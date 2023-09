Buenas noticias hay para el alcalde Leo Montañez y la gobernanza de los giros reglamentados, pues resulta que David Ángeles Castañeda ya vacía la oficina de la Dirección de Reglamentos

No hay calma en el Consejo Coordinador Empresarial, y la lucha semieterna por el control del organismo, cúpula entre los representantes del sector de la construcción, entró en una nueva faceta de “hijos pródigos” contra el bloque de Coparmex, reavivando las pugnas

SIMULACROS abrieron pausa en infinidad de instituciones públicas y una que otra privada en el Día Nacional de Prevención Civil. En la Plaza de la Patria los gobiernos Estatal y Municipal lo hicieron al unísono; en Palacio de Justicia este año se sumó todo el personal al ejercicio preventivo por primera vez, y pusieron en práctica el protocolo en caso de emergencia implementado al efecto en la totalidad de inmuebles que ocupa el Poder Judicial, donde se logró la evacuación sin incidentes de más de un millar de personas. El IMSS Aguascalientes participó evacuando a unas 4 mil personas, incluyendo personal de salud y derechohabientes. Más de 600 brigadistas realizaron la evacuación de 24 centros de trabajo siguiendo el protocolo de Protección Civil para un sismo de 8 grados en la escala de Richter. La Oficina del ISSSTE no se quedó atrás en promover la preparación en caso de emergencia y el ejercicio implicó evacuar a 120 personas y practicar técnicas de rescate en camilla… BUENAS NOTICIAS hay para el alcalde Leo Montañez y la gobernanza de los giros reglamentados, pues resulta que David Ángeles Castañeda ya vacía la oficina de la Dirección de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes y tiene su renuncia en el escritorio, puesto y dispuesto para convertirse en magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, aunque no sabemos si el hecho de colocarse la toga sea tan buena noticia para los justiciables. Si bien fue registrado como David Ángeles López en las ternas, se asegura que ya tiene nueva chamba en el bolsillo… NO HAY CALMA en el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, y la lucha semi eterna por el control del organismo, cúpula entre los representantes del sector de la construcción, entró en una nueva faceta de “hijos pródigos” contra el bloque de Coparmex, reavivando las pugnas. Y es que de manera sorpresiva Erika Muñoz Vidrio, presidenta de Memac, anunció su postulación a la presidencia del CCEA, pero lo hizo acompañada de don Roberto Díaz Ruíz, presidente de Canacar, y Antonio Robledo, líder moral de la CMIC en Aguascalientes, quienes en realidad pertenecen al Consejo Estatal Empresarial. Líderes empresariales consideran que el arranque de campaña de Erika Muñoz Vidrio fue una salida en falso, bajo la bandera de la reunificación, cuando las condiciones en las que se dio el cisma del empresariado cuando Raúl González Alonso se mantuvo al frente del Consejo Coordinador mantienen heridas abiertas. El caso es que integrantes del CCEA no vieron con buenos ojos que se pusiera por delante a quienes se fueron en medio de una polvareda, en lugar de que Muñoz diera su espacio a quienes sí tienen voz y voto en el organismo cúpula, y que en todo caso la reunificación era un proceso que tendría que haberse planteado en el seno del organismo e incluso cuando ya hubiese una planilla ganadora. Quien de plano prefirió no equivocarse, es el presidente estatal de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Ignacio Flores Lugo, quien posó para la foto en la rueda de prensa encabezada por la aspirante Paty Muñoz De León e hizo lo propio en la convocatoria de Erika Muñoz Vidrio, aunque quede claro que su voto en asamblea no puede ser fifty-fifty… Y para que se note el río revuelto, el presidente del Consejo de Desarrollo de Empresarios, Pedro Gutiérrez Romo, anunció su respaldo a la precandidatura de Muñoz y destacó la importancia de la unidad y el liderazgo en el sector empresarial, especialmente en tiempos de elecciones. El respaldo del ex presidente del CCE a Muñoz Vidrio se basa en un proceso de evaluación que duró casi un año y en la preocupación por el futuro del sector empresarial ante las próximas elecciones. Resaltó que analizó a todos sus compañeros anteriores que estaban visibles como posibles candidatos. Entre ellos, la labor de Memac cuya titular ha trabajado en diversos organismos y se desempeña como vicepresidenta en el Comité Anticorrupción. Dijo que es de suma importancia que el nuevo líder empresarial tenga buenas relaciones con las autoridades municipales y estatales y la capacidad de negociar de manera efectiva. Por su parte, Antonio Robledo Sánchez, presidente de la CMIC, aunque no tiene participación dentro del CCE, enfatizó la importancia de contar con una líder empresarial como Muñoz Vidrio para fortalecer al sector y, de esta manera, ejercer una mayor influencia en las autoridades, lo que indica más que la admiración por la señora Muñoz, que, dicho sea de paso, seguramente la merece, que hay dos cosas: una que su CEEA no logró fuerza y otra que su pleito fue personal, no de interés empresarial, así que ya se sienten con derecho a ocupar la silla que antes patearon… QUE SIGA LA FIESTA, dice la secretaria de Turismo del Estado, e invita a los ciudadanos a prepararse para el Festival Cultural de Calaveras 2023, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 5 de noviembre, con la magia de la cultura y la diversión, unidas en un evento que nadie debe perderse. Y como este evento sí es de los que prometen números negros, no pues, a atenderlo con todo… TRAS EL FIASCO del bombardeo de nubes que sólo trajeron lluvia cuando las tormentas tropicales merodeaban y nunca justificaron los 8 millones de pesos invertidos en ellas, pues ahora el Gobierno Estatal ya prepara la declaratoria de zona de emergencia para Aguascalientes, a ver si con eso llegan algunos millones de pesos para repartirles a los campesinos que enfrentan dificultades para levantar sus cosechas, y de paso se les olvida de la pifia surgida desde Sedrae apostando por falsos hacedores de diluvios…