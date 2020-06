Entre sorpresas y obviedades, se han dado más cambios en el gabinete estatal. El tan anunciado de la Secretaría General de Gobierno ya quedó; en el Instituto de Vivienda, se sabe de la salida también de Arturo González Estrada, quien se dedicará a las labores de partido, su especialidad, y en donde se ha caracterizado por integrar grupos fuertes, justo lo que ahora necesita el PAN que anda desbalagado. Del ISSSSPEA, ha salido David Quezada Mora.

Que no puede, –y tampoco quiere–, dar entrevistas ni declaraciones el Fiscal Anticorrupción, Jorge Mora; el tema de la diputada Lupita de Lara parece que lo trae hartamente ocupado y por lo mismo no quiere hablar ni de ese asunto ni de otros pendientes que hay en sus archivos. Como anillo al dedo les cayó a muchos la pandemia, para esconder la cara y asegurar que sí trabajan.

ENTRE SORPRESAS Y OBVIEDADES, se han dado más cambios en el gabinete estatal. El tan anunciado de la Secretaría General de Gobierno ya quedó; en el Instituto de Vivienda, se sabe de la salida también de Arturo González Estrada, quien se dedicará a las labores de partido, su especialidad, y en donde se ha caracterizado por integrar grupos fuertes, justo lo que ahora necesita el PAN que anda desbalagado. Del ISSSSPEA, ha salido David Quezada Mora, quien había entrado al quite como contralor general del Estado y en enero fue enviado al Instituto, en donde ahora fue sustituido por José de Jesús Ortiz Domínguez, esperando que ahora sí, éste se acomode, pues también ha recorrido varios espacios en esta administración, pero tiene la ventaja de ser considerado gente cercana al gobernador… DEL TINGO AL TANGO ha andado Chuy Ortiz, claro está, siempre cuidando los dineros del erario. En 2016 cuando inició la administración estatal actual, fue director administrativo del ISSEA, pero renunció un par de meses después; en enero de 2017, hubo quien comentó que tal vez no pudo con las cuentas que se tenían que poner en orden en la dependencia y optó por pedir otra oportunidad a quien ha sido su jefe al menos en la última década. Su salida del ISSEA fue el 12 de enero de 2017, pero para el 31 del mismo mes ya tenía otra tarea encargada, aunque ahora en su partido, pues tras la renuncia a la presidencia de Paulo Martínez para irse a la Sedeso, se tuvieron que organizar elecciones internas para definir un nuevo comité en el PAN y justamente Ortiz Domínguez estuvo muy puesto para ser secretario general adjunto, y allí estuvo un tiempo más, hasta que fue enviado en el mismo 2017 como titular al área administrativa de la Dirección General de los Cecyteas, en donde permaneció unos cuantos meses más, pues resulta que al parecer allí cumplió la encomienda de dar de baja a maestros no basificados, lo cual también significó una crítica para él, pero poco le importó, pues también de allí presentó su renuncia para en el 2018 llegar a ser Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado. Con esa ruta deja ver la inestabilidad laboral por los tantos cambios en menos de 6 años de administración, pero siempre cayendo bien parado, aunque algunos le llaman trabajador versátil, pues donde lo pongan decide bailar, pero no se entiende por qué, en la carta de vida enviada, no incluyeron esos encargos, y se refirieron a Ortiz Domínguez con experiencia profesional en el Cecytea en 2017, y su paso como secretario particular en la Presidencia Municipal de Aguascalientes, también cuando Martín Orozco Sandoval fungió como Alcalde y luego en 2016 jefe de Relaciones Públicas con el mismo mandatario cuando fue senador. Cuando en realidad sí tiene mucha experiencia en menos de un sexenio… MUY PREOCUPADO se manifestó el dirigente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González, por los trabajadores que han perdido sus empleos a causa de las afectaciones económicas, provocadas por la pandemia de Covid-19, ya que, al ser dados de baja en sus empresas, ellos y sus familias pierden el derecho a recibir servicios médicos en el IMSS, quedando en una situación altamente vulnerable. Por lo anterior, propuso ante el Pleno Nacional de la CTM encabezado por su secretario general, Carlos Aceves del Olmo, que sea otorgada una extensión de 6 meses de los servicios médicos del IMSS a todos los trabajadores derechohabientes y sus familias a partir de la fecha en que hayan perdido el empleo, al resaltar que la importancia de esta iniciativa es garantizar el derecho a la salud y bienestar social de los desempleados y sus familias. Alfredo González, confió en que su propuesta tendrá buena aceptación y será promovida ante las instancias competentes… QUE NO PUEDE, –y tampoco quiere–, dar entrevistas ni declaraciones el Fiscal Anticorrupción, Jorge Mora, hasta resolver el tema de la diputada Guadalupe de Lira, a quien presumiblemente se le cachó aconsejando a sus simpatizantes a decir alguna mentirilla piadosa para ser beneficiados con el apoyo de los famosos 4 mil pesos que serían entregados a personas vulnerables durante este tiempo de pandemia, recurso que en su mayoría ya ha sido distribuido y que a decir del titular de la Sedec, ni siquiera era necesaria esa justificación, pues en ninguna parte de la convocatoria se advertía que debían tener negocio. El caso es que no quiere hablar ni de ese asunto ni de otros tantos pendientes que hay en sus archivos, que enumerarlos también sería casi que imposible, pero se sabe de los asuntos de otros ex regidores aparte de Hazel Montejano y Karla Cassio, a los que supuestamente se les encontraron cuentas dudosas y así por el estilo. Como anillo al dedo les cayó a muchos la pandemia, para esconder la cara y asegurar que sí trabajan… NI JUNTOS NI REVUELTOS; reconoció Janet Pedroza Morán, representante de Chalecos México en Aguascalientes que existen diferencias importantes en cuanto a ideología entre ellos y el movimiento FRENA a nivel nacional y local. Recordó que el año pasado en dos ocasiones intentaron juntarse, sin embargo, tuvieron malas experiencias relacionadas con la organización. “Nosotros ponemos una fecha y el punto de partida y dos o tres días después cambian la ruta. Nosotros decimos que es en el cruce de 28 de Agosto y Madero y ellos que en la Exedra”, aseguró. Asimismo, dijo que en el discurso, también se contraponen a los ideales que tiene Chalecos México de democracia, respeto a las instituciones, al INE, al voto; por lo anterior, dijo que Chalecos México tiene la idea de generar un gran bloque con todos los partidos de oposición en el país y apoyar el voto útil en cada estado de cara a las elecciones federales del año 2021 y para el 2022 en la revocación de mandato. “La idea es trabajar por candidatos y objetivos comunes para rescatar a México de la debacle social y económica en la que está”…