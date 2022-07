Otro poquito antes de irse… el consejero presidente del IEE, Luis Fernando Landeros, comentó que ha presentado al titular del Ejecutivo la solicitud por 6 millones de pesos para completar el presupuesto del año.

Como si anduviera en precampaña, así de accesible y sonriente llegó Adán Augusto López, el Secretario de Gobernación, a Aguascalientes, en vuelo privado, no comercial, en la aeronave matrícula XA-ICY.

EL INEGI, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en junio de 2022, dio a conocer que el 78.1% de la población de 18 años y más manifestó que los baches en calles y avenidas son uno de los problemas más importantes en su ciudad; para el 60.7% fueron las fallas o fugas en el suministro de agua potable y el 58.4% consideró el alumbrado público insuficiente. La población de 18 años y más que identificó hospitales saturados o con servicio deficiente como uno de los problemas más importantes en las ciudades fue el 38.9%… CON BOMBO Y PLATILLO, se llevó a cabo la presentación del libro "La Secretaría de Educación Pública y la Federalización Educativa en Aguascalientes 1921-2021". El evento se realizó en el marco del Centenario de la Creación de la Secretaría de Educación Pública y estuvo encabezado por Enrique Morán Faz, secretario general de Gobierno, y Ulises Reyes Esparza, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes. Los autores de la obra son los maestros Víctor Moreno Ramos y Gustavo Meza Medina, quienes rememoran y recuperan el legado y el devenir de las transformaciones políticas, filosóficas y organizacionales del sistema educativo nacional, sin perder el encuadre del escenario educativo local, como un ejercicio de investigación y de gran relevancia para el quehacer educativo actual. Por ello, confió en la sensibilidad del ejecutivo para resolver esos retos que implica el relevo presidencial en este instituto y, de esta manera, cumplir con los compromisos contraídos… CON BOMBO Y PLATILLO, se llevó a cabo la presentación del libro “La Secretaría de Educación Pública y la Federalización Educativa en Aguascalientes 1921-2021”. El evento se realizó en el marco del Centenario de la Creación de la Secretaría de Educación Pública y estuvo encabezado por Enrique Morán Faz, secretario general de Gobierno, y Ulises Reyes Esparza, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes. Los autores de la obra son los maestros Víctor Moreno Ramos y Gustavo Meza Medina, quienes rememoran y recuperan el legado y el devenir de las transformaciones políticas, filosóficas y organizacionales del sistema educativo nacional, sin perder el encuadre del escenario educativo local, como un ejercicio de investigación y de gran relevancia para el quehacer educativo actual. Por último, Ulises Reyes Esparza, director general del IEA, señaló que, a 100 años de la creación de la SEP, Aguascalientes atestigua y da fe del fruto continuo que caracteriza a la educación… Cuestionado sobre sus aspiraciones para el proceso electoral 2024, prometió hablar sobre el tema un día no laboral: «vamos a tener que hablar un domingo porque la ley prohíbe que en días de semana o cuando está uno en el desempeño del cargo público no puede uno hablar. Ya hablaremos del (proceso) 24 del 25 del 26 27 28, 29 y 30: y ya el que sepa leer que lea» concluyó… REVIVIÓ COMO LAZARO el magistrado de la Sala Administrativa, Alfonso Román Quiroz, tras la bocanada de oxígeno que le dieron desde el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito para que se mantenga quieto en su silla de la SAPJE, al menos para ver qué pasa con ese juicio de amparo que el Consejo de la Judicatura había dado por muerto, y resulta que no, que sólo andaba de parranda. El caso es que hoy volverá a su despacho para que no se les junte la chamba a Enrique Franco y a Rigoberto Delgado. Su presencia sin duda caerá bien a unos y mal a otros, pero eso es lo de menos. Cuestionado sobre sus aspiraciones para el