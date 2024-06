A falta de árboles y al exceso de cemento en la ciudad, Aguascalientes ha registrado temperaturas superiores a los 40 grados, con sensaciones térmicas de hasta 45 grados

Estrenó sede el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara; en acto protocolario se cortó el listón de las modernas instalaciones

LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES emitió ayer el Gobierno del Estado en atención al “Ciclón Tropical Uno” que anticipa lluvias este jueves, e intervalos de chubascos el viernes: 1. Manejar con precaución; en caso de que el nivel de agua comience a subir, orillarse y apagar el vehículo. 2. No estacionarse debajo de árboles grandes. 3. En ninguna circunstancia permanecer dentro del vehículo con el motor encendido. 4. Evitar los puntos conocidos de inundación dentro de la ciudad, así como pasos a desnivel con alto nivel de agua. 5. Evitar cruzar vialidades inundadas. 6. Barrer azoteas y mantenerlas limpias. 7. No salir de casa a menos que sea necesario. 8. En caso de emergencia llamar al 911… A FALTA DE ÁRBOLES y al exceso de cemento en la ciudad, Aguascalientes ha registrado temperaturas superiores a los 40 grados, con sensaciones térmicas de hasta 45 grados, reconoció el coordinador estatal de Protección Civil, Eduardo Muñoz de León. Los municipios más afectados han sido Calvillo y Asientos. Aunque la temperatura máxima registrada fue de 42 grados en Calvillo, en la capital la sensación térmica es mayor. En los próximos días, se espera la cuarta ola de calor, con posibles temperaturas de hasta 45 grados. Sin embargo, se anticipa que las próximas lluvias y huracanes mitigarán el calor… NI UNO MAS, NI UNO MENOS… el Patronato de la Feria de San Marcos detalló el número de asistentes a los diferentes recintos de la verbena: el conteo del 12 de mayo sumó 218 mil personas; Foro de las Estrellas, 466 mil personas; 116 mil aficionados disfrutaron el Serial Taurino; Illusion On Ice reunió a 142 mil 500 asistentes; el Foro del Lago tuvo 192 mil asistentes; el Programa Cultural reunió a 342 mil personas, de las cuales 63 mil asistieron al ferial; el Desfile de Primavera contó con 119 mil 305 asistentes; y en las expos y pabellones se contó con la presencia de 941 mil 452 personas; en actividades deportivas se registraron 35 mil asistentes y 43 mil 432 participantes en actividades del DIF. En cuanto a transporte, informó que Taxi Seguro, el autobús de la feria “San Marquitos” y camiones urbanos transportaron a un total de 284 mil 416 usuarios…por cierto, quienes brillaron por su ausencia en la presentación de los resultados de la Feria Nacional de San Marcos 2024, fueron representantes del Consejo Coordinador Empresarial… BUENOS GOBIERNOS debe demostrar el PAN, especialmente en términos de seguridad y salud, y de una cercanía constante con la ciudadanía, señaló la gobernadora, Tere Jiménez, respecto al relevo que tendrá el partido en la dirigencia nacional. Reiteró que Acción Nacional tendrá que mostrar su valía a través de gobiernos eficaces que respondan positivamente a la población y mantener un contacto cercano y constante. Ponderó que el PAN ha logrado ganar 14 capitales, lo que considera una muestra de la confianza que la ciudadanía deposita en la buena gestión de gobierno… A LA EXPECTATIVA estarán hoy los diversos sectores económicos por el anuncio del gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. A partir del conocimiento de las cabezas de las secretarías e instancias federales se tendrán un panorama y con ello la forma y estilos que caracterice a la siguiente administración federal. De los nombres que surjan se podrá anticipar los planes y expectativas, con la esperanza de cambios respecto a la relación entre el sector productivo y el gobierno federal, e incluso en materia de políticas educativas. Se anticipa que algunos funcionarios podrían repetir en su responsabilidad, como ocurre en materia económica donde no se mueven los pilares de la 4T. Sin embargo, se espera con ansia la baraja de quienes en obligación deben facilitar la relación económica, estabilidad financiera, y generación de desarrollo económico e inversión… SE HA REINTEGRADO a sus funciones, El jefe de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Edgar Labra, tras un arduo proceso de recuperación a lo largo de varios meses, que derivó de un accidente, del que logró salir avante… TRAS ACUSAR ECOCIDIO en La Pona, Sofía González Ponce, representante de la colectiva «Salvemos La Pona«, dio a conocer algunas observaciones del peritaje sobre el manejo del Área Natural Protegida: Falta Documentación Descriptiva pues no se ha generado ninguno que puntualice las características físicas, biológicas, sociales, culturales e históricas del ANP desde su declaratoria en noviembre de 2018; no hay definición de los límites del ANP, lo cual es fundamental para su manejo y protección efectiva. Se carece de Programas de Administración y Política Ambiental: No se han establecido programas de administración ni políticas ambientales que vinculen la investigación, educación ambiental y el trabajo comunitario con organizaciones de la sociedad civil. Tampoco protocolos para contingencias ambientales o estrategias de vigilancia y restauración ecológica y mucho menos Reglamentos y Senderos Interpretativos, cercados, señalética ni agendas de visitas guiadas. Además, no existen objetivos ni metas de trabajo definidos. Faltan inventarios Biológicos actualizados del ANP, basándose únicamente en información de 2010; y, finalmente, hay Ineficiencia en la Vigilancia y Control de Degradación Ambiental toda vez que no hay sistema de vigilancia para combatir la degradación ambiental, lo cual permite la continuación de prácticas dañinas como incendios y vertido de escombros y residuos sólidos… DE ENERO A MAYO, los trabajadores retiraron 12 mil 355 millones de pesos de sus cuentas de Afore debido al desempleo, un aumento del 26.75% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este incremento refleja el creciente impacto de la situación económica en el país, donde cada vez más trabajadores se ven obligados a recurrir a sus ahorros para el retiro debido a la pérdida de empleo, señaló el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. Recordó que el año pasado marcó un récord en la ayuda por desempleo, con retiros que ascendieron a 27 mil 258 millones de pesos, la cifra más alta registrada en la historia del Sistema de Ahorro para el Retiro. Esta tendencia al alza en los retiros por desempleo es un indicador preocupante de la actual situación económica, en la que un número significativo de trabajadores está dejando la formalidad y migrando hacia la economía informal… ESTRENÓ SEDE el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara; en acto protocolario se cortó el listón de las modernas instalaciones, si bien, las autoridades consulares no oficializaron la puesta en marcha de sus servicios, lo que ocurriría prácticamente hasta inicio de julio…