Dos documentos tiene sobre su escritorio la alcaldesa Tere Jiménez, dicen los que pasan por su oficina. Uno, es la solicitud de licencia que presentaría al Cabildo para separarse del cargo ahora que es candidata a diputada federal, y otro, el recurso de amparo dirigido al TEPJF para que se le permita quedarse en la Alcaldía.

Mantienen los dedos cruzados en la FTA a fin de que el próximo lunes se reanude la actividad que está detenida en las empresas del sector automotriz en Aguascalientes que se vieron afectadas por la falta del gas natural.

EL CONTRALOR ESTATAL, Arnoldo Hernández Gómez Palomino, informó que se lleva a cabo un programa permanente de sensibilización a las y los funcionarios de entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a partir de los principios plasmados de la Ley General del Sistema Anticorrupción. Con este programa se da cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, para impulsar una administración pública cercana, eficiente… DOS DOCUMENTOS tiene sobre su escritorio la alcaldesa Tere Jiménez Esquivel, dicen los que pasan por su oficina. Uno, es la solicitud de licencia que podría presentar al Cabildo para separarse del cargo ahora que es candidata a diputada federal por la vía plurinominal, y otro, el recurso de amparo que tal vez haga llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se le permita quedarse en la Alcaldía, no obstante esa condición de aspirante a un puesto de elección popular. Y es que hasta ahora la presidenta municipal no ha definido qué va a pasar pues la margarita está, según dicen, deshojada a la mitad… POR ENÉSIMA VEZ, las autoridades sanitarias advirtieron a la población sobre la venta fraudulenta de la vacuna contra el COVID, y el riesgo a la salud porque se desconoce el contenido de las dosis. Las vacunas no se venden, se aplicarán conforme al Programa Nacional de Vacunación, por lo que las personas no deben dejarse sorprender… MANTIENEN LOS DEDOS CRUZADOS en la Federación Trabajadores de Aguascalientes a fin de que el próximo lunes se reanude la actividad que está detenida en las empresas del sector automotriz en Aguascalientes que se vieron afectadas por la falta del gas natural, reconoció su dirigente, Alfredo González González. Afirmó que por lo pronto tanto administrativos, trabajadores y el propio sindicato ya se pusieron de acuerdo en buscar alternativas donde les perjudique menos a todos. “En Nissan 2 van a reanudar actividad el próximo lunes, llegamos a un acuerdo donde los trabajadores no se vean afectados en sus ingresos, igual que en COMPAS, afortunadamente ahí les van a pagar el 100% como permuta, van a descansar estos días y lo van a recuperar en la producción. Hay diferentes acuerdos y de lo que se trata es salir lo menos dañado posible”. Resaltó que por suerte esta situación solo afecta a la industria metalmecánica y de autopartes en Aguascalientes, mientras que en las empresas de otros giros están trabajando dentro de lo normal. “No hay tanta dependencia del gas natural y por ende están en actividades casi normales, porque la pandemia no ha permitido actividades al 100%”… ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, la próxima semana, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Castorena, rendirá su informe anual de actividades. Un año sin duda complicado para ella, pero que supo sortear, a pesar de las trabas de los legisladores locales, siempre inconformes, particularmente los de esta legislatura, considerando que su gestión abarcó también a la anterior 63 Legislatura, con quienes tuvo una relación menos ríspida, menos politizada y sí, de respeto a la independencia de poderes… EL DIRECTOR NACIONAL DEL IMSS, Zoé Robledo declaró ayer en esta entidad que dentro de poco, los hospitales del Seguro Social que han atendido exclusivamente a pacientes COVID, podrían comenzarse a abrir para brindar atención al resto de las enfermedades; esto tomando en cuenta varios elementos que ahora con las primeras dosis de vacunas aplicadas comienzan a notarse, como es la disminución de contagios, pues al menos en Aguascalientes, las condiciones son por demás diferentes, dijo, a lo que se tenía en noviembre pasado, “creemos que si se va haciendo con cautela, se puede ver la salida”… OPERATIVO DE ORIENTACIÓN Y VIGILANCIA arrancó ayer la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor para la Cuaresma 2021 y llamó a consumir pescados y mariscos de temporada del país, toda vez que las especies importadas son más caras. La dependencia destacó que mantendrá un operativo de vigilancia de exhibición de precios en las principales centrales de abasto y mercados del país, donde se colocarán preciadores y, en algunos puntos, se dispondrá de básculas para corroborar pesaje de producto. Por cuestiones de la pandemia, el operativo presencial de vigilancia se enfatizará los días jueves y viernes, que son los de mayor consumo. Además, el Programa Quién es Quién en los Precios de la Profeco permite consultar durante todo el año y en época de cuaresma, precios de 42 especies, entre pescados y mariscos, en supermercados, mercados públicos y pescaderías… CONVENIO. El próximo lunes 22 tendrá lugar la firma de un convenio de colaboración entre los integrantes del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes y el Gobierno del Estado, y cuyo acto protocolario será encabezado por el gobernador Martín Orozco Sandoval en las instalaciones de la Casa del Médico… SIN AFECTACIÓN al momento a falta de gas natural en el sector del transporte de carga, el presidente de la Canacar, Roberto Díaz, deseó que las autoridades federales resuelvan pronto el asunto de la escasez, pues así sea por algunos días, llega a afectar a actividades productivas y de traslado. Al menos, en Aguascalientes, son pocos los camiones de carga que usan gas natural como combustible, pero se sabe, comentó, que muchos taxis sí cambiaron su sistema de gasolina a gas para tener ahorro. Con las experiencias que se han tenido, tanto con la escasez de combustible al inicio de la actual administración y con los apagones recientes, consideró que las autoridades federales deben tener un plan para que en adelante, se tenga algo preparado y no dejar al país en la incertidumbre de lo que podría pasar de continuar con esta falta de energéticos…