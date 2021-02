Se presume inocente (…) Arturo Ávila Anaya, quien asegura que no sabe y ni siquiera ha escuchado las encuestas que se hacen vía telefónica y sin el consentimiento de los propietarios de líneas de teléfonos celulares…

LO QUE SE ESPERA para la semana que comienza, es que el gobernador Martín Orozco Sandoval haga públicos los nombres de quienes se retirarán de la administración estatal para irse a hacer campaña como candidatos a los distintos cargos de elección para los que su partido, el PAN, los postuló… COMO SUELE SUCEDER en estas ocasiones, parte del proceso implicará reacomodos o “enroques” entre dependencias. Así, el mandatario tendrá que hacer ajustes en su equipo de trabajo con miras al último tramo de su sexenio… MIENTRAS TANTO, en la sede local de MORENA, ayer por la mañana fue presentado Jaime Humberto Pérez Bernabé, como encargado de la Segunda Circunscripción Política, en la que está incluido Aguascalientes… EN CONFERENCIA DE PRENSA, dio a conocer que a partir de la semana que inicia, esta fuerza política estará realizando un proceso de medición de los 299 distritos federales… LA TIRADA es mantener o en su caso, superar, el número de curules para consolidar y asegurar el proyecto de Nación de la 4T, que tendrá que avanzar, “aún con la mezquindad de la derecha”, a quienes culpó de poner -una tras otra- trabas al Gobierno Federal, a pesar de que entregaron un país hecho pedazos, mismo que –según dijo- está siendo reconstruido… RESPECTO A LOS TRES DISTRITOS federales en juego y que corresponden a Aguascalientes, el enviado del morenismo nacional resaltó que el pueblo sabrá medir los perfiles y votar por ellos… EL MORENISTA reconoció que hay lugares muy específicos en donde tendrá que trabajarse intensamente para lograr la unidad y el acuerdo. Menos mal que está enterado sobre el terreno en el que pisa… SE PRESUME INOCENTE el empresario y aspirante a político Arturo Ávila Anaya, quien asegura que no sabe y ni siquiera ha escuchado las encuestas que se hacen vía telefónica y sin el consentimiento de los propietarios de líneas de teléfonos celulares… AL CUESTIONARLE ayer sobre cuál es “el brete” de hacer ese tipo de encuestas telefónicas, negó que su mano esté detrás de estos estudios de opinión… “LA VERDAD es que me llamó mucho la atención que varios compañeros del partido y otros partidos me lo han comentado. Pero no, es una encuesta que no estamos realizando nosotros. No es una encuesta promovida por mí, no es una encuesta que ni siquiera estemos a favor”… ESO SÍ, Ávila tampoco mostró interés de denunciar a quien resulte responsable de esos actos que sólo generan molestia a la gente, pues estas llamadas se suman a las molestas voces de vendedores de servicios funerarios y agentes telefónicos que prometen premios especiales a tarjetahabientes… “Creemos que es una campaña negra promovida por algún otro personaje”, expresó… UNA ESTRELLITA EN LA FRENTE colocaron los magistrados de la Sala Regional Monterrey a quienes hoy encabezan el Tribunal Electoral de nuestra entidad… EN COMUNICADO DE PRENSA, se dio a conocer que tanto el presidente de aquella sala ubicada en Nuevo León -Ernesto Camacho Ochoa- como su compañera Claudia Valle Aguilasocho y Yairsinio David García Ortiz respaldaron la sentencia del Tribunal de la calle Juan de Montoro a favor de dos personas. Una de ellas, es Salma Luévano Luna, conocida activista de la diversidad sexual de nuestra entidad. Ambos, en su momento realizaron impugnaciones al considerar que se estaban vulnerando sus derechos electorales… LA RESOLUCIÓN IMPLICA que el Instituto Estatal Electoral deberá hacer los enjuagues necesarios para que este sector de la población tenga asegurada su participación en los procesos electorales, considerando los principios de representatividad… DICHO DE OTRO MODO, el IEE deberá hacer lo necesario para no dejar fuera de la jugada a quienes buscan dar voz a este sector de la población, cada vez más visible y con mayor protagonismo en la esfera pública, aunque esto saque canas verdes a sectores que se caracterizan por su intolerancia… EN ASUNTOS MENOS POLÉMICOS, el Centro SCT Aguascalientes dio a conocer que en abril entra en vigor la Licencia Federal Digital. Para ello, preparan la emisión del documento para Autotransporte y Transporte Ferroviario, luego de la publicación del Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación… EN TANTO, para el personal técnico aeronáutico y de la marina mercante, corresponderá a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la Dirección General de Marina Mercante, respectivamente, y procederá previo aviso de inicio para su expedición… LA DEPENDENCIA ACLARÓ que las licencias federales impresas en material plástico continuarán vigentes hasta la fecha que en las mismas se señale. Para realizar el trámite, no habrá necesidad de acudir a las oficinas de la Secretaría, ya que se realizará vía internet, mediante el sistema de Ventanilla Única de la SCT…