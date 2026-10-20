La polémica ronda los pasillos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que promueve un foro sobre iniciativas para sancionar las denuncias falsas.

En tiempos en que las malas noticias suelen llevarse los reflectores, el Club Rotario Aguascalientes prepara la XXIV Premiación Gente Buena, que reconocerá a 12 ciudadanos por sus aportaciones a la comunidad.

MUCHO TALENTO y entusiasmo juvenil se reunió en el Foro Estatal de Emprendimiento STEAM Hidrotalent 2026 y Expo Universidades 2026, donde estudiantes presentaron proyectos de agroindustria, movilidad e innovación tecnológica. Ernesto Díaz Romero, subdirector de Investigación e Innovación, Ciencia y Tecnología, destacó el trabajo desarrollado durante meses en talleres intensivos y competencias de innovación. La apuesta es conectar las aulas con las empresas mediante educación dual, prácticas profesionales y formación acorde con el mercado laboral. Hasta ahí, todo marcha sobre ruedas; falta comprobar que las buenas ideas encuentren financiamiento, que los egresados consigan empleos acordes con su preparación y que los proyectos no terminen archivados junto con las fotografías del evento. Porque talento hay; lo que hace falta es que las oportunidades no se queden en el discurso inaugural… LA POLÉMICA RONDA los pasillos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que promueve un foro sobre iniciativas para sancionar las denuncias falsas, asunto que ya levantó inconformidades entre colectivos defensores de los derechos de las mujeres, quienes consideran que estos planteamientos pueden desalentar la denuncia. Entre los participantes anunciados figuran la diputada morenista Alejandra Peña y el diputado federal panista Alfonso Ruvalcaba, ambos promotores de propuestas legislativas en la materia. El detalle es que la falsedad de declaraciones ya tiene consecuencias legales, aunque su aplicación suele quedar relegada ante la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales. Así que el debate de fondo no parece estar únicamente en escribir nuevas disposiciones, sino en conseguir que se cumplan las existentes. Porque una cosa es legislar y otra, bastante distinta, lograr que la justicia haga su trabajo… DIO LUZ VERDE el Cabildo en Calvillo, a la cuenta pública de septiembre del Municipio y del organismo operador de agua, además de aprobar dos nuevos paquetes de obras y equipamiento con recursos del Ramo 33 y del Fondo Resarcitorio 2026. El alcalde Daniel Romo Urrutia aseguró que las autorizaciones permitirán continuar proyectos de infraestructura y servicios públicos en colonias y comunidades. Ya van nueve paquetes de obras de un fondo y siete del otro; ahora falta que tanta autorización se traduzca en resultados visibles, porque los acuerdos de Cabildo, por sí solos, no tapan baches ni llevan agua a las casas… NO TODOS LOS SINDICATOS se sienten igual de queridos por el Gobierno del Estado. Dirigentes de distintas organizaciones obreras de Aguascalientes confesaron su celo por el trato que consideran privilegiado hacia la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), mientras las demás centrales, aseguran, no reciben las mismas oportunidades de interlocución y atención. Reclaman piso parejo en la relación institucional, porque una cosa es mantener buenas relaciones con el sindicalismo y otra que, a ojos de los inconformes, haya organizaciones de primera fila y otras condenadas a esperar turno… EN TIEMPOS EN QUE LAS MALAS noticias suelen llevarse los reflectores, el Club Rotario Aguascalientes prepara la XXIV Premiación Gente Buena, que reconocerá a 12 ciudadanos por sus aportaciones a la comunidad. La ceremonia será el 29 de octubre, a las 18:30 horas, en el Teatro Morelos. Entre los galardonados figuran Fernando Javier Topete Ceballos, Ignacio Ruelas Olvera, Ana María Tiscareño Rizo y Armando “Bareta” Quiñonez, junto con otros ocho personajes de distintos ámbitos. Una ocasión para recordar que también hay quienes hacen cosas por los demás sin necesidad de andar en campaña, presumir encuestas ni buscar una candidatura… COMO TODO ES CAPITALIZABLE en la política, la crisis del IMSS ya dio para 5 iniciativas al senador Toño Martín. Todas orientadas a atender las deficiencias en los servicios médicos y responder a las necesidades que ha recogido durante sus recorridos por Aguascalientes y seguro si camina más allá, también las encontrará. La intención quizá es resolverlas por decreto y así lo expresó en rueda de prensa, acompañado por los diputados federales Federico Döring, Paulo Martínez, Elizabeth Martínez, así como por el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, José Roberto Domínguez. Así, en montón, criticó lo criticable: la Megafarmacia, las nuevas estrategias mientras continúan las carencias en las instituciones de salud. Döring dijo que promoverá la comparecencia del director general del Instituto Mexicano del Seguro, Zoé Robledo, para que explique el desabasto de insumos médicos, las condiciones laborales del personal y el funcionamiento de los servicios… un anuncio más… OCTUBRE DESATÓ la fiebre de los suspirantes, que ya se reparten alcaldías y diputaciones sobre el papel, entre supuestas listas palomeadas y candidaturas todavía inexistentes. La novedad en la baraja es Braulio Luna, exfutbolista del América y Necaxa, cuyo nombre circula para la alcaldía de Aguascalientes por Morena o el Partido Verde. Este último acumula pretendientes a ritmo semanal, aunque de definiciones, nada. Por ahora, sobran candidatos y faltan candidaturas.