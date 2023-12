La gobernadora Tere Jiménez, por su parte, anunció una serie de medidas para fortalecer la seguridad en Aguascalientes, en respuesta a los recientes desafíos de seguridad en la región.

La delegación federal de la FGR no dio señales de vida en mucho tiempo, pero hay nueva delegada y parece que las cosas cambian, ella es Maribel Chávez Arriaga.

¿HAY ALGUIEN EN CASA?, olvidó preguntar la madrugada de este martes un joven de nombre Antonio, sorprendido al interior de un domicilio en el fraccionamiento Ojocaliente III seguramente dispuesto a robar alguna manguera. No lo logró, porque el propietario de la vivienda estaba presente y de inmediato llamó a los servicios de emergencia. Así que Antonio fue llevado ante a la autoridad donde habrá rendido cuentas de por qué rompió el esquema de robo domiciliario que presume el poblano Alonso para el Estado, consistente en casas solas, hurtos sin violencia y objetos de poca cuantía que nos diferencian de los que se cometen en los otros estados del país, aunque en esa práctica ilegal Aguascalientes ostente el primer lugar nacional… LA GOBERNADORA Tere Jiménez, por su parte, anunció una serie de medidas para fortalecer la seguridad en Aguascalientes, en respuesta a los recientes desafíos de seguridad en la región y el desmantelamiento de una célula delictiva en San Francisco de los Romo. Por ello, está reforzando sus esfuerzos de seguridad y trabajando con «lealtad hacia el ciudadano». Esto incluye la coordinación entre los tres niveles de gobierno y recientes encuentros con el secretario de la Defensa Nacional para discutir proyectos de seguridad. Este mes, Aguascalientes incorporó 164 nuevos policías, con el objetivo de agregar 300 más en 2024. Sin embargo, la gobernadora reconoció que el proceso de selección es riguroso, ya que solo 100 de cada 1000 candidatos pasan los controles de confianza y exámenes requeridos. La estrategia de seguridad también implica una inversión en equipamiento y tecnología. Se planea la adquisición de 200 patrullas adicionales y la implementación de tecnologías avanzadas, como cámaras con reconocimiento facial y de placas. Estas medidas se extenderán a varios municipios, incluyendo la instalación de nuevas cámaras de vigilancia en Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga… DE LOS CIENTOS DE PERSONAS que dicen ser reporteros y asisten a las fiestas del gremio, como la reciente posada del Gobierno del Estado, ni uno solo respondió ayer a la convocatoria hecha por la Cruz Roja Mexicana, delegación Aguascalientes, para una rueda de prensa que dio a conocer su programa de Medicina a Distancia. Y es que cuando se trata de trabajar en la calle no todos quieren ni mucho menos saben hacerlo, únicamente un medio de comunicación acudió a la cita con la benemérita institución, El Heraldo de Aguascalientes… A LA TOMA DE PROTESTA del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de San José de Gracia, acudió la secretaria ejecutiva del Sipinna Estatal, Blanca Rivera Rio. Durante la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Sipinna Municipal, subrayó la importancia de escuchar a los jóvenes y agradeció al alcalde hoy naranja, Luis Manuel Reyes González, y demás autoridades, por su apoyo al Sipinna Municipal. El presidente municipal destacó la colaboración con el Gobierno Estatal para el bienestar juvenil y entregó nombramientos a los consejeros, quienes fueron instados por Susana Margarita Lucero Castorena a representar dignamente a sus pares… ALLÁ ELLOS… para la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro, Guadalupe González Madrigal, el hecho de que comerciantes tengan el permiso para exhibir sus mercancías en la recepción del Palacio Municipal e incluso al interior del edificio no tiene efecto negativo al comercio formal, porque a final de cuentas se trata de un espacio particular, sin embargo no dudo en señalar que los colocados de manera informal en andadores y calles principales sí resultan una seria afectación a los locales comerciales que operan en la formalidad, pero ese, es el cuento de nunca acabar… LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA emitió desde Aguascalientes la vinculación a proceso de tres presuntos delincuentes que portaban armas de fuego en el municipio de Pabellón de Arteaga, lo que resulta toda una noticia, considerando que la delegación federal no dio señales de vida en mucho tiempo, y quizás esta novedad tenga que ver con la recién llegada nueva delegada, Maribel Chávez Arriaga, ante la posibilidad de que se sume de lleno en el combate a la criminalidad federal, como una petición que en su momento hizo el fiscal del estado, Jesús Figueroa Ortega, al afirmar que necesitaban de la colaboración de la autoridad investigadora federal para obtener mejores resultados… YA ESTAMOS A 10 DÍAS de que termine el año y hay domicilios en los que aún no llega el recibo de MIAA, lo que implica que al momento de que aparezca se estarían cobrando tres meses, considerando octubre, noviembre y diciembre, y queda además la duda de que pasará con el servicio si el recibo no llega antes de finalizar diciembre y se cumplen los tres meses sin facturación. ¿Se cortará el servicio del agua? Naturalmente los interesados acuden a pedir información a las oficinas del MIAA, pero eso de ir a pedir a que te cobren, no es lo más sano para un sistema operador que lo que más requiere son ingresos… RESULTA REFRESCANTE la presencia de Gerardo Salas Díaz en el Consejo Estatal Agroalimentario de Aguascalientes, organismo que aglutina a empresas agroindustriales y sistemas productos, como un perfil que tiene amplia experiencia en el ámbito de la administración pública a través de su paso en la otrora CODAGEA, conoce el proceso de la agroindustria, y además tiene su paso por las lides políticas como diputado federal por el PAN, lo cual viene a bien para el campo en un momento complicado…