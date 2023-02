Nuevo delegado de la Cruz Roja será, a partir del próximo 10 de marzo, Jaime del Conde Ugarte. Ayer, la aún cabeza de la benemérita institución, Leticia Yolanda Ponce Guzmán, comentó que está por concluir su ciclo y es un hecho que el exdiputado panista se hará cargo de esa responsabilidad.

PARA MANTENER LA CULTURA de la prevención, el compromiso de salvar vidas y proteger la integridad de la ciudad, se instaló el Consejo Municipal de Protección Civil. El alcalde Leo Montañez dijo que seguirá apostando por la coordinación y las inversiones, para fortalecer las acciones de prevención y atención a riesgos, siniestros o desastres. El Consejo Municipal de Protección Civil reúne al alcalde, integrantes del Ayuntamiento y titulares de áreas involucradas a nivel federal, estatal y municipal, como: Protección Civil, Seguridad Pública, Obras Públicas, DIF, Desarrollo Social, Salud, Comunicación, Conagua, Inagua, Guardia Nacional y la XIV Zona Militar, entre otras. Como parte de la sesión, el titular de la corporación, José Gabino Vázquez Vega, presentó el Programa Municipal de Protección Civil 2021–2024, con subprogramas de prevención, auxilio y evaluación, y el Programa Anual de Protección 2023, que contempla planes estratégicos y operativos como Cometa, la temporada de estiaje, vientos, lluvias y huracanes, frío intenso e invierno, así como festividades como el Quincenario de la Asunción, la Feria de San Marcos, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, celebración a la Virgen de Guadalupe, y otros eventos masivos, mismos que se aprobaron por unanimidad… Ayer, la aún cabeza de la benemérita institución, Leticia Yolanda Ponce Guzmán, en el marco de la rueda de prensa donde estuvo presente Daniel Montes Fabela, uno de los asistentes de la delegación mexicana que acudió en apoyo de las víctimas en Turquía, comentó que está por concluir su ciclo y es un hecho que el exdiputado panista y excandidato a algún cargo de elección popular, entre otras cosas, se hará cargo de esa responsabilidad. “Termino mi ciclo y es la toma de protesta del nuevo delegado. Ahí empezamos a trabajar con un nuevo esquema”, señaló. Detalló que una vez que se haga el cambio de delegado, se da la pauta para que arranque la colecta anual de la Cruz Roja en Aguascalientes, campaña que se lleva a cabo en los meses de marzo y abril. Indicó que actualmente para sacar adelante todos los traslados que se hacen para la población, la meta para Aguascalientes es lograr una recaudación de unos 10 millones de pesos anuales… UN TABULADOR para jornadas de 8 horas de trabajo diarias para las trabajadoras del hogar fue dado a conocer por el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadoras del Hogar, A. C., según Gerardo Sánchez Herrera, y los detalles dictan lo siguiente: en la categoría A: que comprende actividades básicas como barrer, limpiar vidrios, aspirar, limpiar escaleras y patios, se tiene un sueldo por jornada de 8 horas de 225.50 pesos; mientras que en la categoría B, que incluye a trabajadoras que movilizan muebles, hacen limpieza más profunda como quitar cochambre o limpiar baños, el sueldo es de 440 pesos por jornada; en tanto que en la categoría C, que implica hacer funciones de la categoría A y B, además pueden lavar, planchar, cocinar y fungir hasta de chofer tendrían un sueldo de 528 pesos por una jornada de 8 horas; y finalmente en la categoría D que también fungen como cocineras, cuidando adultos mayores o menores de edad y se tiene conocimientos de nutrición, la jornada se paga de 605 pesos… TRAS SER DESECHADO el amparo interpuesto por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Automotriz del Estado, dependiente de la CTM y ratificada la CATEM como titular del contrato colectivo de trabajo de la planta A1 de Componentes de Nissan, su representante en la entidad, Verenisse Ruiz Sánchez, hizo un llamado a dicho sindicato a respetar el recuento y el resultado que se obtenga, una vez que éste se haga en la planta A2. “De la misma manera en CATEM lo estaremos haciendo, en determinado momento en que los resultados no nos favorezcan, yo creo que hay que respetar a los trabajadores, respetar sus decisiones y sobre todo valorar que en Aguascalientes llegaron temas de democracia sindical”… 86 AÑOS CUMPLIÓ la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” de Cañada Honda y lo celebraron ayer con la inauguración de diversas actividades culturales, deportivas y académicas que se realizarán en el marco de este festejo. Lluvia Ofelia Palomino Robledo, directora de la institución, destacó que a la fecha han egresado 7 mil maestras rurales de esa institución que, aseguró, se distingue a nivel nacional por la licenciatura en Educación Primaria que está certificada en 13 procesos. La Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” inició actividades en la época Cardenista como Escuela Regional Campesina en Soconusco, Chiapas. Vivió varios traslados en 1938 y finalmente se estableció en marzo de 1939 en la comunidad de José María Morelos y Pavón –Cañada Honda–, Aguascalientes, en una hacienda expropiada en el periodo posterior a la Revolución Mexicana. Actualmente, la Escuela Normal es un internado exclusivo para mujeres permanece inserta en la Delegación José María Morelos y Pavón, conocida por sus habitantes como Cañada Honda; más del 50% del personal adscrito a la institución radica en este sitio… AUMENTAN LOS CASOS de mujeres que consumen drogas y que son violentadas en Aguascalientes. Según la directora del Refugio de Mujer Contemporánea, Roxana D’Escobar López Arellano, 2 de cada 10 mujeres que ingresan a este centro padecen dicha problemática. La activista comentó que cada vez es más frecuente que las mujeres se vean envueltas en el consumo de drogas, debido a que sus parejas, además de ser adictos y distribuidores, las obligan a consumir. Este fenómeno se presenta en el 20% de las mujeres que se atienden en el refugio. Se trata de víctimas en el rango de los 20 a 30 años de edad. Roxana D’Escobar apuntó que es tan grave el problema que en algunos casos se ven obligadas a pedir el apoyo de la familia de las afectadas para que lleven a las víctimas a un anexo para ser rehabilitadas. Desafortunadamente, una vez que son devueltas al refugio, algunas padecen de síndromes de abstinencia. Comentó que esta forma de drogadicción resulta ser uno de los tipos más destructivos de violencia hacia las mujeres. El hacerlas consumidoras, explicó la activista, representa una forma de controlarlas, porque son ellos quienes les proveen de este tipo de sustancias, haciéndolas codependientes, ya no sólo emocional y económicamente, sino físicamente por la necesidad generada por la adicción…