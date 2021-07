Algunas voces ecologistas de la entidad (…) están apostando a que Rebeca Castillo Delgadillo sea la nueva titular de la Proespa. Mientras tanto, en el Congreso del Estado ya se cargaron los dados a favor de Héctor Anaya…

El miedo no anda en burro y el pronóstico de que buena parte de los veinteañeros hagan el desaire a la vacuna ronda en el ambiente, y por algo será….

NO HAY PARO que dure mil años, ni industria que lo aguante. La buena nueva es que la actividad en el sector automotriz de la entidad se normalizará esta semana y no se reporta ningún tipo de interrupción en las plantas… EN PALABRAS del secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León, “esta semana la vamos a salvar de acuerdo con el abastecimiento de los suministros, pues en ninguna empresa se tiene programado ni paro parcial ni de ninguna línea para esta semana”… EL TAMBIÉN SECRETARIO general adjunto de la FTA afirmó que para la próxima semana esperan contar con el abasto suficiente de componentes para empezar a repuntar y reiteró que tienen el pronóstico de que para el mes de agosto puedan retomar la normalidad de la actividad en la industria automotriz de la localidad y trabajar al 100% de las plantillas… CLARO QUE, SIEMPRE Y CUANDO no haya alguna falla o sobresalto que pudiera haber en la proveeduría. Aquí la cosa es que los componentes no falten… LOS QUE FALTAN y no volverán son muchos árboles, se trata de cientos de ejemplares que quedaron en el recuerdo, según lo denunciado por el director del Centro Ecológico Los Cuartos, Israel Roque Moreno… EL ÁREA AFECTADA, según Roque, es de casi 10 hectáreas aledañas a este reconocido centro de educación ambiental… POR AHORA, dio a conocer que la Fundación Miguel Ángel Barberena Vega está echando mano de recursos jurídicos para que alguien pague por los platos rotos, es decir, los daños causados por el proyecto de un desarrollo habitacional aledaño a este centro ecológico y que en otro momento fue pulmón del territorio chicahual… EN MÁS DE TEMAS ambientales, algunas voces ecologistas de la entidad –como el presidente de Conciencia Ecológica, Humberto Tenorio Izazaga– están apostando a que Rebeca Castillo Delgadillo sea la nueva titular de la Proespa. El veterano ambientalista aseguró que la consultora tiene los conocimientos y experiencia necesaria para ocupar la importante posición… MIENTRAS TANTO, en el Congreso del Estado ya se cargaron los dados a favor de Héctor Anaya para encabezar la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente luego de que diputados integrantes de la Comisión del Medio Ambiente aprobaran el dictamen que contiene la propuesta del próximo Procurador Ambiental… LA PROPUESTA fue turnada a la Junta de Coordinación Política, para que sea incluida en los asuntos pendientes que deberán de ser atendidos por los legisladores durante los periodos extraordinarios. Así las cosas, pareciera que no se le podrá dar más vuelta al asunto… DONDE SE SOLICITAN militantes es en el PAN, organismo político que si bien mantiene fuerza en nuestra entidad, no es ni la sombra de lo que era antes en el panorama nacional… EL DIRIGENTE de los azules en la entidad, Gustavo Báez, recordó que su partido abrirá su proceso de registros para militantes y al mismo tiempo hizo un llamado para que los que levanten la mano, de verdad crean en los principios panistas… “ES IMPORTANTE impedir la afiliación masiva para así evitar tener un descontrol dentro y fuera de Acción Nacional, porque estamos en un momento de reconstrucción del partido y de México”… EN POCAS PALABRAS, todo quiere en sus filas, calidad y cantidad de seguidores. La cosa está en chino si consideramos que la desconfianza hacia los partidos políticos tradicionales está de moda, lo mismo que el hartazgo y el incipiente activismo político de las generaciones que nacieron con un dispositivo digital en la mano… POR CIERTO, y siguiendo con los “Millennials”, el miedo no anda en burro y el pronóstico de que buena parte de los veinteañeros hagan el desaire a la vacuna ronda en el ambiente y por algo será. Por el momento, todo es mera especulación, pero hay razones de peso para hacer este desafortunado presagio… CUANDO SE TIENE JUVENTUD y ganas de vivir la vida y zapatearle duro en el bailongo, se minimizan los peligros, y esa es característica de los que no tienen canas y sí muchas ganas… A ESTA CARACTERÍSTICA que hace de los jóvenes más temerarios que sus abuelos –cuyos miedos a la enfermedad y la muerte calan como piedras en el zapato- habría que sumar la vorágine de “desinformación” y los argumentos “conspiranoicos” que circulan a raudales en redes sociales… PARA REMATAR, hay que tener en cuenta la difusión de los discursos en los que se descalifica a diestra y siniestra a las farmacéuticas y los planes de vacunación masiva… EN UNA ÉPOCA en la que los terraplanistas aumentan el número de seguidores, no es de extrañar el éxito de discursos tan fantasiosos como el de los “chips” para controlar mentes y que vienen de paquete con las vacunas y otra suerte de disparates… AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES tienen en sus manos un enorme reto para hacer –mediante una labor de comunicación social atinada y oportuna- que los más jóvenes, esos a quienes la vida social resulta irrenunciable por motivos de salud mental, entiendan la importancia y conveniencia de dedicar unas horas de su vida a recibir un piquete por motivos de salud pública… Y PARA QUE NADIE mantenga viva la esperanza de que sea Pfizer el biológico que los inmunice contra el COVID, el delegado Aldo Ruiz advirtió que va para largo que estos biológicos se vean nuevamente en tierras aguascalentenses… EL FUNCIONARIO apuntó que la distribución de esa marca está por ahora paralizada y que de la que sí hay, y para dar y repartir, es de la farmacéutica AstraZeneca… EN MÁS ASUNTOS relacionados con la pandemia, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Miguel Ángel Herrera Cruz, hizo un llamado a los papás para que no pierdan de vista que Aguascalientes se mantiene en semáforo verde y es importante que sigan aplicándose los protocolos sanitarios por el COVID-19 en las fiestas que se están realizando tras concluir el periodo de clases… PARA ALGUNOS con muchas ganas de graduarse la recomendación entrará por una oreja y saldrá por la otra, porque es de entenderse que terminar la secundaria o la preparatoria, no sucede todos los días… EL RETO SERÁ celebrar sin arriesgar, lo cual, de entrada suena muy poco posible…