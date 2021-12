Lo cierto es que los profesionales de la política saben en qué momento la ropa sucia se debe lavar en casa, en qué momento es mejor hacer “de tripas corazón” y cuándo conviene mantener la boca bien cerrada…

Si bien es tradición entre los panistas cerrar filas cuando toca, también es cierto que no es ninguna bicoca lo que Martín del Campo y su equipo perdieron de las manos…

DEL DICHO AL HECHO hay mucho trecho y si bien, el diputado local Enrique García López aseguró que la elección de Tere Jiménez como la única persona destinada a registrar su precandidata por el PAN a la gubernatura, no ocasionará ningún divisionismo interno, todavía es muy pronto para asegurar que todo será armonía y fraternidad… QUIENES APOSTABAN por Toño Martín del Campo necesitarán algunos días para terminar de procesar la noticia, pasar el trago amargo y mostrarse serenos ante el mundo… SI BIEN, el legislador reconoció la postura conciliadora del senador -como habrán de hacerlo otros panistas en los próximos días- lo cierto es que los profesionales de la política saben en qué momento la ropa sucia se debe lavar en casa, en qué momento es mejor hacer “de tripas corazón” y cuándo conviene mantener la boca bien cerrada… POR LO PRONTO, el diputado “Galo” aseguró que el blanquiazul, está más unido que nunca y para muestra el mensaje difundido por Toño por medio de redes sociales, en el cual destacaba que continuará trabajando, reconociendo los resultados de las encuestas que en este caso no le favorecieron… FINALMENTE indicó que se debe de reconocer la labor de la dirigencia nacional del PAN, la cual en ningún momento dejó el tema de lado y se mostró imparcial ante los embates de la oposición al externo del partido, por lo que finalmente se puede ya levantar la mano de la abanderada Tere Jiménez… CON LA MISMA CANTALETA y mediante de un video publicado en redes sociales, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, emitió un mensaje a la militancia azul donde hizo un reconocimiento al senador y a la diputada federal, dado que ellos -aseguró- desde el inicio de las mesas de diálogo aportaron la voluntad de construir en unidad lo que fue un proyecto para todo Aguascalientes… “EN VERDAD APLAUDIMOS y reconocemos este gran esfuerzo” expresó el calvillense quien convocó desde el Comité Directivo Estatal que encabeza convoca a todo el panismo “para que sigamos trabajando en unidad, en diálogo, en consenso, pero sobre todo que siempre reconozcamos que la fuerza que nos une, es el PAN”… SI BIEN ES TRADICIÓN entre los panistas cerrar filas cuando toca, también es cierto que no es ninguna bicoca lo que Martín del Campo y su equipo perdieron de las manos y prueba de ello es que, más allá de los discursos rosas, la expresión facial del senador y otrora alcalde en la foto del recuerdo, dice más que mil palabras… SIGUIENDO CON LOS PANISTAS de hueso azul, el presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López formalizó la adquisición de predios para poner fin a problemas sociales, luego de un año de negociaciones con las diferentes partes interesadas… YA QUEDÓ AMARRADA la permuta de terrenos que permitirán la adquisición de predios para distintos proyectos de beneficio para los pobladores de aquella demarcación… LOS PREDIOS EN CUESTIÓN serán aprovechados para el esparcimiento social y para la construcción un refugio para mujeres víctimas de violencia… EL PRESIDENTE MUNICIPAL del territorio de los Chicahuales compartió estos detalles tras reunirse con las partes interesadas y el Notario Público No. 8 Juan José León Rubio, quien dio fe de los hechos… SEGÚN EL PRIMER EDIL, la formalización de la adquisición de estos terrenos significa, además de ser punto final “de algunos conflictos sociales (…) y representa “oportunidades para emprender acciones en favor de las mujeres de nuestro municipio”… “LOS GANONES”, serán, entre otros, los vecinos de la colonia Manantiales del Pinar y de la comunidad de La Florida… CERRAMOS ESTE ESPACIO con noticias de la Primera Reunión Regional del Bajío de Buscadoras y Buscadores que tuvo como sede nuestra ciudad y que fue organizado por el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia y el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes… FUE EN EL FICOTRECE donde se reunieron 30 colectivos de búsqueda de personas de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como representantes de la ONU, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fiscalías y Comisiones de Búsqueda… SEGÚN LO DADO a conocer por Javier Espinosa, integrante del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia en Aguascalientes, se trató el tema de la desaparición forzada y en particular lo que era el Registro de Personas Desaparecidas que funcionó hasta el año 2017 y de las personas que ya nadie las buscó… “QUEREMOS VER QUÉ PASÓ, ni sus propios familiares decepcionados por la falta de la acción de la justicia”, expresó el activista, quien también aseguró que en nuestra entidad se tienen 331 casos de personas desaparecidas de acuerdo al Registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas, y en el anterior registro hasta 2017 hacia atrás hay unas 207 personas… FINALMENTE, y a nombre de quienes viven la pesadilla de no saber sobre el paradero de sus seres queridos, Espinosa urgió la necesidad de que haya una mayor coordinación entre las diferentes instancias y entre todas las entidades, ya que en la actualidad lamentablemente no lo hay y eso, dijo, complica en ocasiones que se encuentre con rapidez a las personas desaparecidas…

