Rotary Internacional otorgó un reconocimiento especial a Gloria Duarte, procuradora fundadora del Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes, en honor a sus 33 años de labor.

NI LA SEMIFINAL DEL FUTBOL, NI EL DEBATE pudieron seguir a plenitud miles de habitantes de colonias del oriente de la ciudad que nuevamente este domingo sufrieron la falta del suministro eléctrico por espacios intercalados, según reportes a esta redacción. Los lapsos comentados fueron de alrededor de 30 minutos de apagones, pero de todos modos frustran cualquier actividad… EL INE en Aguascalientes se convirtió en el pozo de los deseos y accedió a organizar un debate solicitado para los aspirantes al Senado que se realizará el miércoles 22 de mayo a las 7 de la noche en una televisora local, pero a pesar del trato deferente que está haciendo la institución a los candidatos y la oportunidad a la ciudadanía para que los conozca, no todos quieren ir. ¡Adivinó!, los de la coalición PAN-PRI-PRD se sordearon y ya avisaron que si saben contar, no cuenten con ellos porque no van a ir. Así que llegarán los del partido naranja MC y los de la coalición MORENA-PT-PVEM. Bueno, pues cada quien da lo que puede… ENTRE LAS MUCHAS TAREAS que deben cumplir las escuelas, ahora el Congreso Estatal les quiere sumar la de contar con medidas adecuadas para atender a niños diagnosticados con diabetes mellitus. De ello da cuenta una iniciativa para reformar el artículo 9° de la Ley de Educación del Estado y no está mal, sólo que a los legisladores suelen dárseles muy buenas ideas, pero no las acompañan de los recursos suficientes para implementarlas. Esta propuesta pretende asegurar que los menores se desarrollen física e intelectualmente, garantizándoles los derechos a la salud y a la educación mediante atención en casos de emergencia… bueno, ojalá el decreto lo aprueben en un billete para que a nadie se le olvide… LA MAREA ROSA congregada en la Plaza de la Patria pudo escuchar el mensaje de la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez pronunciado desde el Zócalo de la Ciudad de México y que fue transmitido en vivo. A través de una pantalla instalada en el céntrico sitio se percibió el discurso mas no su imagen, pues en todo momento lo que se visualizó fue la gente reunida en la capital del país, en apoyo a la candidata opositora… NO QUITA EL DEDO del renglón el señor Obispo Juan Espinoza Jiménez y ayer, al final de la misa llamó a la feligresía a unirse en oración rumbo a las elecciones y destacó la gravedad del momento, subrayando la violencia que ha costado la vida a muchos candidatos. Pidió a Dios paz para el país y sabiduría para los votantes… EL DON DEL AGUA también fue súplica promovida por monseñor Espinoza enfatizando su importancia al compararla con la acción del Espíritu Santo en las almas y la Iglesia. Señaló que el Espíritu Santo fecunda, fortalece y fructifica, al igual que el agua vitaliza la tierra y purifica a quienes la toman. Espinoza pidió orar por este don para los campesinos y para todos, y solicitó la intercesión de la Virgen María para que ayude a obtener el agua necesaria para la vida y el sustento… CUATRO DISTRITOS ROTARIOS se reunieron el fin de semana en Aguascalientes, durante la conferencia del Distrito 4110, cuya jurisdicción incluye los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. El evento, presidido por el gobernador, Óscar Gutiérrez Tenorio, sirvió de marco para la entrega de reconocimientos internacionales. Rotary Internacional otorgó un reconocimiento especial a Gloria Duarte, procuradora fundadora del Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes, en honor a sus 33 años de labor. Duarte ha dedicado gran parte de su vida al servicio comunitario en el área de la salud, no sólo en Aguascalientes, sino también en la Cruz Roja Mexicana en Polanco, Ciudad de México. Este galardón simboliza el agradecimiento y la admiración hacia su trayectoria y compromiso con la comunidad. Además, se anticipa que el próximo año, el presidente internacional de Rotary, procedente de Canadá, entregará a Gloria una estatuilla en reconocimiento a su servicio a nivel mundial. Además de Gloria Duarte, otros dos miembros de la comunidad recibieron reconocimientos internacionales por su contribución al Patronato del Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes y otros proyectos humanitarios. El ingeniero Jorge Alberto Castañeda Alvarado, quien ha sido presidente del patronato y ha jugado un papel crucial en la Casa Hogar Librada Orozco y el Hospitalito San Rafael, fue honrado por su dedicación y esfuerzo en mejorar las condiciones de vida de muchos. Por otro lado, el arquitecto Jorge Arturo Medina Rodríguez, con casi 50 años de afiliación al Rotary Club, será reconocido por su labor dentro del patronato y por su iniciativa en la creación del torneo de golf, cuyos fondos fueron destinados posteriormente al Patronato de No Más Quemados de Niños. Esta iniciativa ha sido fundamental para financiar proyectos que han tenido un impacto significativo en la comunidad. Ricardo Magdaleno Rodríguez subrayó la importancia de estos reconocimientos, que no sólo celebran la dedicación individual de cada galardonado, sino que también reflejan el compromiso continuo del Patronato del Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes con la comunidad y la salud pública.