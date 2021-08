Enchilado quedó, el exdirigente local blanquiazul, Jorge López, por el cerrón de puertas que se dio a Gustavo Báez y hasta dijo que “el PAN de Marko Cortés se está convirtiendo en una auténtica dictadura”.

Inoportuno homenaje, fue al parecer, el rendido en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a los brigadistas que han participado en las jornadas de vacunación, que por cierto aún no terminan, y que se hizo a través de un mural develado hace unos días.

TRASCENDIÓ EN LOS CORRILLOS del Comité Directivo Estatal del PAN que luego de que el CEN rechazara la solicitud de Gustavo Báez para extenderse por un año más al frente del blanquiazul en el Estado, que la convocatoria para renovar a los integrantes de la actual dirigencia estatal será a finales de septiembre, la cual será emitida desde el propio Comité Ejecutivo Nacional para que en el transcurso del mes de octubre tenga lugar la elección interna, además de aclarar que el Comité Estatal no emite tal convocatoria sino que todo viene desde nivel central, además de que no se puede adelantar el proceso y todo va conforme a las fechas establecidas por el propio CEN… ENCHILADO QUEDÓ, por cierto, el exdirigente local blanquiazul, Jorge López, por ese cerrón de puertas a Báez y hasta dijo que “el PAN de Marko Cortés se está convirtiendo en una auténtica dictadura”. En su calidad de consejero político del albiceleste, lamentó que no se haya permitido a Gustavo Báez permanecer en el cargo en tanto pasa el proceso electoral, para evitar con una contienda interna, el resquebrajamiento del instituto político, según su versión. Criticó que a nivel central no se hayan valorado los triunfos que ha tenido el panismo en esta entidad, teniendo al frente a Báez. Lo cierto es que en su declaración ante medios, tampoco abona a la unidad, pues mencionó que el triunfo del PAN en las recientes elecciones no fue por la carencia de agua o los tantos baches, en alusión al trabajo de la Presidencia Municipal, aunque sin mencionar nombres, “Marko Cortés dio un golpe durísimo a un PAN ganador como es el de Aguascalientes que es uno de los estados que más votos le dio a la marca”. Comentó que parece que Acción Nacional se ha convertido en una franquicia, en la que los amigos pesan más que los liderazgos auténticos que se pueden identificar con los votantes. “El proyecto de Marko es de Marko y sus amigos”. Aquí la duda es si el proyecto del otro grupo es el proyecto de Gustavo Báez y el otro grupo de amigos. Bueno, aquí el siguiente round de un pleito interno de los tantos que en el PAN se viven previo a procesos electorales, pero que al parecer, ahora sí se ha recrudecido… EN OTRO FRENTE, como es el de MORENA, tal parece que quieren dejar fuera de la jugada a Arturo Ávila, quien de pronto deja ver que quiere seguir moviendo hilos en ese partido y de pronto opta por desaparecer. Pero así ha sido su juego, y al dejar pasar tiempo, de pronto reaparece en posiciones de importancia cabildeadas desde el Comité Ejecutivo Nacional. Mientras tanto, en lo local, la militancia considera que todavía es tiempo de reforzar la estructura con militantes y simpatizantes dispuestos a trabajar en unidad, por un mismo proyecto que es el de la 4T, con la idea de competir contra el PAN que ha mostrado fortaleza, inclusive desde que había gobiernos del PRI, comentó el diputado y expresidente de dicho partido, Cuitláhuac Cardona, quien dijo que al PRI y al PAN inclusive si van en alianza, se les puede ganar, pero será siempre y cuando nuestro partido le dé autonomía y deje que en cada entidad sean resueltos los problemas locales. Para obtener triunfos, al menos en Aguascalientes, comentó, la cúpula debe dejar manos libres para que en lo local se elija a sus candidatos, que no haya más imposiciones como ha sido hasta ahora… INOPORTUNO HOMENAJE, fue al parecer, el rendido en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a los brigadistas que han participado en las jornadas de vacunación, que por cierto aún no terminan, y que se hizo a través de un mural develado hace unos días por el rector Francisco Avelar, el gobernador Martín Orozco como invitado especial y el consejo directivo de la Federación de Estudiantes de la UAA, a iniciativa de éste último y al que le ha llovido desde entonces a través de redes sociales. Y es que miembros de la comunidad estudiantil de la Máxima Casa de Estudios han cuestionado ese reconocimiento y no porque los brigadistas no lo merezcan, sino porque consideran, en síntesis, que no era una actividad urgente o esencial, especialmente cuando a dos semanas de iniciado el nuevo semestre, éste está rodeado de incertidumbre y dudas respecto de cuál es el futuro inmediato de las actividades universitarias, si van a volver o no a las aulas, en su caso, quiénes y cuándo, bajo qué circunstancias y protocolos. Vamos, los comentarios en redes borraron la sonrisa de felicidad y orgullo que los chicos de la FEUAA tenían por su brillante idea de hacer un mural en medio del desierto… DE NUEVO EN NARANJA el semáforo derivado de la alta incidencia en personas contagiadas por COVID-19, así como el aumento en personas fallecidas por la pandemia, acecha la posibilidad de un nuevo periodo de confinamiento, pero sería devastador para muchas empresarios, quienes difícilmente podrían salir adelante de un nuevo estancamiento, refirió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso. El líder empresarial reconoció que a duras penas, muchos patrones pudieron sobrevivir al periodo de receso económico y cero ventas obligado por la alta incidencia de COVID en meses atrás, realizando esfuerzos por mantener la plantilla laboral y duplicar labores para poder subsistir, por lo que de momento el pensar en un nuevo cierre sería fatal para varias empresas de todos los sectores, por lo que invitó a las personas a seguir adoptando las medidas preventivas… CON TARIFAS EXORBITANTES, el sector hotelero ha tenido grandes problemas con la Comisión Federal de Electricidad, señaló el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Juan José Fernández. En tal sentido, dijo que la CFE nunca ha puesto de su parte por apoyar a la industria luego de que las tarifas, al menos las que aplica la península de Yucatán, son exorbitantes. “Nunca ha habido ningún apoyo en esta pandemia por parte de la Comisión, eso es algo muy complicado, porque si bien es cierto que no estamos teniendo ingresos para poder mitigar todas estas cargas, los impuestos se pagan los mismos, se pagan las mismas tarifas y es algo que no ayuda ni beneficia al sector”. Afirmó que desde que inició la pandemia el año pasado a la fecha, de los 7 mil socios que conforman la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en el país, todos se han mantenido y solo unos 100 o 200 hoteles se han transferido o han cerrado, pero han regresado “porque les ha convenido más mantener a sus colaboradores sin tener cargas operativas grandes y cierran secciones a fin de mantener la operación con pocos gastos”…