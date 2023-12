Tiempo de paz es la Navidad, pero las encuestadoras no dan tregua y marcan tempranito sin importar que en este momento la gente está pensando en mil cosas, como para distraerse en contestar como el espejito, quién es el más bonito.

LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL absorberá el próximo año unos 150 millones de pesos del presupuesto educativo para su desarrollo, informó la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, también informó que en los primeros días de enero se pondrá la primera piedra del bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en Rincón de Ramos, evidenciando la colaboración entre el estado, la federación y las instituciones educativas locales. Del 2023, la funcionaria estatal refirió la firma de varios convenios con Calvillo, San Francisco de los Romo, El Llano, Asientos y Rincón de Ramos para garantizar que el año escolar tenga mejoras significativas en todas las escuelas con el uso eficiente de cada peso invertido en educación… SIEMPRE RESPONSABLE y comprometida, la ciudadanía aguascalentense ha aprovechado esta época de vacaciones y entrada de ingresos extra para cumplir con el pago de sus impuestos, pero existen oficinas en las que de plano no se ayudan ni tantito, y es que todavía no es enero y en la Secretaría de Finanzas del Estado desde las 6 de la mañana se forman largas filas para cubrir los trámites de pagos y derecho de los propietarios de automóviles, que deben esperar hasta seis horas para llegar a ventanilla y solo para que al llegar sean rechazados porque no cuentan con la documentación completa… TIEMPO DE PAZ es la Navidad, pero también es tiempo de encuestas y las llamadas a la ciudadanía de Aguascalientes para responder a cuestionarios de unos y otros aspirantes a cargos de elección popular es cosa de todos los días, en las que se pregunta por fulanito y zutanita. Resulta que las compañías encuestadoras no dan tregua y marcan desde temprana hora, pese a que en este momento la gente está pensando en mil cosas, como para distraerse en contestar como el espejito, quién es el más bonito… AUN DE VACACIONES, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se trabaja a marchas forzadas para la presentación del primer informe de actividades de la rectora Sandra Pinzón, en un año que se pasó volando, con todo y que fue el del 50 aniversario de la benemérita institución… GOBIERNO PROVIDA, bien; pero independientemente de la postura personal de la gobernadora respecto a la despenalización del aborto, su trabajo es garantizar que el Estado brinde los servicios de salud desde los derechos humanos, dejó en claro la representante de la Asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba al referir la postura de la gobernadora Tere Jiménez quien afirmó que su gobierno es pro-vida. “Nadie está obligando a nadie a practicar abortos, pero tanto la gobernadora, el secretario de salud y todo el personal médico que esté en instancias públicas son servidores públicos y deben garantizar los servicios y sus creencias no pueden limitar el ejercicio de esos derechos a las personas, es decir, se respeta su creencia, pero no pueden limitar o prohibir que las personas accedan a su derecho solo porque ellos no creen”. Recordó que la autoridad de salud en el estado está obligada a tener una lista del personal que puede practicar abortos en las instituciones de salud, por un amparo que se ganó. Asimismo, negó que el actual gobierno estatal sea pro-vida: “¿Le hacemos una lista de los feminicidios de este año?, ¿del incremento en la violencia intrafamiliar?, ¿de los homicidios?, ¿de los suicidios?, ¿de adolescentes que huyeron de casa DIF por malos tratos?, ¿o esas vidas no cuentan?”, cuestionó la activista social…y remató refiriendo las palabras del presidente del Consejo Estatal Empresarial, Antonio Robledo Sánchez quien dijo que el aborto es caer en libertinaje, “recuérdenle cuando sea la feria que tampoco los empresarios del rubro de antros caigan en ‘libertinaje’”… TAMBIEN DEL ABORTO habló el alcalde Leo Montañez y afirmó que respeta la vida. “Soy un apasionado de la doctrina de mi partido y desde luego que es uno de los postulados que a mí me hicieron estar en donde hoy estoy, por el respeto a la inminente dignidad de la persona”. Por lo anterior, dijo que en el caso del aborto, “cada quien es responsable. En mi caso, los principios y la plataforma de mi partido, es algo que defiendo desde mi trinchera, pero no soy quien para juzgar a los demás”… SIGUEN LAS AGUAS REVUELTAS en el terreno de las empresarias, concretamente al interior de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, tras la renuncia de Carmen Dena Escalera a la presidencia, ante la inconformidad expresa de una de las contendientes. De acuerdo al Comité de Honor y Justicia de MEMAC el próximo 25 de enero tendrá lugar la votación de la nueva presidenta, por lo que recientemente hizo llegar una carta a las asociadas que dice: “El comité de Honor y Justicia nos dirigimos a ustedes en relación con los acontecimientos que se han venido suscitando desde el pasado mes de octubre después de la realización de las elecciones de nuestra asociación. Como se nos explicó en la asamblea de este mes de diciembre, que por un error involuntario de procedimiento en el cual la mayoría estuvimos de acuerdo en ese momento, las elecciones se llevaron a cabo con el resultado que ya se conoce. No obstante está claro que Carmen Dena ganó legítimamente con mayoría de votos, sin embargo existe un grupo minoritario de asociadas que no están de acuerdo. Esto no justifica que por intereses personales y por egoísmo se afecte la credibilidad y prestigio de nuestra asociación. Derivado de lo anterior les comentamos a ustedes que este fin de semana el comité estará trabajando de la mano de un grupo de asesores legales, para encontrar la forma correcta de atender estas próximas elecciones y las consecuencias que se derivaran de ciertas acciones. Les pedimos un poco de paciencia y nos comprometemos la próxima semana tener avances importantes para poner en orden nuevamente a nuestra amada MEMAC. Les exhortamos a las personas que han estado desprestigiando a nuestra organización acercarse con la finalidad de conocer la razón de su dicho y poder establecer los acuerdos necesarios para continuar sin más contratiempos. Es tiempo de conciliación no dejemos que se politicen los acuerdos y principios con los cuales se ha regido MEMAC”…