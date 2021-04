Sin paros técnicos transcurrirá, al parecer, la presente semana, según Rogelio Padilla León, quien comentó que el pasado viernes y sábado descansó la planta A1 de Nissan, que es el área de ensamble de vehículos, y el resto de la industria laboró con normalidad.

Aprobaron nuevas reglas en el Infonavit. El delegado Sergio Armando González Serna dio a conocer que el Consejo de Administración del Instituto avaló criterios para el otorgamiento de créditos.

SIN REACCIÓN adversa para algún adulto mayor ha transcurrido la aplicación de las aproximadamente 20 mil dosis aplicadas en segunda vuelta a población de sesenta y más, celebró el superdelegado Aldo Ruiz Sánchez al recordar que, en caso de que llegaran a contagiarse, ya no habrá complicaciones en su salud, si acaso síntomas leves, o nada, gracias a la vacuna… SIN PAROS técnicos transcurrirá, al parecer, la presente semana, según comentó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Autopartes, Rogelio Padilla León, al detallar que, hasta el momento, no hay noticia de suspensión en alguna de las empresas del ramo automotriz y autopartes establecidas en Aguascalientes. El pasado viernes y sábado sólo descansó la planta A1 de Nissan, que es el área de ensamble de vehículos. El resto de la industria estuvo laborando con normalidad. Aunque todavía existe duda de si habrá o no paro técnico el próximo fin de semana, eso se sabrá mañana jueves y se espera trabajar la semana completa… LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES recibió la certificación ISO 9001:2015, que asegura que todos sus procesos se llevan a cabo de manera correcta, en cumplimiento a su Sistema de Gestión de Calidad, informó la rectora María Angélica Martínez Díaz. La certificación fue otorgada por Inter Américas Standards Services (Intera) luego de que la UTNA fuera auditada durante el año 2020. El resultado de la verificación del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 ha sido histórica para la UTNA, ya que es la primera ocasión, desde su certificación en 2003, que existe un cumplimiento total en el manejo del sistema… LA VISITA EXPRÉS que realizó el presidente nacional de MORENA a la entidad, el lunes por la tarde, agarró desprevenidos a militantes inconformes por lo que, consideran, fueron imposiciones en la designación de candidatos. Es más, ni enterados estaban de que su líder había venido, por lo que incluso, horas antes, los morenistas inconformes tuvieron que trasladarse al vecino estado de San Luis Potosí, en donde pretendieron entablar un diálogo, el cual, al final, no se pudo concretar, situación que lamentaron varios militantes de MORENA, según revelaron en rueda de prensa ofrecida en su sede el día de ayer… BRINCAN DEL AULA A LAS BOLETAS… alrededor de 50 maestros han solicitado licencia para separarse de sus plazas laborales para contender por diputaciones locales, presidencias municipales o por regidurías, informó el líder magisterial, Ramón García Alvizo, quien invitó a abanderados a presentar sus propuestas al sector para que los trabajadores de la educación puedan tomar la mejor decisión y que los agremiados, a su vez, analicen la información para que elijan libremente lo que más les convenga. Aseguró que la organización sindical respeta la pluralidad, la forma de participación de cada uno de los representados y no habrá persecución ni hostigamiento; tampoco se condicionarán los derechos ni las prestaciones que los trabajadores de la educación se merecen… EXPLORAN ALIANZAS CON PAÍSES ÁRABES. Con la finalidad de que empresas locales encuentren oportunidades de negocio en países árabes, la Secretaría de Desarrollo Económico ha emprendido acciones de vinculación con la Cámara Árabe-Mexicana de Industria y Comercio, de ahí que la promoción será permanente para la atracción de inversiones. Ayer, de manera virtual, se llevó a cabo la reunión en la que se consolida esta vinculación y en la cual participaron directivos de la Sedec e integrantes de la CAMIC; en ella, se demostró el potencial que tiene Aguascalientes para convertirse en un destino ideal para la captación de inversiones provenientes del Medio Oriente. Asimismo, se dejó de manifiesto que, mientras el Medio Oriente es una de las regiones en el mundo que ha tenido mayor crecimiento económico en los últimos años, también Aguascalientes forma parte de una región en el país que tiene fuerza y proyectos, por lo que dicha alianza comercial sería bien aprovechada por ambas partes… APROBARON NUEVAS REGLAS en el Infonavit. El delegado Sergio Armando González Serna dio a conocer que el Consejo de Administración del Instituto avaló criterios para el otorgamiento de créditos que establecen los requisitos bajo los cuales se darán a trabajadores derechohabientes las opciones de financiamientos ofrecidos por el Instituto. En el caso de compra de terrenos, recalcó que las reglas determinan que los mismos no podrán ubicarse en zonas de riesgo alto, que deberán contar a pie de lote, con acceso y conexión efectiva y definitiva a energía eléctrica, agua potable, desalojo de aguas residuales y pluviales, alumbrado público, telecomunicaciones y recolección y disposición de residuos sólidos, entre otros aspectos… PÓLIZAS SUFRIRÁN AJUSTES… al ser la pandemia provocada por COVID-19 la segunda peor catástrofe para las aseguradoras, cuya indemnización alcanza los mil 600 millones de dólares en todo el país, el interés por la adquisición de pólizas de gastos médicos mayores ha crecido de manera importante, reconoció el presidente de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas, Refugio Náñez Rodríguez, quien, incluso, no descartó un ajuste en el costo. De acuerdo con datos proporcionados por el líder de las aseguradoras, en todo el país, únicamente 11 millones de personas cuentan con cobertura de gastos médicos, cuyas pólizas pueden alcanzar una cobertura superior a los 29 millones de pesos, en algunos casos. Para la entidad, se estima, existen 400 mil seguros vigentes, la mayoría de ellos otorgados por la iniciativa privada como parte de prestaciones laborales… EL REPORTE de contagios se espera que esta semana sea igual o menor a los de las últimas dos semanas, cuando se ha mantenido estable entre los 35 y 40 diarios. Es más, se esperaría una tendencia a la baja y que no haya repunte… SI LAS VACUNAS siguen fluyendo, se espera que, al finalizar mayo, estén vacunadas la población mayor de 60 años y los maestros, así como el personal de apoyo a la educación, para que se tenga la posibilidad de que, en la segunda semana de junio, comience con el grupo poblacional de 50 a 59 años de edad. Aunque esto no es un hecho, es lo deseable, comentó el gobernador Martín Orozco ayer en el municipio de Asientos, donde fue aplicada la segunda dosis a los de la tercera edad…