proceso electoral 2024, prometió hablar sobre el tema un día no laboral: «vamos a tener que hablar un domingo porque la ley prohíbe que en días de semana o cuando está uno en el desempeño del cargo público no puede uno hablar. Ya hablaremos del (proceso) 24 del 25 del 26 27 28, 29 y 30: y ya el que sepa leer que lea» concluyó… REVIVIÓ COMO LAZARO el magistrado de la Sala Administrativa, Alfonso Román Quiroz, tras la bocanada de oxígeno que le dieron desde el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito para que se mantenga quieto en su silla de la SAPJE, al menos para ver qué pasa con ese juicio de amparo que el Consejo de la Judicatura había dado por muerto, y resulta que no, que sólo andaba de parranda. El caso es que hoy volverá a su despacho para que no se les junte la chamba a Enrique Franco y a Rigoberto Delgado. Su presencia sin duda caerá bien a unos y mal a otros, pero eso es lo de menos. Donde no van a saber qué hacer es en la Judicatura, organismo que queda muy parado con esa prisa manifestada y que fue frenada de tajo desde la justicia federal… Jaime Beltrán, bueno, parece que tendrá que guardar un rato el expediente que ya tenía listo para lo que se ofreciera… PILAR DE LA SALUD, el Hospital Tercer Milenio que opera el Instituto de Servicios de Salud se ha consolidado como uno de los más importantes en la región, ya que, en el primer semestre, ha otorgado cerca de 7 mil 500 consultas de especialidad y otras 15 mil atenciones en su área de urgencias. Rubén Aguilar Mauricio, director de este hospital, informó que de enero a junio del 2022 se han realizado más de 900 cirugías programadas y de urgencias, además se han otorgado cerca de 12 mil 500 atenciones en el área de consulta externa. Indicó que en el Hospital Tercer Milenio se han realizado cerca de 257 mil estudios médicos, como de laboratorio, químicos, rayos x, electrocardiogramas y ultrasonidos… FRENARÁN EL PROYECTO, advirtió la diputada del PVEM, Genny López Valenzuela respecto al cambio de uso de suelo en la Sierra Fría, publicado el pasado 6 de junio en el Periódico Oficial del Estado y que comprende el 12.88% del Área Natural Protegida de las zonas conocidas como Barranca del Tigre, Cerro Blanco, El Roble y Sierra de Guajolotes, donde habrá menos árboles, especies y vida natural. Dijo que esto ha causado gran indignación entre ambientalistas. “Nos escandalizamos por lo que el hombre le hace a la Amazonia, pero aquí no valoramos a la Sierra Fría que tenemos en el Estado”. La legisladora aseveró que este hecho no debe pasarse por alto. Estaremos vigilantes de lo que sucede a partir de hoy, pues este cambio de uso de suelo llegó de sorpresa y es lamentable esta mala decisión, porque no es solo una extensión de terreno, implica menos naturaleza. Luego, dijo que si hubo corrupción, el proyecto se detendrá… SE SUMÓ la Universidad Tecnológica de Aguascalientes al Grupo Técnico de Educación de la Alianza el Pacífico, capítulo México, para impulsar la campaña nacional “Con Educación Técnica y Tecnológica, prepárate para el mundo real”, que busca promover la educación Técnica y Tecnológica de tipo medio y superior en México como una oportunidad de formación con calidad, basada en modelos actuales competitivos en el mercado laboral. Como parte de las actividades que la UTA realizará para posicionar dicha campaña, se encuentra precisamente el proceso de admisión 2022, en el cual se hace énfasis en los beneficios que implica estudiar una carrera de Técnico Superior Universitario. A propósito, el próximo examen de admisión se aplicará el sábado 23 de julio, para lo cual los interesados podrán descargar su ficha en: www.utags.edu.mx. Se pretende que la campaña tenga impacto internacional, ya que se hará extensiva la invitación a la comunidad estudiantil en educación media superior y superior de países como Chile, Colombia y Perú, a reconocer a la educación técnica y tecnológica como una oportunidad de formación con calidad, basada en modelos actuales competitivos en el mercado laboral…

