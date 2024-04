En relación con los pagos pendientes por el servicio de agua, Antonio Arámbula admitió la existencia de un rezago estimado en más de 100 millones de pesos…

SE VIENE UNA NUEVA marcha nacional en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual es convocada por el Frente Cívico Nacional, conocido como la marea rosa. Este sábado, su representante, Amado Avendaño, estuvo en Aguascalientes para dar a conocer que esta movilización está programada para el 19 de mayo, la cual se busca organizar en diversas ciudades del país. Será una nueva edición de la marcha por la democracia, la cual se estaría efectuando a escasos días de que finalicen las campañas políticas, aunque en este caso se afirmó que el movimiento no tiene vinculación hacia la alianza opositora. Sin embargo, se trata de un escaparate para muchas personas afines a la candidata Xóchitl Gálvez… MIENTRAS TANTO, aquí el presidente de Coparmex Aguascalientes, Juan Carlos Soledad Pérez, indicó que el organismo empresarial se encuentra en el desarrollo del formato de los diálogos por la democracia, en las que se espera la participación de los candidatos a puestos de elección popular de las diversas fuerzas políticas en la contienda electoral, para lo cual se espera un anuncio oficial, a través de rueda de prensa para dar a conocer los detalles. Subrayó que el formato de este ejercicio genera la oportunidad de escuchar las propuestas, debido a que no habría cruces de candidaturas, evitando con ello los ataques o las confrontaciones… DONDE SÍ HAY CONFRONTACIONES es en la zona del fraccionamiento La Ribera en el municipio de San Francisco de los Romo, ya que nuevamente se encuentra envuelta en un entorno de violencia, ante los recientes hechos criminales en las que se han registrado balaceras y homicidios con armas de fuego en horas recientes. Fue hace un año que se implementó un fuerte operativo interinstitucional de corporaciones de seguridad, incluyendo el Ejército y la Guardia Nacional, en el que se consideraba una estrategia integral, luego de que se registraran cinco homicidios en una jornada fatídica del mes de marzo. A un año de distancia, los vecinos enfrentan serias problemáticas por la presencia de la delincuencia… JESÚS MARÍA TAMBIÉN enfrenta problemáticas y desafíos, pero en materia de agua, y de ello habló el presidente municipal, José Antonio Arámbula López. Reconoció que, si bien la mayoría de las colonias reciben agua mediante tandeos, existe un sector de la población que aún no cuenta con un suministro constante. Aclaró que, si bien pueden surgir inconvenientes temporales debido a fallas técnicas, no se registran situaciones donde la falta de agua se prolongue por días o semanas. En relación con los pagos pendientes por el servicio de agua, el presidente municipal admitió la existencia de un rezago considerable, estimado en más de 100 millones de pesos. Señaló que el problema de la cartera vencida afecta a diversos sectores de la población, pero enfatizó los esfuerzos municipales para promover la responsabilidad en el pago del servicio, implementando descuentos y programas de regularización… EN LAS CALLES DE AGUASCALIENTES, es común observar a motociclistas desplazándose de un lado a otro, pero lamentablemente, también es común ver a muchos de ellos sin usar casco. Este simple accesorio puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente de tráfico, y su importancia no puede ser subestimada. En primer lugar, el casco protege la cabeza, una de las partes más vulnerables del cuerpo humano. En caso de un choque o una caída, el casco puede evitar lesiones graves en el cráneo, el cerebro y la columna vertebral, reduciendo drásticamente el riesgo de lesiones fatales o discapacidades permanentes. Además, al usar casco, los motociclistas no sólo se protegen a sí mismos, sino que también ayudan a reducir la carga sobre los servicios de emergencia y los sistemas de atención médica. Es importante recordar que el uso del casco no sólo es una cuestión de seguridad personal, sino también de responsabilidad social. Los accidentes de tráfico tienen un impacto significativo en la sociedad en términos de costos médicos, pérdida de productividad y sufrimiento humano. Al usar casco, los motociclistas están contribuyendo a la construcción de una cultura vial más segura y responsable… A PROPÓSITO DE RECOMENDACIONES, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, Yessica Janet Pérez Carreón, ofreció un detallado panorama sobre las recomendaciones emitidas durante el año pasado, destacando la importancia de garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales en la región. Pérez Carreón reveló que durante el año anterior se emitieron un total de 13 recomendaciones generales, así como 56 puntos por atender con autoridades respecto a derechos violentados. Esta cifra, aunque significativa, refleja el compromiso continuo de la comisión para abordar las violaciones de derechos humanos en la entidad… EN CUANTO A LA NATURALEZA de las recomendaciones, Pérez Carreón explicó que se abordan en una amplia gama de áreas, desde cuestiones de acceso a la justicia hasta la protección de grupos vulnerables. Además, destacó la importancia de diferenciar entre la autoridad que se acredita como responsable de la violación de los derechos humanos y la autoridad recomendada para implementar cambios y evitar futuras transgresiones. «La diferencia radica en que, en algunos casos, emitimos la recomendación al titular de la dependencia no porque él haya violentado directamente el derecho humano, sino porque algún miembro de su equipo lo haya hecho», explicó Pérez Carreón. «Es responsabilidad del titular conocer estos casos y tomar las medidas necesarias para prevenir que se repitan en el futuro». En este sentido, dijo que las recomendaciones no solo buscan corregir las irregularidades pasadas, sino también establecer protocolos y políticas que garanticen la protección y promoción continua de los derechos humanos en todos los niveles de Gobierno… POR CIERTO QUE la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes recuerda que el canje de placas vehiculares se puede realizar hasta junio de 2024. Los requisitos incluyen presentar la identificación oficial, comprobante de domicilio y el juego de placas actual, todo en original. Se deberá mostrar la factura de las placas si fueron emitidas en 2017 o antes. Los propietarios de vehículos extranjeros necesitarán presentar título y pedimento. El trámite se realizará en el CAM y la SEFI de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas…