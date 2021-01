Comienzan los cambios para la recta final del gobierno estatal y serán principalmente por parte de aquellos que tienen aspiraciones político-electorales, y uno que otro que ya no tiene cabida en el gabinete estatal porque sus intereses o actuar han cambiado.

Heder Guzmán asegura que tiene todo para competir por la alcaldía capitalina y ganar a los que llamó “cartuchos quemados”, pero que han hecho el suficiente ruido como para tambalear algunas candidaturas que estaban medio seguras en partidos políticos.

NISSAN anunció la inversión de 27.3 millones de dólares en la planta A1 de esta ciudad para la producción de los nuevos modelos Kicks y March 2021; los recursos se aplicaron fundamentalmente en la planta de manufactura para el acondicionamiento de las líneas de ensamble y en troqueles de pintura y de estampado. La producción de dichos modelos 2021 es posible gracias a las más de 6 mil personas que colaboran en planta Nissan Aguascalientes A1, y quienes, en conjunto con todo el equipo de manufactura Nissan trabajan los más altos niveles de competitividad y entrega… COMIENZAN LOS CAMBIOS para la recta final del gobierno estatal y serán principalmente, por parte de aquellos que tienen aspiraciones político-electorales y uno que otro que ya no tiene cabida en el gabinete estatal porque sus intereses o actuar han cambiado. Por lo pronto Víctor Odín Castillo, titular del área de Atención Ciudadana será removido, al igual que Sergio Lara, director del Ficotrece. Hasta donde se tiene conocimiento, Lara ocupará el lugar de Odín y el primero podría ir en pos de alguna candidatura, sin definir; mientras tanto, hay indicios de que la directora del Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM), Nancy Jeannette Gutiérrez Ruvalcaba, competirá por una diputación, y de aquí la mazorca comenzará a desgranarse, pues hay varios que aspiran aunque no lo digan, como es el caso de Manuel Cortina Reynoso, que en los últimos años ha sido de los nombres más sonados para ser candidato a algo, lo colocan para la Presidencia Municipal, donde todavía no hay nada para nadie en el PAN, pues parece ser que aquellos que llaman “cartuchos quemados” han opacado la luz de quienes se habían perfilado y podría haber reacomodos. Por lo pronto, terminaron las vacaciones de la alcaldesa Tere Jiménez, que arribó de Valle de Bravo, dicen quienes estuvieron cerca de ella, y viene con toda la fuerza para echar a andar “su maquinaria” y a sus grupos a los que les dio un buen tiempo de descanso… MIENTRAS SE DAN LOS RELEVOS, el gobernador Martín Orozco Sandoval convocó a la primera reunión de gabinete del año y dejó en claro la necesidad de redoblar esfuerzos para cumplir las metas que se establecen en el Plan de Desarrollo y trabajar con más ganas por las familias de Aguascalientes; se continuará trabajando para proteger la salud de la población, especialmente buscando la aplicación de la vacuna, lo cual permitirá ir generando condiciones para la reactivación de los sectores económico, educativo y social, siempre priorizando la salud y la vida de las personas. Se esbozaron algunos de los proyectos que guiarán las actividades de la administración para el cumplimiento de sus metas y se refrendaron compromisos de trabajo en cada una de las áreas para ofrecer una mayor calidad de vida a los aguascalentenses… FUE DÍA DE FIESTA pero también de descuido sanitario en las instalaciones del partido Fuerza por México; y es que si bien el sello que identifica a su hoy precandidato a Presidente Municipal de Aguascalientes es la celebración y en ella todos los asistentes portaban cubrebocas, les falló el tema de la sana distancia, así que las decenas de personas que se dieron cita no fueron del todo controladas en sus ímpetus de mostrar el apoyo a Reynoso Femat. Allí fue posible encontrar a la lideresa de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Verenisse Ruiz, a quien durante tiempo se le identificó con MORENA, luego con la intención de sumarse a la fuerza, pero de Redes Sociales Progresistas, pero al final, resulta que podría buscar ser candidata por parte de FXMX, pues dijo, el sindicalismo no está limitado a pertenecer a institutos partidistas, y ella hará valer sus derechos individuales para que los trabajadores puedan ser escuchados. Entre los presentes en ese acto en que se entregó la constancia de precandidato al ex alcalde y ex gobernador, también fue visto el dirigente sindical del Hospital Hidalgo, Francisco Araiza Méndez… A DESCALIFICAR salieron la semana pasada unos delegados de MORENA opositores a la coalición con el PT y con el PANAL, “Juntos Haremos Historia en Aguascalientes”, dictada desde el nivel central, presentada ante la autoridad electoral y aprobada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en contraste ayer el representante del partido de la 4T ante dicho organismo, Eloy Ruiz Carrillo, presentó un documento para defender dicha alianza partidista ante el IEE, de la cual, también funge como representante ante el Consejo General… EN MORENA por la Alcaldía de Aguascalientes todavía aspiran a ser precandidatos, Federico Ávila, quien dice que no ha recibido ningún ultimátum de ningún lado y que buscará la candidatura por MORENA, pero también está el diputado Heder Guzmán, quien asegura que tiene todo para ganar a los que llamó “cartuchos quemados”, pero que han hecho el suficiente ruido como para tambalear algunas candidaturas que estaban medio seguras en partidos políticos que ya estaban muy puestos para la contienda y que todavía no se definen por los nombres o figuras… “DEVUELVE TU TANQUE. Por amor a la vida” se llama la campaña en la cual se hace el exhorto para que personas que hubieran rentando tanques de oxígeno ante la eventualidad provocada por el COVID-19, sean regresados a los distribuidores una vez que ya no los requieran. Lo anterior a fin de permitir que sean utilizados por otras personas. Lo anterior, derivado de la necesidad de contar con mayor número de tanques disponibles en el mercado a favor de personas que requieran el suministro del oxígeno en casa. A esta acción se sumó la Profeco… MUY ACTIVO anda el secretario general de la Sección Uno del SNTE, Ramón García Alvizo con todo el magisterio porque integra el pliego general de Demandas 2021 y la Encuesta se hace a nivel nacional para conocer las peticiones e inquietudes de los profesores de todo el país. Al momento, los maestros solicitan que este 2021 haya capacitación, actualización y se destine presupuesto para los diferentes programas, así como al incremento salarial y en prestaciones, sobre todo lo relacionado con la seguridad social tan importante en la actualidad. Se espera que sea significativo y sobrepase lo autorizado en el 2020 que fue de 6.25% de manera global. El estudio deberá estar terminado el 1 de febrero para ser entregado a mitad de ese mismo mes a la SEP para que empiece el proceso de negociación y que se den las respuestas antes del 15 de mayo, Día del Maestro… EL IEA RECUERDA que ya está la convocatoria del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI II 2021, en su portal www.iea.gob.mx, para los alumnos regulares consultar https://bit.ly/38Yo7Kk y para alumnos foráneos y rezagados acude al link https://bit.ly/2XVV4Re…