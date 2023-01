Al arranque del año buen número de contribuyentes –o aspirantes a serlo– se ha volcado a las oficinas locales de la dependencia para realizar distintos trámites…

HAY SEÑALES que nos hacen suponer que la profesionalización de elementos policiacos va en serio, tras generarse la primera convocatoria lanzada desde la academia de policía para que elementos que cuenten con más de tres años de antigüedad puedan convertirse en técnicos superiores universitarios… LA OFERTA DE ESPECIALIDAD para los uniformados es en “Policía en Seguridad Pública”, mientras que para el personal de las áreas de Fiscalía se ofrece el grado de Técnico Superior de Policía en Investigación, quienes deben tener como mínimo seis meses de antigüedad en la Fiscalía General del Estado… ES IMPORTANTE anotar que se trata de una evaluación mediante presentación de examen ante CONEVAL, con la cual se facilitan esquemas de superación al personal en activo de las corporaciones de seguridad… EN MÁS APUNTES relacionados con las fuerzas del orden, hasta ahora ha hecho un papel notable el helicóptero “Halcón 1” de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mismo que asumió la responsabilidad de realizar las operaciones aéreas tras los lamentables sucesos de la caída del “Águila 1”… POR AHORA, y ante este escenario, no se ha extrañado que tras la presentación del flamante “Fuerza 1”, a éste ya no se le haya visto en las alturas, considerando que se esperaba la liberación de trámites normativos para su plena operación, al igual que la conformación de su nueva tripulación… EN ASUNTO de otro orden, en el Servicio de Administración Tributaria empezaron el año de malas, con todo y que dentro de sus propósitos para el 2023 se incluía el no hacer batallar tanto a los contribuyentes… LO QUE ES UN HECHO es que al arranque del año buen número de contribuyentes –o aspirantes a serlo– se ha volcado a las oficinas locales de la dependencia para realizar distintos trámites… MÁS ALLÁ DEL CRUCIGRAMA de encontrar un lugar para estacionar el automóvil o la moto, los usuarios reportan que las esperas entre cientos de personas se vuelven una odisea al tener que esperar formados por horas con la inclemencia del tiempo… EN TODA CLASE de foros y en toda suerte de trincheras siguen escuchándose voces sobre la receta perfecta que deberá seguir el Gobierno Municipal en el asunto del servicio de agua potable que vive un año crucial… A ESTE CORO se sumó la opinión del dirigente estatal de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados, Sergio Delfino Vargas, quien advirtió que no puede autorizar de nueva cuenta la concesión del servicio de agua potable, si no se cuenta con un área sensible que atienda las problemáticas de los usuarios… EL ABOGADO SEÑALÓ que en este momento no existen mecanismos para que la ciudadanía pueda defenderse de los abusos de Veolia, por lo que su permanencia debería descartarse ante la falta de condiciones de justicia para las familias… TAMBIÉN MANIFESTÓ que las tarifas y el servicio siguen padeciéndose porque hay abusos en la facturación, en suma al irregular suministro que se da en diversos fraccionamientos y colonias. También lamentó que la única posibilidad de las familias de poder frenar estos abusos es mediante vías jurídicas, que no todos conocen ni pueden tener al alcance de la mano… LO QUE TAMPOCO ha estado muy accesible que digamos, es información sobre el proyecto de peatonalización de calles del Centro Histórico de la ciudad de Aguascalientes por parte de las autoridades municipales… EN ESTE SENTIDO, el presidente en la entidad de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Miguel Ángel Breceda Solís, solicitó que haya más información sobre el proyecto y lamentó que el gobierno citadino no haya compartido santo y seña de este plan con los órganos de consulta como el Consejo de la Ciudad, o directamente ante la Canaco, lo cual consideró necesario para conocer con claridad los objetivos y fines que se persiguen con la ejecución del proyecto… EL REPRESENTANTE de los comerciantes organizados enfatizó que una de las principales problemáticas de la ciudad de Aguascalientes son las “horas pico”, que se tienen plenamente identificadas con el incremento de carga vehicular, y especialmente dentro del centro de la ciudad, por lo cual es fundamental que no se afecte más la carga vehicular en la zona… “NO ES QUE ESTEMOS en contra de la peatonalización, me encantan las zonas peatonales, hay casos exitosos (…) Aquí el problema es que deben solventarse grandes vialidades, que los agentes viales agilicen el flujo, y regulando los problemas de tráfico que generan las escuelas en el centro”, argumentó… PARA PONER LA PUNTILLA, Breceda Solís manifestó que el proyecto debe analizarse para que la infraestructura vial no colapse, y resaltó la necesidad de dar cabida a los organismos de consulta para ser partícipes de la toma de decisiones…