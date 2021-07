No hay mejor muestra de esta situación que el viacrucis que ahora enfrentan pensionados y jubilados del ISSSSPEA, que con toda justicia reclaman que el pago de sus alcances sea en Salarios Mínimos y no en UMAs.

Hacemos votos para que dentro de tres años, podamos escribir líneas más dulces y podamos lanzar uno que otro aplauso a los encargados de dar forma y vida a las leyes locales.

¿USTED CONTRATARÍA a un abogado que a todas luces piensa aventar su caso a una montaña de asuntos empolvados en carpetas enmohecidas? ¿Confiaría su seguridad y la de su familia a un velador que duerme profundamente en la caseta de vigilancia y solo despierta para cobrarle la quincena?… PARA ALGUNOS DESDICHADOS, no les queda de otra sopa que soportar dirigentes que son buenos para salir en la foto y que nada o poco hacen al momento de defender a sus representados. Historia que se repite una y otra vez en este país en el que el sindicalismo, tiene una larga cola que pisar y muchos episodios desafortunados… TODO INDICA que los actuales dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes (SUTEMA) mantienen la política de sus antecesores, de ver y dejar pasar los problemas y esperar a que el tiempo les eche tierra y la mejor… NO HAY MEJOR MUESTRA de esta situación que el viacrucis que ahora enfrentan pensionados y jubilados del ISSSSPEA, que con toda justicia reclaman que el pago de sus alcances sea en Salarios Mínimos y no en UMAs, ya que de esta manera se reduce -y notoriamente- la cantidad que reciben… ES UNA LUCHA que tiene tiempo y que pese al desdén de la agrupación, de la que un día formaron parte y que hoy, que necesitan de su apoyo los líderes hacen como que la Virgen les habla… ES TAL LA DECEPCIÓN, que Mario Rodríguez, quien encabeza a este grupo, dijo que el SUTEMA no los representa ya que ni siquiera los ha recibido para exponerle el porqué de su rechazo a esta forma de pago… POR SU PARTE, el Gobierno del Estado a lo más que ha llegado es enviar al director general de Gobernación, Francisco García, que no tiene poderes para darle cauce a este asunto… PARA VARIAR, los diputados no los ven y no los escuchan, por lo que su lucha es en condiciones difíciles, pero no los hará cejar hasta que se logre una respuesta positiva… ESTE GRUPO DE PERSONAS no son las únicas inconformes con la poca capacidad de respuesta y escucha de la mediocre legislatura que -bendita sea la hora- está por concluir… LOS INTEGRANTES del colectivo LGBT+ son otro grupo que sistemáticamente fue ignorado por los diputados locales, especialmente por parte de quien -parece chiste- llevó la agenda de Derechos Humanos en el Palacio Legislativo, Karina Banda Iglesias, cuyos prejuicios e ideología personal prevalecieron sobre las observaciones de la Suprema Corte de Justicia y los principios de igualdad garantizados en la Constitución… Y YA QUE ESTAMOS en la hora del recuerdo, también deja vergonzoso recuerdo el diputado Guillermo Alaniz de León, quien en su ridícula propuesta presentada en 2019 intentaba vulnerar algo tan sagrado para los universitarios como lo es su autonomía ¿Cómo olvidar la estruendosa defensa que estudiantes, docentes e investigadores de la UAA mostraron en la Plaza de la Patria como respuesta?… EN FIN, que ya urge que se acabe esta decepcionante película en la que la congeladora no se desahogó y las muestras de ignorancia y otras grotescas maromas estuvieron a la orden del día… PERO NO HAY peor lucha que la que no se hace, no se vale tirar la toalla cuando se defienden causas justas y no hay que quitar el dedo del renglón. A pesar de los oscuros pronósticos de algunos sobre la legislatura que viene, no perdamos la esperanza… POR NUESTRA PARTE, hacemos votos para que dentro de tres años, podamos escribir líneas más dulces y podamos lanzar uno que otro aplauso a los encargados de dar forma y vida a las leyes locales… EN ESO DE NO RAJARSE están muy claras las mujeres que participan activamente en diversos colectivos feministas… DE HECHO, LOS DISTINTOS COLECTIVOS feministas de Aguascalientes trabajan en la elaboración de un documento que buscan entregar a los diputados de la LXV Legislatura a poco más de 2 meses de iniciar funciones… POR AHORA, según lo dicho por Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de la Asociación Cultivando Género, no han tenido contacto con los representantes populares favorecidos por el voto, “se están armando cosas y la intención sí es de buscarlos”. El pliego también va dirigido para las nuevas autoridades del Palacio Municipal, pues los días de Tere Jiménez y su equipo de trabajo en este recinto está por terminar… TERMINÓ LA JORNADA de vacunación para las personas de los 30 a 39 años de edad en la capital, correspondiente a la primera dosis contra COVID-19… EN ESTA OCASIÓN los puntos de vacunación habilitados, lucieron con poca afluencia a diferencia de otras jornadas diferentes a grupos etarios de otras edades… AÚN ASÍ, la Secretaría de Bienestar que encabeza Aldo Ruiz, calificó como exitosa la meta alcanzada, pues si bien los recintos de la UAA, Isla San Marcos, Foro de las Estrellas y del Tres Centurias se veían en ocasiones desiertos, la verdad es que también lo anterior obedeció de acuerdo a estimaciones de las autoridades a que muchas personas fueron vacunadas en sus centros laborales, lo que implicó que se reflejara menor movimiento… LO QUE ES DE LAMENTAR -porque revela informalidad y poco interés en respetar las normas- es que aún siguen llegando números importantes de personas sin llevar su expediente de vacunación impreso, lo que incluso llega a demorar el ingreso y la aplicación de la vacuna… POR CIERTO QUE el médico infectólogo, Francisco Márquez Díaz, alertó que son los jóvenes -quienes están acudiendo a las playas a vacacionar o bien al hacer viajes con motivo de graduaciones- los que están más expuestos a enfermar de COVID-19… ESTÁ POR DEMÁS DECIR que ya en el relax, frente al mar y en el bailongo, las medidas de seguridad se diluyen tan rápido como los hielos de una margarita al mediodía… “LAS PERSONAS que están viajando y que han acudido a estos sitios turísticos están regresando a Aguascalientes y son una población identificable por el antecedente de viaje con la exposición y lo hemos visto principalmente en los graduados que han hecho sus viajes a Cancún y otros a Puerto Vallarta. Lamentablemente en esos viajantes se han visto casos de infecciones”… NO CULPES A LA NOCHE, no culpes a la playa….