A decir de Jaime González, presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, el tema ISABI prefiere no tocarlo de momento, pues es algo a lo que falta tiempo para resolverlo, toda vez que tienen hasta el 31 de diciembre.

Al cierre de la Jornada de Segunda Dosis Para Menores con Comorbilidades, la superdelegada Nora Ruvalcaba Gámez informó que aplicaron un total de 4 mil 170 vacunas a niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años con vulnerabilidad.

EN ASIENTOS, vecinos de comunidades ya se organizan para demandar a las autoridades municipales implementen medidas para que la vigilancia sea intensificada, derivado de la incidencia delictiva registrada en la colindancia con Loreto, Zacatecas, a lo largo de los últimos días. Trascendió que los vecinos de la zona, se encuentran preocupados luego de que a determinada hora de la noche, por temor a verse involucrados en incidentes violentos, evitan salir a la vía pública, situación que ya no puede continuar… CON LA INCONFORMIDAD a todo lo alto cerró la semana, por parte del sector empresarial y de profesionistas en torno a la propuesta del presidente municipal de Aguascalientes de aumentar en un 50% el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) que, a consideración de desarrolladores de vivienda, promotores inmobiliarios, arquitectos, ingenieros, notarios públicos y abogados, apoyados por la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial, es un duro golpe a la economía de aquellas personas que pretenden comprar un bien inmueble, particularmente a los que menos ganan, y que así sea casa económica, tendrán que pagar el aumento en ese impuesto. A decir de quienes conocen del tema, no tiene razón de ser porque el ISABI se ha mantenido hasta ahora en un 2%, y la recaudación por ese concepto por parte del Municipio aumenta cada año de manera natural al menos en la medida de la inflación. No obstante, por parte de la Presidencia Municipal, tanto el alcalde, como el secretario de Finanzas, y la mayoría de los regidores, se han mantenido en la postura de que los diputados aprueben la propuesta de ingresos como lo plantean. Sin embargo, por parte de los legisladores es un tema al que todavía no han llegado a pesar de la urgencia que han pedido los empresarios en cuanto a su revisión y enmienda, y es que a decir de Jaime González, presidente de la Comisión de Vigilancia, en el Congreso del Estado, es un tema que prefiere no tocar de momento, pues además es algo a lo que falta tiempo para resolverlo, toda vez que tienen hasta el 31 de diciembre. Mientras tanto, la preocupación de unos y la seguridad de la autoridad, así se mantendrán, al parecer… inamovibles… QUIENES SABEN DE ELECCIONES consideran que lo que se vive actualmente con los aspirantes a candidatos al único cargo que se estará jugando en 2022 como es el de gobernador, es una promoción política anticipada, sin embargo por las características propias del Código Electoral, es algo permitido, de manera que el descaro con el que vienen y van nombres de los suspirantes podrá seguirse dando y el hartazgo de los ciudadanos o la chunga en que se llega a incurrir, continuará en adelante hasta el día de la elección. Conocedores aseguran que lo que se vive ahora tanto por parte de MORENA como del PAN, no es más que “una marrullería política”, pues en el sentido legal no hay acto anticipado de campaña que se pueda denunciar, pues para que ello ocurra debería solicitarse el voto y estar en tiempo de precampaña, y como tal no lo hay, pues entonces los nombres, fotografías y demás seguirán rondando a los ciudadanos. Obviamente en lo político, los legisladores no están interesados en hacer las adecuaciones a la ley acorde a las circunstancias, porque saben que todos, en algún momento de su vida política, requerirán de esa “apertura” legal… AL CIERRE de la Jornada de Segunda Dosis Para Menores con Comorbilidades, la delegada estatal de Programas para el Desarrollo, Nora Ruvalcaba Gámez, informó que aplicaron un total de 4 mil 170 vacunas a niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades durante el jueves y viernes. Detalló que el jueves se presentaron a recibir el biológico de los Laboratorios Pfizer/BioNTech 2 mil 496 niños, niñas y adolescentes, a los que se sumaron el día de ayer, viernes, 1,674, para hacer un total de 4 mil 170. Indicó que la Jornada se realizó puntualmente y sin incidentes, lo que redundó en una esmerada atención para los asistentes y que todo se desarrollara con fluidez, tal como sucedió durante los días en que se aplicaron las primeras dosis para este grupo poblacional. La superdelegada reiteró que se seguirá tratando de convencer a las personas que aún faltan de acudir a recibir el biológico que les brindará una eficaz protección contra el COVID-19 a que se presenten a las jornadas que próximamente se llevarán a cabo, por lo que pidió a todas y todos mantenerse atentos a la información que emite la dependencia a su cargo… MÁS DE 70 DELEGADOS provenientes de todo el país participarán en la reunión de la Confederación Joven de México, organismo sindical de representación nacional que celebrará este sábado en Aguascalientes la «Primer Jornada Nacional de Actualización en Materia Laboral». El objetivo es profundizar en la aplicación de los beneficios adicionales al marco de seguridad social y de justicia laboral que el organismo ha desarrollado en beneficio de sus agremiados, con base en las reformas y adiciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen la Reforma Laboral. El evento será presidido por el secretario general de la Confederación, José Ignacio del Olmo Hernández, así como por el secretario general adjunto, Gerardo Patrón Pérez, quien además es el dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria en General (FENAT), entidad que representa al mayor número de afiliados a dicha Confederación… A LA CONVENCIÓN NACIONAL de Fiscales Anticorrupción asistió, en Saltillo, Coahuila, el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Jorge Mora Muñoz. Durante el evento se abordaron diversas temáticas relacionadas con el combate y cultura de la denuncia. Esta es la tercera reunión de la convención creada el 7 de septiembre de 2018, con el objeto de establecer, impulsar y difundir programas dirigidos al fortalecimiento de la prevención, investigación y detección de delitos por hechos de corrupción, así́ como proponer políticas públicas en la materia… QUE LLEGUEN AL CENTRO eventos navideños que permitan atraer un número significativo de personas y con ello incrementar las ventas ordinarias en los negocios, busca la Canaco. Su presidente, Humberto Martínez Guerra, precisó que al igual que sucedió con el Festival de Calaveras donde se realizaron varias actividades que contribuyeron a nutrir las ventas en el primer cuadro de la ciudad, se encuentran actualmente negociando con autoridades estatales, para que parte de los eventos de Villa Navidad se puedan realizar en el centro histórico. El líder del comercio formal indicó que lo anterior ya se encuentra en análisis de las autoridades, esperando que en los siguientes días se tenga una respuesta favorable. Agregó que se buscaría realizar eventos musicales acordes a la navidad así como artísticos, además de que se pensaría que los distintos comercios decoren temáticamente e incluso premiar a los mejores. Todo ello, dijo, servirá para que el Centro de la Ciudad se convierta en una zona mayormente atractiva para las familias y que al final las ventas puedan incrementar de manera importante. Detalló que las ventas durante el mes de diciembre suelen incrementar al menos un 30% a diferencia de cualquier otro mes del año, lo que sin duda será de suma importancia para el sector comercial, que fue severamente castigado por la pandemia por COVID-19. “Estamos solicitando que eventos de Villa Navidad se realicen en el centro, sería importante contar con actividades navideñas que al final incentivarían a las personas a venir al centro y realizar sus compras”, concluyó…