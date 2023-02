Entre colegas alzan las cejas de lo que no se aprendió en 30 años que duró la concesión del servicio de agua en Aguascalientes, pues las autoridades ya deberían conocer un modelo adecuado: Ing. Alejandra Herrera.

Un buen intento fue el primer festival de la chaska y el elote en la Isla San Marcos, bueno, en un espacio muy muy limitado de esa infraestructura, trascendió entre lectores y seguidores de El Heraldo que se dieron su vuelta este fin de semana para participar en el delicioso evento.

SERA MIÉRCOLES DE CENIZA este miércoles 22 de febrero y el Obispado de Aguascalientes dará a conocer este lunes los detalles sobre el inicio de la Cuaresma 2023, que en esta ocasión terminará una semana antes del arranque de la Feria sanmarqueña. El Obispo Juan Espinoza ha solicitado con anticipación que para la edición 2024 el Patronato de la Feria atienda la petición de no iniciar la Feria el Viernes Santo, ya que en el siguiente año sí coincidirán ambos sucesos. En la misa dominical en su sede catedralicia, el Obispo Juan Espinoza Jiménez informó que el próximo domingo 26 de febrero se realizará la colecta anual a favor del Seminario Diocesano de Aguascalientes, donde todas las parroquias de la Diócesis participarán, y lo que se capte se le entregará para la formación sacerdotal. De modo anticipado, el prelado agradece a los aguascalentenses su colaboración económica y de oración… 99% DE COBERTURA en el servicio de agua potable se logró en León, Guanajuato, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, según la exsubdirectora de Proyectos Especiales e Innovación de ese organismo y actual coordinadora de Planeación Hídrica de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Lucía Alejandra Herrera Lozano, gracias a que hay muchas localidades autoabastecidas mediante pozos propios pero administrados por SAPAL. “Se logró a partir del conocimiento de la infraestructura y las fuentes, eso es básico, pues de lo contrario no se sabe cómo crecer y si no conocemos las fuentes de abasto que tenemos es muy difícil atender la demanda”, declaró. Contrario a lo que ocurre en Aguascalientes, en León no aplican tandeos, aseguró. En charla refirió que en el exterior se habla del municipio capital como una zona que posee un bajo nivel de servicio. También reveló que entre colegas alzan las cejas de lo que no se aprendió en 30 años que duró la concesión del servicio en Aguascalientes, pues las autoridades ya deberían conocer un modelo adecuado, “pero en este momento lo que se visualiza es que tienen poco o ninguna asesoría técnica”. Herrera Lozano dijo desconocer si en este proceso de transición se estén asesorando de personas adecuadas que conozcan el medio y lo que implica ser un organismo operador, cosa nada sencilla. “Cuando están en las tripas de la operación de un organismo se dan cuenta de que acá no hay tiempo para fallar, no hay tiempo para tomar malas decisiones y por eso hay que dedicarle tiempo a la planeación, si no la tienes, no vas a poder tener decisiones acertadas”, dijo contundente. Y así, mientras la experta aconseja, en el Municipio anuncian que se reforzarán los trabajos de la Unidad de Saneamiento y Calidad del Agua para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, lo anterior a través de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado y el Tecnológico Nacional de México Campus Aguascalientes, que firmaron un acuerdo con la finalidad de fortalecer de manera conjunta los trabajos del laboratorio y áreas afines a esa unidad. Este esquema se encuentra dentro del Programa de Educación Dual para generar proyectos productivos que permitan a los estudiantes desarrollar competencias y a las empresas o instituciones emprender sistemas de mejora de sus procesos… TAMBIÉN HAY TOMAS CLANDESTINAS de agua en Jesús María, reconoció el alcalde José Antonio Arámbula López; dijo que en cada calle que pavimentan y hacen nueva red se encuentran tomas “pirata” y en una cuadra de 20 tomas pudieran salir 2 o 3. Indicó que el Municipio pudiera implementar una estrategia para detectarlos, además de que han hechos estudios de lo que extraen de agua y de lo que cobran, lo cual no llega ni al 30%, “entonces no puedo decir que en todas sea el saqueo, tenemos fugas, filtraciones, casas que no se facturan, casas que no se tiene el servicio medido y casas hasta con 2 tomas o tomas clandestinas”. Subrayó que tal y como lo lleva a cabo Pabellón de Arteaga de aplicar la telemetría, Arámbula López no descartó que puedan hacer lo mismo en Jesús María. "Estamos haciendo un proyecto para Margaritas especialmente en telemetría para poder seccionar, poder medir y ser más eficientes en el cobro y en el uso del agua"… pero de concesionarla, nada… El caso es que les falló la logística y hay muchas cosas por mejorar para una segunda edición, pues esta fue la novatada de las organizadoras, quienes también perdieron de vista que para llegar a la Isla San Marcos no hay transporte público y no implementaron la Ruta 25 que lleva a las familias en tiempo de Feria, de Villa Navidad y de Festival de Calaveras, por lo que solamente era posible arribar en auto particular, taxi o de plano a pie… PIDE FRENAR VISITA DE “CORCHOLATAS” el presidente estatal de la Canaco, Miguel Ángel Breceda Solís, consideró que la ciudadanía debe hacer patente su rechazo a actos anticipados de campaña cuando los aspirantes a la Presidencia de la República por MORENA estén de visita en la entidad. También argumentó que se debe exigir al Instituto Nacional Electoral que tome acciones para que vigile y no se siga afectando la normatividad. Comentó que, al paso del tiempo, se ha consolidado la posibilidad de que las personas puedan elegir y cambiar a sus autoridades mediante el voto, y la ciudadanía puede razonar y tomar las decisiones que sean más convenientes al momento de ejercer su derecho al voto… CELEBRAN RULETEROS medidas más duras como la reducción en el nivel permitido de alcohol en sangre en la entidad para los conductores. Aseguran que esta medida reducirá los accidentes viales y les dará mayor seguridad al transitar por las calles. Óscar Romo Delgado, presidente de Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del Estado, se mostró positivo ante la reciente modificación a la Ley Estatal de Movilidad que contempla la reducción en el nivel permitido de alcohol en sangre, explicó que con esta acción se les dará mayor seguridad a los trabajadores del volante y a la población en general. Comentó que es importante que los conductores midan su consumo de alcohol porque en la mayoría de las ocasiones quienes se exceden con la bebida terminan ocasionando fuertes accidentes viales. Además de la prevención de accidentes, Romo Delgado dijo que la reducción en el nivel permitido de alcohol en sangre, de 40 mg/L a 0.25 mg/L por litro en sangre, favorecerá a los trabajadores del volante, porque quienes salgan ebrios de cualquier bar o reunión tendrán que requerir de los servicios del transporte de alquiler para llegar seguros y evitar sanciones…