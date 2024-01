Quienes están actualmente cavilando su integración a candidaturas con otras fuerzas políticas, no dejan de mostrar suspiros por la posibilidad de subirse en el carro que impulsa Claudia Sheinbaum para las elecciones del 2024…

EN EL PARTIDOdel Movimiento de Regeneración Nacional surgen momentos de definiciones, tomando en consideración que en la actualidad hay espacios de oportunidad para un sinfín de aspirantes que están confirmados para competir por diputaciones locales… EN LAS HUESTES morenistas se vive un momento donde por primera ocasión cuentan con la posibilidad de obtener espacios en la zona oriente de la capital, y algunas regiones de municipio capital y ese escenario despierta los sueños e ilusiones de más de uno… SE TRATA PRINCIPALMENTEde perfiles jóvenes como Daniel Santoyo en el Distrito 18, SalvadorRamírez por el Distrito 17, Ana Gómez por el Distrito 16, Bere Romo en el Distrito 15, Rocío Corpus en el Distrito 14, el caso de Daniel Galván en el 13 y Yaszu Muñoz en el 12…SON DEMARCACIONES de la entidad que cuentan con diversas problemáticas y se espera que sea en la zona sur oriente donde habrá la madre de las batallas por alcanzar posiciones en el Congreso del Estado… LO QUE NADIE puede negar es que se está generando un alto interés por sumarse a posiciones, al grado que muchos están volteando hacia la segunda posición en la fórmula de senaduría, e incluso desean la primera posición, siendo ésta reservada para Nora Ruvalcaba…EN ESTE ESCENARIO, quienes están actualmente cavilando su integración a candidaturas con otras fuerzas políticas, no dejan de mostrar suspiros por la posibilidad de subirse en el carro que impulsa Claudia Sheinbaum para las elecciones del 2024… PARA NADIE es sorpresa que la situación que se vive en ciertas áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social, es de alerta total, de manera primordial en las unidades de atención a urgenciasen los tres hospitales generales que operan en la entidad… SE SABE QUE DÍA CON DÍAlas instalaciones se ven rebasadas y la atención se da como se puede, con gente colocada en el pasillo osi bien les va, en camillas… EN ESTA LAMENTABLE escena también hay quienes deben ser atendidos en las sillas de espera, con la colocación de suero o suministro de medicamentos ante la saturación de los servicios médicos… PARA EL CASOde la atención con médicos especialistas e intervenciones quirúrgicas, las cancelaciones y posposiciones no son novedad, hay personas que esperan años para poder ser operados, y en algunos casos, se decide que es mejor no operarles para sustituir esas intervenciones con atención remedial de largo plazo… ¿PODRÁ ESTA INSTITUCIÓN sortear estos retos y los que se ven venir? La respuesta dependerá de una combinación de presupuesto y más presupuesto, decisiones políticas, liderazgo, capacidad administrativa y otros medicamentos en una receta compleja que se antoja difícil de surtir, al menos por ahora…EN ASUNTO DE OTRO ORDEN, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, Jaime Soto Martínez, rindió su primer informe de actividades al frente de dicho colegio… AL RENDIR CUENTAS, destacó la participación activa que se tuvo como integrantes en los diversos Comités de Gobierno del Estado y del Municipio, acompañando también a las autoridades en arranques de obras que han significado beneficios para la comunidad… TAMBIÉN OSTENTÓ que se mantienen finanzas sanas, y que el gremio que representa no ha dejado de tener chamba. Además, destacó la asistencia a dos reuniones regionales y cuatro nacionales de la FEMCIC, en donde se abordan temas de trascendencia para la ingenieríacivil…EN MATERIA DE CAPACITACIÓNde los agremiados se ofertaron 18 cursos de ingeniería de manera presencial, 9 Sesiones Técnicas presenciales y 2 vía zoom, ambos, tanto cursos como sesiones dirigidas a los asociados y abiertas también al público general deformagratuita. Enhorabuena por este primer corte de caja…