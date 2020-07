No gustó a las organizaciones de la sociedad civil la designación por parte del Ejecutivo del Estado de Juan Antonio Hernández Organista como Comisionado Estatal para la Búsqueda de Personas.

NO GUSTÓ A LAS ORGANIZACIONES de la sociedad civil la designación por parte del Ejecutivo del Estado de Juan Antonio Hernández Organista como Comisionado Estatal para la Búsqueda de Personas. Violeta Sabás Díaz de León, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes calificó como preocupante tal decisión ya que lo único que se justifica para el nombramiento fue el grado académico, pero lo más grave es que se trata de un militante activo del Partido Acción Nacional, lo cual es una clara violación al artículo 24 de la misma ley estatal, que previene que el titular no debe haber tenido un cargo en algún partido político hasta 2 años antes de la elección y Juan Antonio figura como integrante del Consejo Permanente del PAN en Aguascalientes en enero 2019, es decir la designación no alcanza si hubiese decidido renunciar a este cargo o nombramiento, es militante activo del PAN. Afirmó que otra situación que les agobia de este nombramiento, es que dicha persona tiene el antecedente de haber sido ex funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la cual es una de las instituciones más señaladas por violaciones en derechos humanos. Asimismo, desmintió lo señalado por la Secretaría General de Gobierno de que para tal nombramiento se había dialogado con las organizaciones civiles. Por todo lo anterior, Sabás Díaz de León dijo que están diseñando un recurso o estrategia legal ante la violación a dicha ley de la creación de tal comisión para que cambien a tal persona, “porque no es posible que dicho personaje entre ya con una violación a la misma ley de la comisión, eso nos deja ver que va a ser simulación”… RECHAZA NEGLIGENCIA en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, el titular de SEGUOT, Armando Roque Cruz, al saber que algunos abogados han solicitado no sólo que se agilice lo conducente para que el RPPC vuelva a operar con normalidad, como antes del hackeo ocurrido en febrero pasado, sino que se castigue y aplique el peso de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a quien corresponda. “No fue culpa de nosotros; es algo que se da continuamente en el mundo y lamentablemente nos tocó”, sin embargo es un problema que está siendo asumido de manera responsable y sólo esperan la comprensión de quienes necesitan del servicio para sus actividades profesionales. Es respetable, dijo, que algunos no lo quieran entender, pero por lo que a los empleados de esa área respecta, aseguró que se está trabajando de manera responsable y a marchas forzadas… MÁS QUE UNA SIMPLE MODA el cuidado animal, es un tema de legalidad, ya que para aquellos que no dan un trato digno a cualquier tipo de animal, sobre todo a los domésticos, hay una ley aplicable, pero que en los hechos poco se recurre a ella y el maltrato en esos seres vivos es constante. A diario hay quejas sobre personas que tienen a sus mascotas en el abandono, otros además les dan un mal trato, pero hay gente que ha llegado a los extremos de torturarlos hasta llevarlos a la muerte, como ocurrió en días pasados con un perro que fue clavado a una tabla hasta que falleció, y sobre lo que supuestamente hay una investigación por parte de la Proespa, pero ojalá no sea solo llamarada y se dé con el responsable. Lo peor es que ese maltrato no sólo es en las casas o en la calle, sino que también hay ciudadanos que han reportado trato indigno que se da a los perros que son llevados al Centro Municipal de Control Canino y Felino, asegurando que no hace mucho, algunos perros o gatos que eran recogidos de las calles o entregados por gente que luego de un tiempo se cansó de tenerlos en su casa, eran entregados en adopción a quien los quisiera rescatar; pero resulta que de unos meses a la fecha, esto ya no es posible, pues dicen que el personal de dicho centro se niega a darlos en adopción, lo que de ser cierto genera la duda de si todo animal que llega allí, ¿es sacrificado?… EN GIMNASIOS o estudios de spinning quedaron convertidas las salas de muchos hogares mexicanos pues las bicicletas fijas se establecieron como las ganadoras en medio de la pandemia, al aumentar 67% las compras durante abril y mayo del 2020. La marca de aparatos de ejercicio Nordiscktrack reporta que sus ingresos se han duplicado desde que iniciaron las contingencias por la pandemia en todo el mundo, en México una bicicleta fija tiene un costo promedio de 10 mil pesos y las caminadoras alcanzan los 22 mil pesos… TRAS EL FUERTE DESCALABRO que tuvieron durante los meses de abril y mayo las gasolineras en Aguascalientes, en lo que va de julio han comenzado a tener una recuperación de un 12% en sus ventas, reconoció el presidente de la Asociación Hidroamegas, Omar Abarca Torres. Detalló que lo anterior es derivado justamente de que, con la nueva normalidad, ya ha habido más movimiento vehicular en las calles por lo que en general sus ventas oscilan en un 70%. Asimismo, dijo que los precios de las gasolinas siguen aumentando, lo cual es un tema que va en función de la oferta y la demanda, así como por los precios internacionales del petróleo, por lo que en la actualidad éstos se encuentran en los mismos niveles previos al inicio de la pandemia en México, en promedio en 19.26 la Magna; 19.73 la Premium; y en 20.12 el Diesel… SEGÚN EL DELEGADO DEL CEN DEL PRI, Hugo Contreras Zepeda, con el Covid encima y de cara al próximo proceso electoral del 2021, ya revisan las nuevas formas de hacer campaña política digital, aunque desde su punto de vista dijo que la política debe seguir siendo presencial, frente a frente, cara a cara, viendo a los ojos, es decir, no alejarse de la sociedad, acompañando a las personas de sus causas y de sus necesidades. Las nuevas campañas políticas se comenzarán a delinear primero con los estados de Coahuila y de Hidalgo una vez que se reanude su proceso electoral suspendido este 2020… De acuerdo a las fechas referenciales definidas por autoridades educativas, previo a la apertura de escuelas, la capacitación y el Consejo Técnico Escolar será a partir de hoy lunes 20 al 31 de julio; la sanitización de escuelas del 3 al 7 de agosto, y curso remedial y nivelación, del 10 al 28 de agosto…

