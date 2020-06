En la lista de los 20 aspirantes hay varios panistas que simpatizan con el Palacio Mayor y otros con el Menor, por lo que valdrá la pena estar al pendiente del siguiente capítulo de la serie…

ESE ARROZ YA SE COCIÓ, aunque con algunas observaciones. Finalmente salió del horno la reforma al Código Electoral que ya resultaba urgente y para el cual foros y encuentros con especialistas se realizaron… EN GENERAL, este ejercicio esbozó en el rostro del presidente del Instituto Estatal Electoral una sonrisa de satisfacción, aunque esperará a su publicación para darle una última “checadita” por si hay algo qué observar y porque más vale prevenir que lamentar… SIN DUDA, los que más contentos están con este asunto son los diputados, los de ayer, los de hoy y los del futuro, pues éstos tendrán la posibilidad de reelegirse, que si bien ya se podía como ocurrió en la elección pasada y por la que varios de los actuales representantes populares volvieron a ocupar la curul, en adelante podrán hacerlo, si así lo desean, inclusive por un distrito distinto al que pudieran estar representando… TAMPOCO SERÁ NECESARIO que se ausenten de su trabajo legislativo para hacer campaña si fuera necesario… LA QUE SIGUE ATORADA es la elección del titular del Órgano Superior de Fiscalización (Osfags), tema urgentísimo desde abril del 2019, cuando renunció Héctor Acero Lozano, quien apenas duró dos meses en el cargo… EL HECHO DE QUE SE TRATARA de un profesionista muy bien preparado que haya optado por tirar la toalla en los primeros rounds dio pié a la especulación… LUEGO, pasaron los días, las semanas y los meses y así también los diputados pasaron las cuentas públicas del 2018, con algunas observaciones para varios municipios, lo que inclusive generó la división de la fracción panista, a grado tal que no se ha sentido la reconciliación ni liderazgo que vuelva a poner a los azules en la misma sintonía… ASÍ LAS COSAS, están por comenzar con las revisiones de las cuentas del 2019 y lo que queda claro es que ahora se necesita un titular que le de la seriedad y la minucia que requiere este delicado trabajo de arrastrar el lápiz y marcar con rojo cualquier inconsistencia relacionada con los dineros públicos… PARA PONERLE más pimienta al asunto, en la lista de los 20 aspirantes hay varios panistas que simpatizan con el Palacio Mayor y otros con el Menor, por lo que valdrá la pena estar al pendiente del siguiente capítulo de la serie… EN LO QUE HAN COINCIDIDO varios representantes populares es que en la elección de un nuevo fiscalizador estatal no se pueden volver a equivocar, es decir, quieren que quien quede para terminar el periodo para el que le restan poco más de 5 años, sea alguien que adquiera el compromiso de terminar el ciclo y no tire el arpa… A DECIR DEL DIPUTADO Sergio Augusto López, quien llegue al cargo, en caso de que encuentre desorden, deberá entrarle al toro por los cuernos y meter orden sin desentenderse de la misión y revisar a detalle el perfil de los aspirantes, pues se requiere de una apersona con mucha capacidad, profesional y con la menor cola que le pisen, para que de ser necesario, también haga una limpia en ese espacio… SE NECESITA ALGUIEN confiable para que no ocurra lo que con Héctor Acero que renunció al poco tiempo, o lo de Arturo Solano que inclusive fue señalado y denunciado por supuestos desvíos, al ser el primer fiscalizador que hubo… DONDE TAMBIÉN se prenden veladoras para que no se caiga en los mismos errores, es en la designación de nuevos funcionarios del gobierno estatal, donde enroques y salidas ya se han dado a conocer… Y ES QUE SI ALGO se ha dado en esta administración es el reacomodo de funcionarios, pero eso sí, la mayoría ha quedado bien parados, pues se van de un cargo pero llegan a otro… SIN EMBARGO, hay algunos que se han librado de ser removidos y permanecen desde el inicio de la administración, sin que se les mueva un solo cabello, y esto es, porque seguramente su jefe está satisfecho con los resultados, o porque hay respaldo por parte de los colaboradores, o porque se aplica la máxima popular de los estadounidenses: “si funciona, no lo muevas”, o por un poquito de todas las anteriores… SE TRATA DE LOS TITULARES del Instituto del Deporte del Estado, Manuel Aceves y del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perezchica. Sobre este último, todos los rumores que han corrido en momentos de tensión sobre su posible destitución quedaron más diluidos que un terrón de azúcar en medio del Océano Pacífico… TAMBIÉN MANTIENEN su posición el encargado de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, Salvador Alonso Sánchez, el secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, Armando Roque Cruz y la directora del Instituto Cultural de Aguascalientes, Claudia Santa Ana Zaldívar, a quien –por cierto- un grupo de 13 docentes no sindicalizados de disciplinas artísticas han lanzado un S.O.S. … MEDIANTE UNA MISIVA, los quejosos se dijeron desprotegidos por la falta de apoyos e incentivos para poder cumplir con clases a distancia –implementadas a raíz de la contingencia sanitaria- y demandaron mejores condiciones laborales, entre ellas el pago de bonos y horas extras… LOS MAESTROS de la creatividad explicaron que para poder otorgar clases a distancia han tenido que aplicar mayor tiempo de lo acostumbrado y han tenido que solventar de su bolsillo los recursos y servicios tecnológicos para dar clases “on line”… “DESEAMOS QUE a partir de esta reflexión consideren prestaciones justas (…) así como oportunidades de promoción y superación”…