Cuauhtémoc Escobedo Tejada buscará repetir en el cargo, pero ahora con la camiseta verde bien puesta.

QUE NO SE CREAN DE CHISMES y menos si vienen de quienes se esconden en el anonimato, pidió ayer en comunicado personal quien fuera secretario general de la UAA, Juan José Rodríguez Shaadi, al tratar de explicar las razones de su salida del despacho universitario, refiriendo “discrepancias irreconciliables en la visión de Universidad; con calidad en el ingreso, de excelencia en el egreso, plural; de puertas siempre abiertas para todos, austera, incluyente, respetuosa, verdaderamente humanista y dignificante, con reconocimiento a la labor docente y revalorización al trabajo de los investigadores, de respeto y aprecio por el trabajo administrativo, de certeza laboral para todas y todos, libre de todo tipo de violencia. Visión que no tuvo el eco suficiente, pese a mi reiterada insistencia. Por el contrario, lo atribuyo como las causas que ocasionaron solicitarme dejar la Secretaría”, puntualizó, al tiempo de agradecer a la rectora Sandra Pinzón la oportunidad… SE ESTRENA hoy de diputado en sesión ordinaria del Congreso, Juan Carlos Palafox Contreras, donde rendirá la protesta de ley para abordar la agenda legislativa en desarrollo y en apego a las leyes locales. Ayer, el parlamento reestructuró la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, con Gladys Ramírez en la presidencia y la Mayra Torres como vocal. El cambio es para fortalecer la labor legislativa en materia de seguridad y protección civil, promoviendo análisis profundos y diálogos constructivos para el desarrollo de un marco jurídico eficaz en la prevención del delito… EL PARIENTE: Roberto Amézquita Camarillo ha comenzado a desempeñar el cargo de director de Reglamentos sin contar con un nombramiento oficial. A pesar de ello, ya figura en la nómina del Ayuntamiento, sustituyendo a Gonzalo Ramón Hernández Pedroza. Esta designación no oficial ha levantado interrogantes sobre los procedimientos administrativos y la transparencia en la gestión municipal… UNA PAPA CALIENTE es la que cayó en manos del fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, a partir de las recientes investigaciones en contra de elementos de esta corporación, por su probable involucramiento en actividades de protección a distribuidores de drogas, hechos en los que también estarían implicados malos elementos de la Policía Estatal, lo que pone en tela de juicio los controles de confianza que se utilizan para sumar nuevos elementos a las corporaciones, y la confianza con la que se puede trabajar al interior de las corporaciones… QUE SÍ, QUE NO, QUE SIEMPRE SÍ y de última hora las dirigencias locales de los partidos morralla, del Trabajo y Verde Ecologista de México registraron sus fórmulas para alcaldías y diputaciones locales ante el Instituto Estatal Electoral. Fue un peregrinar de ambas fuerzas políticas el último día de registro; que sí tenían con quién competir, que no, que ya consiguieron, que no les alcanza, en fin, el caso es que un par de horas antes de cerrar el registro llegaron y se la jugaron. Sí, estarán en las boletas del 2 de junio si es que tienen sentido estar. Entre los sonrientes rostros que aparecen en su página de Facebook destaca el de hasta hace unos días perredista, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, a quien los seis años que gobernó el municipio de Pabellón no le fueron suficientes y buscará repetir ahora con la camiseta verde bien puesta… DE LAS EXPECTATIVAS ECONÓMICAS para el periodo vacacional de Semana Santa comentó el asesor financiero Gerardo Sánchez y refirió que se proyecta un notable aumento en la afluencia turística nacional, con la llegada estimada de 12 millones de visitantes y una derrama económica que alcanzaría los 275 mil millones de pesos. Este pronóstico señala un incremento del 72% en el gasto turístico en comparación con el año anterior, marcando una clara recuperación del sector después de los desafíos enfrentados durante la pandemia. En cuanto al perfil del gasto, estimó que el 30% de los turistas desembolsará entre 4,500 y 10 mil pesos durante su estancia, seguido por un 27% que gastará entre 2 mil y 4,500. Un 19% tiene previsto un presupuesto más holgado, con gastos que oscilan entre 10 mil y 20 mil, mientras que sólo el 13% está dispuesto a superar la barrera de los $20,000 por persona. En lo referente a las modalidades de pago, Sánchez Herrera destacó que el 53% de las transacciones se realizarán en efectivo, mientras que el 47% restante optará por tarjetas de débito o crédito. Sin embargo, advierte sobre la importancia de tomar precauciones adicionales durante este periodo de alta actividad turística… EL CONGRESO aprobó fortalecer la igualdad de género en dos ordenamientos legales: el artículo 3 de la Ley del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado, enfocándose en mejorar el acceso a la vivienda para las mujeres, particularmente las adultas mayores, considerando sus necesidades específicas. Además, los artículos 5º y 9° de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado, integrando la perspectiva de género para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos y beneficios del desarrollo… Estas acciones representan un paso adelante en la promoción de la equidad entre géneros en la entidad… EN EL DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN, la Unidad Médica de Atención Ambulatoria del IMSS en Aguascalientes realizó el evento “Salud renal para todos”, enfocado en pacientes renales y sus allegados. Expertos en Nutrición, Inhaloterapia, Psicología, Trabajo Social y Orientación al Derechohabiente expusieron sobre nutrición específica, rehabilitación pulmonar y emocional, y el soporte familiar en el proceso de hemodiálisis. El Voluntariado IMSS contribuyó con equipos para la rehabilitación física, incluyendo mancuernas, pelotas antiestrés y bandas elásticas…