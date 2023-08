Identificar nuevas fuentes de abastecimiento para Aguascalientes es propósito del MIAA para el 2024, según datos adicionales compartidos por las diferentes autoridades del OPD durante la reunión privada convocada por la gobernadora Tere Jiménez.

ACORDARON EL SNTE, el Gobierno del Estado y el propio Instituto de Educación de Aguascalientes entregar los libros de texto gratuitos a los maestros del Estado, con el objetivo de que durante esta semana que inicia, programada para la capacitación y formación continua de docentes, se destine el tiempo suficiente para analizarlos, desde la responsabilidad de su función y así, contrastar visiones, experiencias y opiniones sobre los materiales y cualquier otro aspecto que apoye o en su defecto interfiera en la enseñanza y el aprendizaje, formalizó anoche en comunicado el líder magisterial, Ramón Alvizo. A través del documento exhortó a las autoridades y diversos grupos sociales a confiar en los docentes que en repetidas ocasiones han dado muestra de dedicación y compromiso con la educación… MILES SE DIERON CITA a la marcha que convocó el Frente Nacional por la Familia para protestar en contra de los nuevos libros de texto gratuitos que el Gobierno Federal busca implementar para el próximo ciclo escolar. Llamó la atención la asistencia de funcionarios del Gobierno Estatal y Municipal, así como de algunos trabajadores. Entre los funcionarios destacó la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, y su directora Rita Verónica Cruz Medina, la titular de la Secretaría de la Familia, Norma Guel Saldívar, la titular del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores, María de Jesús Ramírez Castro, entre otros; y por parte del Ayuntamiento de Aguascalientes resaltó la presencia en primera fila del secretario del Ayuntamiento, Jaime Gerardo Beltrán Martínez, la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN, Paloma Amézquita Carreón, los diputados federales panistas Mónica Becerra Moreno -en inusitada oportunidad de verla por estos lares-, y Paulo Martínez López, así como los diputados locales panistas. Al término del evento, la autoridad municipal estimó en ¡12 mil!, el número de participantes en la parada social, ¿será?… EN EL MENSAJE, el coordinador del Frente Nacional por la Familia, Jaime Castro Chávez, expresó su preocupación por la calidad y coherencia de los nuevos libros de texto. Afirmó que los contenidos están dispersos y carecen de una estructura pedagógica adecuada. Además, se quejan de que no se siguieron los procedimientos legales necesarios para su redacción y emisión. También denunció una supuesta influencia política de corte marxista-comunista en los libros de texto. Según él, los libros hacen referencia a las ideas del conocido comunista brasileño Paulo Freire y promueven una ideología que va en contra de la formación de ciudadanos libres. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades federales, al Poder Judicial de la Federación, al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la gobernadora de Aguascalientes para que no se entreguen los nuevos libros de texto a los niños debido a su contenido pernicioso que, según él, viola la Constitución al estar impregnado de ideologías… Al respecto, el presidente del Consejo ciudadano de MIAA, Francisco Javier Buenrostro Gándara, señaló que se harán estudios para tal efecto porque la intención es comenzar a dejar descansar el acuífero principal del Valle de Aguascalientes para favorecer su recarga… JESÚS VALLÍN, el director del MIAA, comentó que este organismo operador ya cuenta con 50 lecturistas, quienes han dado dos vueltas a las 340 mil cuentas que se tienen registradas como usuarios, a fin de avanzar en este tema una vez que tomen el control de la prestación del servicio, dentro del programa comercial que implica el pago del servicio. Comentó que Veolia ha entregado la información a la CCAPAMA sin contratiempos y espera que así continúe, si bien la gobernadora advirtió que si al final se registran afectaciones a la infraestructura de agua, se aplicará con rigor la ley que prevé cárcel para los infractores. Vallín mencionó que la red de alcantarillado que asciende a 2 mil 700 kilómetros enfrenta un serio problema de mantenimiento, el cual no ha existido prácticamente, motivo por el cual MIAA avanza en la compra del equipo en un programa para atender esta área que provoca muchos problemas en las casas al no haber atención en la red… CON PINZAS recomendó a los padres de familia el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera, el uso de las tarjetas de crédito bancarias ante los gastos que se generan actualmente por el regreso a clases. Afirmó que se estima que un 30% de los padres de familia van a adquirir la lista de útiles escolares y sus uniformes, calzado deportivo y escolar usando el dinero plástico. “Tenga cuidado ya que hoy en día las tarjetas en promedio cobran más del 50% en tasa anualizada, este uso discriminado de las tarjetas, por la premura podrán ocasionar una bola de nieve y problemas más adelante con su banco o le afectará a usted su calidad crediticia ante el buró de crédito”. Por ello, recomendó otras medidas, “una de ellas podría ser el crédito de nómina que otorgan las mismas instituciones bancarias que maneja tasas más accesibles que las de las tarjetas de crédito o si su empresa tiene un fondo de caja de ahorro, ahí podrá obtener un préstamo con tasas más blandas, que lo que representa el dinero plástico”… AMPLIARÁ EL HORARIO, dice la CMOV, para la obtención de la Tarjeta Soluciones Yovoy, dirigida a estudiantes que vuelven a clases. Hasta el 1° de septiembre, se recibirán solicitudes junto con los documentos requeridos: copias del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, comprobante de estudios e identificación oficial (si son mayores de edad). Las oficinas de la CMOV en Av. Manuel Gómez Morín s/n, Barrio de la Estación, Edificio Baños y Vestidores del Complejo Tres Centurias estarán disponibles para este proceso. El horario de 08:00 am a 06:30 pm… Y es que esta información puede ser requerida por la entidad tributaria, otorgándole la facultad de acceder a los conceptos empleados por los clientes. Resulta que la inteligencia artificial del SAT ha sido habilitada para detectar términos que podrían estar relacionados con actividades ilícitas. Por consiguiente, se aconseja evitar expresiones que puedan dar lugar a malentendidos o activar alertas innecesarias. Entre las recomendaciones sobresalen: abstenerse de utilizar frases humorísticas que puedan ser susceptibles de interpretaciones erróneas y conducir a confusiones; evite el empleo de nombres ficticios o poco comunes, ya que ello podría suscitar inquietudes y sospechas durante las transacciones. Asimismo, se insta a los usuarios a evitar el uso de palabras como «armas», dado que su inclusión podría generar alarmas infructuosas…