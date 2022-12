Sólo un puñado de taxistas tiene a bien otorgar servicio, y además gratuito, a personas con discapacidad, por más que la CMOV se levanta el cuello para anunciar un nuevo convenio, ahora con el DIF estatal y agrupaciones como el Consejo Estatal de Personas con Discapacidad y la Unión de Invidentes

A pesar de las manchas en el municipio capital por un asesinato en plena Plaza de la Patria y el hallazgo de un cuerpo calcinado en Municipio Libre, el alcalde Leonardo Montañez aseguró que hace “todo lo que está a su alcance” en materia de seguridad.

PERMANECERÁN CERRADOS los módulos de Atención Ciudadana del INE en Aguascalientes y no ofrecerán servicio del 26 de diciembre al 2 de enero de 2023, motivo por el cual se recomienda, a aquellos que requieran hacer un trámite, acudir esta semana para acceder a su credencial para votar con fotografía. Las actividades se reanudarán a partir del 3 de enero próximo, en los horarios establecidos… CONVENIOS VAN Y VIENEN, las recomendaciones no faltan, tampoco los compromisos y en los hechos sólo un puñado de taxistas tiene a bien otorgar servicio y además gratuito a personas con discapacidad. Por más que la CMOV se levanta el cuello para anunciar un nuevo convenio, ahora con el DIF estatal y agrupaciones como el Consejo Estatal de Personas con Discapacidad y la Unión de Invidentes, lo cierto es que no termina de meter al redil a un grupo representativo de taxistas que respondan a esta necesidad prevista en la ley que, en su artículo 76, establece que en previos convenios, los concesionarios prestarán servicios gratuitos a su cargo a favor de adultos mayores y personas con discapacidad”. La realidad es que los ciudadanos son canalizados con trabajadores del volante por medio de Adolfo Jiménez, Daniel Ruvalcaba, Joel Verdejo, Saúl Salas, Héctor Miguel Díaz, Saúl Santillán y Sergio Salas, que son algunos operadores de Servicio Urbano de Taxis de Aguascalientes (SUTA) que ofrecen este tipo de traslados, y son muy pocos… ASIDUO A LOS REFLECTORES, el diputado Salvador Ramírez se genera sus propias oportunidades para salir a la luz pública, aunque sea con refritos, como el boletín enviado ayer a medios, en donde por enésima ocasión sale a anunciar que hay un nuevo código urbano aprobado en el Congreso, lo cual sucedió hace ya semanas. Evidentemente el legislador del PAN no tiene mucho que hacer… YA NI LLORAR ES BUENO cuando no hay esperanza, y en este caso aplica perfectamente para la postura del Consejo Estatal Empresarial que dio a conocer , tras una reunión con el secretario de Finanzas del Estado, el ingeniero Alfredo Cervantes García, en la que se reiteró lo previamente expresado en el sentido de que, con todo el dolor de su corazón, están de acuerdo con el aumento del Impuesto Sobre la Nómina, porque con ello se fortalecerá la seguridad pública y habrá mayores oportunidades de financiamiento a los empresarios. Incluso trascendió que parte de la recaudación del impuesto se enfocará en los proyectos de las puertas de acceso a la entidad, luego de que diversos empresarios y ejecutivos han pasado tragos amargos en las colindancias del estado con entidades vecinas, y están dispuestos a que se invierta lo que sea por no perder la tranquilidad de Aguascalientes. Habrá que hacer notar que este manifiesto se dio tras la reunión efectuada entre la gobernadora Tere Jiménez con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, denotando que ambas organizaciones empresariales siguen tan distanciadas como el agua y el aceite… A PESAR DE LAS MANCHAS en el municipio capital, derivadas del asesinato de una persona en situación de calle en plena Plaza de la Patria y del hallazgo de un cuerpo calcinado en plena pista para trotar en el fraccionamiento Municipio Libre, sólo por citar algunos casos, el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, aseguró que se encuentra haciendo “todo lo que está a su alcance” en materia de seguridad y por enésima ocasión mencionó que se busca la incorporación de más policías, la adquisición de nuevas unidades, de más cámaras de videovigilancia y de botones seguros. Sin embargo, aceptó que las corporaciones deben de mejorar sus sistemas de prevención y de inteligencia. Todo suena muy bonito, pero lo cierto es que la realidad está superando a la ficción y que cada vez es más común ver a personas asesinadas en plena vía pública y en las narices de la policía, pero parece que el alcalde no lo quiere ver, y ante el cuestionamiento de si los elementos que se encuentran por montones en la zona Centro habían fallado en el caso del hombre asesinado a golpes por otro indigente, Montañez Castro sólo reparó a decir que “la mejor opinión es la de la sociedad”, ya que los policías “actuaron de inmediato” y detuvieron al agresor a los pocos minutos, ni hablar… EL TITULAR DEL IMSS en Aguascalientes, Óscar Martínez Rodríguez, informó que actualmente todos los edificios médicos y administrativos en la entidad cuentan con Programa Interno de Protección Civil, Brigadas Básicas, capacitación permanente y un calendario de simulacros que se lleva a cabo de manera puntual a lo largo del año con diversas hipótesis. Estas instalaciones reciben más de 6 millones de usuarios cada año y albergan alrededor de 7 mil 500 trabajadores de la salud diariamente… “LA GRANDEZA QUE LE CORRESPONDE” dicen los priistas que buscarán regresar al partido. Durante su visita por Aguascalientes, el coordinador nacional de Afiliación y Registro Partidario del CEN, José Luis Villalobos García, señaló que lograrlo en la entidad representará un gran reto, por lo que ya se planea entablar un diálogo con los militantes desertores para que regresen. Agregó que uno de los factores que ocasionó la debacle del tricolor fue abandonar las causas que se abanderaban, por lo que se deberá trabajar en retomarlas y en llevar a la ciudadanía las soluciones que necesita, dijo que no hay prisa, pues se tendrá todo el 2023 para recuperar la confianza perdida… LA SEDRAE dio a conocer los programas vigentes para el campo como “Apoyo a Productores Pecuarios”, con el cual los ganaderos pueden adquirir remolques y camas bajas con cisterna que les permitan alimentar a sus animales durante alguna sequía. Otro es “Apoyo a la Palabra”, un proyecto para la adquisición de herramientas menores, el cual tiene un porcentaje de apoyo gubernamental del 99%; de este último se han recibido más de 700 solicitudes de pequeños productores… EN REUNIÓN DEL CONSEJO de Desarrollo Rural Sustentable, que se llevó a cabo en la comunidad de Cañada Honda, se analizaron las necesidades de las diferentes comunidades de la capital, como la regularización de las áreas de crecimiento de los ejidos, el sistema de agua en las comunidades, la reparación y el mantenimiento de infraestructura, entre otras. En dicha reunión participaron la coordinadora general de Delegaciones Urbanas y Rurales, Sanjuana Adriana Estrada González, así como funcionarios estatales, municipales y delegados rurales…