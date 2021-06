Francisco Javier Avelar González aprovechó la fecha para asegurar que la institución que encabeza se ha consolidado como “una de las universidades más destacadas del país…



CINCUENTA AÑOS no se cumplen todos los días, y a dos años de llegar al medio siglo, la UAA deberá estar ya preparando un festejo digno de sus Bodas de Oro, si es que para entonces las condiciones sanitarias lo permiten, pues ahora más que nunca tenemos claro que en cualquier momento –y tocamos madera- podrían surgir nuevas enfermedades que pongan al mundo de cabeza y cancelen todo proyecto de pachanga… POR LO PRONTO, Francisco Javier Avelar González aprovechó la fecha para asegurar que la institución que encabeza se ha consolidado como “una de las universidades más destacadas del país y con un creciente reconocimiento a nivel internacional”… EL RECTOR ASEGURÓ algo que es difícil rebatir: “decenas de miles de egresados son hoy profesionistas que han contribuido al desarrollo económico, social, político, ambiental y cultural de nuestra entidad”… SI BIEN ES CIERTO que en cualquier rebaño nunca faltarán las ovejas negras –por lo general suelen enredarse en la política-, también es un hecho que hay casos notables de egresados que son orgullo de la UAA… PRUEBA DE ELLO es Fernando Yacamán, licenciado en letras hispánicas que en la semana que terminó fue galardonado en Jerez, Zacatecas en el marco de los festejos en honor a Ramón López Velarde… EL LITERATO AGUASCALENTENSE –quien actualmente reside en la Ciudad de México- recibió el primer lugar en la categoría de Narrativa en el Certamen Nacional de Juegos Florales de los Centenarios del poeta de la Suave Patria… EN ASUNTOS MENOS SUAVES e igualmente zacatecanos, el presidente de MORENA en la entidad, Eulogio Monreal, no descartó que el reciente candidato perdedor a la alcaldía de la capital, Arturo Ávila, pueda convertirse por tercera ocasión en abanderado de la “Cuarta Transformación”, ahora en busca de la gubernatura… A PESAR DE LOS RESULTADOS y de que el empresario había expresado su retiro de la política tras dos derrotas consecutivas en las urnas… QUIENES NO SIMPATIZAN con Ávila no deberán cantar victoria, pues el delegado del Movimiento de Regeneración Nacional dijo que nada está descartado… NO SE DESCARTAN los festejos relacionados con el Día del Ingeniero a pesar de la situación sanitaria. Por lo pronto, en el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes ya tienen la mirada puesta en el evento que está marcado en el calendario con el primer día del mes de julio… EL PRESIDENTE del organismo, Filemón Medina Silva, dijo a este diario que vale la pena festejarlo porque lo que él y sus colegas hacen “es una de las actividades más importantes que detonan la economía de un país”… TAMBIÉN CONSIDERÓ que el lamentable accidente ocurrido en la Ciudad de México con la Línea 12 del Metro nos ayuda a dimensionar la importancia de la responsabilidad que tienen –o deberían tener- quienes participan “en las grandes obras de infraestructura”… EN MÁS DE GRANDES OBRAS, el secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana, Jesús Enrique Ramírez Pérez, dio a conocer que mañana lunes 21 de junio en punto de las 8 de la mañana en la salida a Calvillo -donde empieza el Libramiento Carretero- dará a conocer un acontecimiento acerca de dicha obra… SU ANUNCIO LLEGARÁ en un escenario enrarecido por los problemas de los trabajadores afiliados a los sindicatos locales de la CTM, la CROM, la CROC y Justo Sierra con el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Excavación (Sitrace) quien ostenta el contrato con las empresas encargadas de la importante obra… CON LA MIRADA puesta en otros asuntos están los integrantes del Colegio de Economistas de Aguascalientes, pues quieren involucrarse más de cerca con los nuevos diputados del Congreso del Estado y también con los gobiernos municipales… LOS ASUNTOS PRESUPUESTALES son los que despiertan en los economistas su deseo de meter su cuchara de palacio en palacio… EL LÍDER de este club, José Gil Gordillo Mendoza, consideró que se trata de “una gran área de oportunidad” y que durante las campañas, con sus ojos especializados alcanzaron a identificar “muchas carencias en las propuestas de los partidos en general en el rubro económico en cuanto a dar datos y hacer políticas públicas, en los niveles del municipio en las pasadas campañas”… AFIRMÓ QUE LAS PROPUESTAS de los candidatos sólo se quedaron en un diagnóstico de los problemas y no en propuestas concretas, por lo que están puestos y dispuestos para ofrecer más que su consultoría, “una parte de apoyarlos realmente en la coordinación de estos planes”… DE NINGUNA MANERA ponemos en tela de juicio la buena intención de los economistas y mucho menos sus conocimientos. Pero ¿Qué tal su ingenuidad?…