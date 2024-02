¿Y ustedes qué van a aportar?”, preguntó ayer la gobernadora Tere Jiménez reunida con los alcaldes, a quien recordó la reciente entrega de 300 unidades a las corporaciones policiales para fortalecer la seguridad.

PARA SABER A QUIÉN RECLAMARLE o en su caso agradecerle, según le haya ido en su paso por la burocracia estatal, quedaron eternizados con nombre, apellido y periodo de servicio, los rostros de quienes han desfilado por la dirección general del ISSSSPEA… por si a alguien le interesa… HUELE A FERIA y la presentación oficial del programa será el próximo lunes con la respectiva promesa de que será la mejor de la historia de Aguascalientes, segura y de calidad. Se develará, pues, el misterio respecto del elenco de artistas de talla internacional del que ya se especula… APRETADA AGENDA desahogó ayer la gobernadora, Tere Jiménez, quien arrancó el día con la rueda de prensa con Ferromex y la concluyó en la Plaza de la Patria con la entrega de vehículos y equipamiento para el gobierno de la capital. Ahí, sintetizó la jornada y reafirmó su compromiso por defender al estado en todos los ámbitos. Destacó la colaboración continua con Antonio Martínez Romo, titular de la SSPM, para garantizar paz y seguridad en la capital, asegurando que se trabajará para que no quede ningún delito sin resolver. También mencionó que se reunió con los alcaldes de la entidad para unificar esfuerzos en seguridad. En este contexto, recordó la reciente entrega de 300 unidades a las corporaciones policiales, subrayando la responsabilidad compartida en la provisión de recursos para la seguridad, desafiando a ediles con la pregunta: «¿Y ustedes qué van a aportar?». En materia hídrica explicó que se está trayendo agua de El Conejal para abastecer a los usuarios de la capital ante la falta de funcionamiento de algunos pozos. La mandataria anunció además la construcción de cinco nuevas escuelas, además de la creación del “Complejo Oriente” que agrupará primarias, secundarias y preparatorias… HACE TIEMPO que el Consejo Coordinador Empresarial sufrió la separación de algunas de sus cámaras más importantes para conformar un nuevo consejo de organización empresarial en el Consejo Estatal Empresarial; por lo tanto la situación de los organismos empresariales en el estado no se aprecia en su mejor momento. Y es que pareciera que la división del empresariado no ha dejado buenas cuentas para cualquiera de los dos organismos, que pugnan en separado por los mismos objetivos. Una coincidencia es el hecho de que a final del día desde distintos sectores de la cúpula empresarial hubo un llamado a cerrar filas para lograr que se mantengan las condiciones de paz y seguridad, sin dejar de lado la preocupación por los hechos delictivos que se registran de mayor o menor impacto todos los días en la entidad… SE PUSO EN MARCHA por parte del Observatorio Ciudadano de Gestión del Agua de Aguascalientes, junto a Conversa Sur y el Colegio de Economistas, la primera encuesta sobre el acceso al agua en el municipio de Aguascalientes. Esta iniciativa busca evaluar el estado actual del servicio de agua potable y alcantarillado del 19 al 29 de febrero, permitiendo a la ciudadanía expresar su opinión sobre estos servicios. La información recabada contribuirá a informar sobre la condición general de estos servicios y a formular propuestas de mejora. Alejandro Larios, director de Conversa Sur, destacó la relevancia de estos mecanismos de participación social para recoger información y experiencias de los usuarios, lo cual es fundamental para desarrollar acciones de mejora. Dafne Viramontes, presidenta del Colegio de Economistas, enfatizó que los resultados de la encuesta enriquecerán al Observatorio y a la población con datos valiosos sobre la situación del agua en Aguascalientes, cuyos resultados se publicarán. Elvia Jaime, presidenta del Observatorio Ciudadano, subrayó la oportunidad que esta encuesta brinda a los ciudadanos de Aguascalientes para participar en la supervisión y rendición de cuentas de los servicios de agua en el municipio, reforzando la importancia de la participación ciudadana para la mejora de la calidad de estos servicios. Por ello, el Observatorio Ciudadano invita a la población a contribuir con sus respuestas… EN EL PRD la lucha es por salir bien librados en la jornada electoral, es decir, no desaparecer. Así que, con velas encendidas, su presidente, Iván Sánchez Nájera, no se cansa de subrayar la relevancia de las próximas elecciones, consideradas las más amplias en la historia de México, con más de 20 mil puestos en disputa. También, destacó el papel de la movilización ciudadana en defensa de la democracia, ejemplificado por la manifestación de la marea rosa, que va más allá de lo partidista, representando la lucha por una auténtica división de poderes. Resaltó la amenaza que suponen los intentos de centralización del poder para la democracia y bla, bla, bla…