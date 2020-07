Con un palmo de narices dejaron a los gobernadores panistas, y es que cuando ya estaba todo listo para el encuentro que tendrían ayer lunes a las 13:00, los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) con el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer y el subsecretario All Star, Hugo López-Gatell, de pronto les fue cancelada la reunión.

Derrotado, solo y pobre, al PRI, sin embargo, todavía le hacen pataletas; quien no llegó a la flamante Secretaría General del Comité Directivo Estatal del tricolor -donde ya se veía-, renunció y “exhibió” lo que quizá a alguien le puede importar.

PLAUSIBLE consideró el Colegio de Economistas el Plan de Reactivación Económica del Gobierno del Estado anunciado en días pasados. Su presidente, Jael Pérez Sánchez celebró que se haya planteado un plan con 8 ejes rectores del que se espera se desdoblen acciones contundentes. Consideró positivo este proyecto, sobre todo porque hay algunas otras entidades que están llevando la crisis de salud y la crisis económica sin un plan, a como les va saliendo el día, entonces en el caso particular de Aguascalientes es una gran ventaja, agregó. También encomió que el Municipio de Aguascalientes tenga la intención de hacer un plan de reactivación económica y lo exhortó a coordinarse con el Gobierno Estatal para que éste vaya de la mano. “No puede haber discordancia entre uno y otro, no caben las contradicciones sobre todo en este plan y lo mismo con el resto de los municipios. PROCURARÁN JUSTICIA PARA MUJERES TRANS; ayer regidores capitalinos de las Comisiones de Derechos Humanos, de Igualdad y Género, así como de Justicia, junto con la Secretaría de Seguridad Pública se reunieron con las mujeres trans víctimas de agresión, violación y extorsión, quienes presentarán 8 quejas ante Asuntos Internos para su debida investigación y sanción. Asimismo se acordó impartir capacitación en materia de derechos humanos y diversidad sexual para policías y personal de justicia. Reunidos en el salón Cabildo, en este primer acercamiento se estableció el compromiso de investigar cada uno de los casos de agresión en aras de hacer justicia a las víctimas y prevenir nuevos casos por cuestión de identidad de género; la SSPM informó que emprendió un proceso de sanción interna hacia uno de los elementos señalados en las denuncias. Ahora estarán en espera de una nueva agenda… PROCURARÁN JUSTICIA PARA MUJERES TRANS; ayer regidores capitalinos de las Comisiones de Derechos Humanos, de Igualdad y Género, así como de Justicia, junto con la Secretaría de Seguridad Pública se reunieron con las mujeres trans víctimas de agresión, violación y extorsión, quienes presentarán 8 quejas ante Asuntos Internos para su debida investigación y sanción. Asimismo se acordó impartir capacitación en materia de derechos humanos y diversidad sexual para policías y personal de justicia. Reunidos en el salón Cabildo, en este primer acercamiento se estableció el compromiso de investigar cada uno de los casos de agresión en aras de hacer justicia a las víctimas y prevenir nuevos casos por cuestión de identidad de género; la SSPM informó que emprendió un proceso de sanción interna hacia uno de los elementos señalados en las denuncias. Para el debido proceso se solicitó a las afectadas presentar la queja ante Asuntos Internos, lo cual fue aceptado por Wendy Soto, vocera de Fangoria Nice, colectiva de mujeres trans en la entidad… DESCALABRADO, DESHABITADO Y EN PRECARIEDAD, al PRI, sin embargo, todavía le hacen desplantes; quien sí llego a la flamante Secretaría del Comité Directivo Estatal del tricolor, dicen, "ya se mareó". En ninguno de los casos se atina a determinar cuál es la herencia que deja una, ni mucho menos la aportación que podrá dar la otra, así que parece que todo queda "tablas". Con ello el delegado del CEN, Hugo Contreras ya debe superar el entripado que, dicen, pasó… DE LA FERIA VIRTUAL DE CHICAHUALES habló ayer el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López en el marco de la transmisión por redes sociales del Programa "Lunes con tu Alcalde", y dio a conocer las actividades que a través de la página de Facebook de la presidencia municipal se podrán seguir. Dijo que el próximo viernes 24 a las 8 de la noche será la presentación del Programa Artístico Cultural realizado en la Hacienda San Lorenzo con la Compañía Alebrijes. El sábado 25 a las 12 del día habrá misa en la Parroquia de Jesús Nazareno dedicada a los que hacen la representación de la guerra de los Chicahuales. En ninguno de los casos se atina a determinar cuál es la herencia que deja una, ni mucho menos la aportación que podrá dar la otra, así que parece que todo queda “tablas”. Con ello el delegado del CEN, Hugo Contreras ya debe superar el entripado que, dicen, pasó… DE LA FERIA VIRTUAL DE CHICAHUALES habló ayer el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López en el marco de la transmisión por redes sociales del Programa “Lunes con tu Alcalde”, y dio a conocer las actividades que a través de la página de Facebook de la presidencia municipal se podrán seguir. Dijo que el próximo viernes 24 a las 8 de la noche será la presentación del Programa Artístico Cultural realizado en la Hacienda San Lorenzo con la Compañía Alebrijes. El sábado 25 a las 12 del día habrá misa en la Parroquia de Jesús Nazareno dedicada a los que hacen la representación de la guerra de los Chicahuales. A las 14 horas habrá reunión con el Grupo de Chicahuales que participaron en el documental de la representación la Batalla de los Chicahuales. A las 19 horas tendrá lugar la sesión solemne del Cabildo del Ayuntamiento de Jesús María para promover la iniciativa de decreto para declarar la representación de la Batalla de los Chicahuales como patrimonio cultural e inmaterial del Municipio de Jesús María. Mientras que el domingo 26 a las 9 de la mañana será la presentación de una galería fotográfica de la Feria de los Chicahuales… OTRA FERIA QUE TAMPOCO se llevaría a cabo es la tradicional de Útiles Escolares que organiza año con año la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor para apoyar a la economía de las familias. Y es que ante las restricciones de la pandemia del COVID-19, su titular, Carlos Ricardo Olvera Ávila expuso que no es seguro que pueda realizarse pues no hay autorización todavía y si bien se ha buscado la posibilidad de hacerlo, aún no hay una respuesta y se entiende por la situación de la contingencia… DESDE HACE DOS SEMANAS, la Sección Uno del SNTE en Aguascalientes trabaja en el programa de reactivación de tecnologías educativas y que consistiría en la entrega de computadoras a los docentes, este tema ha sido abordado por Ramón García Alvizo con el director del IEA, Raúl Silva Perezchica y el pasado viernes durante el evento del empleado administrativo se lo planteó al gobernador Martin Orozco Sandoval y de esta manera dotar a los trabajadores de la educación de computadoras en estos tiempos de trabajar a distancia… ESTE MARTES a las 11 de la mañana, el sistema DIF municipal en su auditorio entregara 250 sillas de ruedas junto con pañales y leche a la población necesitada del Ayuntamiento de la capital…

