Cómo pedir perfiles de carrera en la función pública si en las organizaciones empresariales terminan colocando en sus carteras de representación a personajes ajenos a los gremios que buscan defender.

“Renunció” a lo que ya había perdido en juicio. Siomar Eline Estrada Cruz dijo adiós a la titularidad de la Notaría Pública número 54 que le había sido otorgada a mediados del 2021.

NO HUBO DAÑO en la infraestructura escolar, aseguró el director del IEA, Ulises Reyes Esparza, tras el sismo de magnitud 7.7 que se registró en Coalcoman, Michoacán, y que pudo percibirse en la entidad. No obstante, para garantizar la estabilidad emocional de los padres de familia y alumnos, se concluyó de manera anticipada el turno matutino y se suspendieron las clases del turno vespertino en educación básica. “A los trabajadores de la educación les pedimos que estén las primeras dos horas de la jornada en sus centros educativos para que orienten a los alumnos que lleguen”, explicó al tiempo de obviar que los alumnos del turno vespertino no tendrán repercusiones ni serán acreedores a faltas… PREPARAN MALETAS varios integrantes del gobierno de la ciudad y ya le avisaron al alcalde Leonardo Montañez sus planes de brincar de palacio y formar parte del gabinete de la gobernadora electa, Tere Jiménez Esquivel. En entrevista, adelantó que de manera “extraoficial” algunos -aunque no dio nombres- le han advertido que en la última semana de septiembre formalizarán su entrega y harán el proceso de transición, y dejó entrever que a nadie van a extrañar, pues “nosotros ya estamos preparados. En todas las áreas hay personal capacitado y especializado que se ha ido formando a lo largo de muchos años”, expresó. Hizo hincapié en que “pase lo que pase, las áreas no se pondrán en riesgo”, debido a que se cuenta con personal para tomar cargos de primero, segundo o tercer nivel, y, hablando de niveles, lo único que dijo fue que hay tres titulares que migrarán al Gobierno del Estado en tanto que “los demás irán a direcciones y jefaturas que son áreas de crecimiento profesional y técnico”, así que de aquí a que se vayan se encargará de los relevos… ERA VOZ CRÍTICA el empresariado hace tiempo, especialmente de las acciones oficiales, y, aún mucho tiempo atrás, la influencia del sector empresarial dentro de la política era notoria en Aguascalientes, al grado de que se acostumbraba que la posición del titular del gobierno municipal de Aguascalientes fuera alternada por personajes emanados de la iniciativa privada; el último de ellos fue Luis Armando Reynoso Femat. Así se dio una especie de acuerdo con la clase empresarial que mantenía un sano equilibrio y pudo dar buenos resultados a la sociedad por su naturaleza basada en una filosofía de productividad. Ya pasó mucho tiempo de eso y se antoja complicado que haya un gallo de arraigo entre la iniciativa privada. Mucha menos, alguna voz autorizada para cuestionar y evaluar a la clase política… ¿CÓMO DECIRLE A LOS POLÍTICOS que se dediquen a trabajar y no a la grilla, si la grilla empresarial termina por desilusionar a quienes buscan inscribirse a los organismos de representación?… ¿CÓMO PEDIRLE a la clase política que trabajen en unidad por el bien de la gente, si en las cámaras empresariales florecen las pugnas internas? ¿Cómo pedir perfiles de carrera en la función pública, si en las organizaciones empresariales terminan colocando en sus carteras de representación a personajes ajenos a los gremios que buscan defender y representar? ¿Cómo pedir más inclusión al gobierno si entre las empresarias y empresarios no se incluyen? Vaya que es difícil pararse frente al espejo y mirarse a los ojos para hacer una introspección, lo cierto es que para esta reflexión vienen momentos de decisiones importantes para el fortalecimiento o la decadencia. Les ha pasado a muchos sectores y la iniciativa privada no está exenta… ROMPIERON RECORD las remesas de agosto 2021 a julio 2022 y se han recibido 56 mil 206 millones de dólares, por lo que al hacer una comparación con el Paquete Económico 2023, se determina que las remesas superan los ingresos estatales de algunas entidades, señaló el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera. Subrayó que, para Aguascalientes, las remesas equivalen al 50% en proporción de los ingresos públicos, mientras que para Michoacán la proporción de lo que reciben equivalen a 105.4% de los ingresos públicos. En tanto que en Guanajuato equivalen al 80.5%, en Zacatecas es de un 80%, en Jalisco a un 68% y en San Luis Potosí a un 63%. “Creo que las remesas vienen a ser más que un tanque de oxígeno para la economía mexicana y más en estos meses que la economía está alicaída. Creo que es importante las remesas, ya que superan en forma esencial los ingresos públicos de algunas entidades”… “RENUNCIÓ” A LO QUE YA HABÍA PERDIDO en juicio. Siomar Eline Estrada Cruz dijo adiós a la titularidad de la Notaría Pública número 54 -la misma a la que “renunció” antes “La China” Aguilera– y que le había sido otorgada a mediados del 2021. La decisión se hizo efectiva al publicarse esta notificación en la edición vespertina del lunes del Periódico Oficial del Estado, si bien ya corrían los días para que la sentencia de la nulidad causase ejecutoria. Trascendió, sin embargo, que pidió al Ejecutivo un segundo nombramiento antes de que apague la luz y cierre la puerta de su despacho… EN CALVILLO, el alcalde Daniel Romo Urrutia comentó que también sintieron el sismo que tuvo epicentro en Michoacán, por lo cual destacó que el personal de Protección Civil se encuentra atento para recibir cualquier reporte ante posibles afectaciones en edificios o viviendas para proceder a evaluar daños estructurales. “Hasta el momento en el municipio tenemos reporte preliminar de saldo blanco e informamos que todas las corporaciones de seguridad siguen atentas para atender de inmediato los reportes de los ciudadanos”. Por lo pronto, dijo que se habilitaron las líneas telefónicas de Protección Civil y de Seguridad Pública para atender cualquier situación que se pudiera presentar… EN JESÚS MARÍA, minutos después de terminar el simulacro de evacuación con motivo de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, los servidores públicos regresaron a sus labores, pero el edificio de la Presidencia Municipal tuvo que ser de nueva cuenta evacuado por el sismo de 7.7 que se sintió en esta demarcación, reportando saldo blanco y sólo algunas crisis nerviosas atendidas por personal de emergencias… NO PREOCUPA AL OBISPADO la deserción de seminaristas, señaló su vocero Rogelio Pedroza, al afirmar que se tienen muchos interesados y pocos abandonan su intención de convertirse en sacerdotes. Al hacer una invitación a los jóvenes a ingresar al Seminario Diocesano, se destacó que actualmente se tiene 137 alumnos inscritos en las diferentes etapas formativas, cuyo proceso implica una etapa de instrucción que suele llegar a buen término, por una buena selección. Explicó que las bajas se presentan con mayor énfasis en la primera etapa de formación que considera el nivel de preparatoria, tomando en consideración que estos jóvenes se encuentran en un rango de edad desde los 15 años…