MIENTRAS QUE NUMEROSAS familias tienen encendido el cirio y hacen votos para que el abuelo, la tía o el primo logren vencer la batalla contra el enemigo público del momento, otros prenden veladoras para que sus ambiciones políticas se cristalicen… TODO PARECE INDICAR que la crisis económica y la pandemia sólo la sufre el pueblo y no los políticos a los que se les queman las habas porque ya comience la contienda electoral rumbo al 6 de junio de 2021… PRUEBA DE ELLO, son los numerosos anuncios espectaculares con distinta temática se han venido colocando en las principales avenidas de esta ciudad y zonas aledañas, promoviendo la imagen bonachona de los aspirantes a algún cargo… ALGUNOS CON MAYORES retoques que otros –unas arruguitas de menos no le vienen mal a nadie- pero todos con la mirada puesta en la oficina de la presidencia municipal… PERO COMO SI HAY, pero no para todos, algunos deberán conformarse, al momento de los acomodos en los partidos, con al menos una diputación local. Menos mal que existen los premios de consolación… PODEMOS ENCONTRAR en el camino a casa o al trabajo, en tremendos formatos que le quitan el sueño a cualquier cristiano, los rostros de Arturo Ávila, o de un navideño Jaime Gallo o letreros con el nombre de Heder Guzmán, quien para fortuna de muchos, optó por no colocar su fotografía, pero sí la “H” de Honorabilidad y Honradez. Pues sí, nadie vende pan frío… EL CUADRO SE COMPLETA con la promoción en espectaculares de la diputada federal priista que recientemente rindió su informe de actividades, Norma Guel, quien ataviada como boxeadora –quizá porque quiere vender su imagen como mujer de guantes tomar- aspira, aunque no quiera reconocerlo, a ser la futura alcaldesa del municipio capitalino… PERO COMO no es prudente auto-destaparse hasta que se logre cierto orden entre los tricolores, por ahora el mensaje está velado… CONSIDERANDO la inversión económica que representan estas campañas plagadas de autoelogios, al menos para estos protagonistas de la vida pública de la entidad, la crisis no y la carestía no son pulgas que brinquen en su petate… AL QUE LE HAN LLOVIDO “las pulgas” es al extinto partido Unidos Podemos Más, que en la elección local, no sólo tuvo su debut y despedida, sino que además quedó endeudado… PARA COLMO, hasta irregularidades le fueron encontradas en sus informes anuales de ingresos y egresos, de ahí que el INE no tuvo de otra que sancionar a este partido con más de 303 mil pesos… SE TRATA DE UN PARTIDO que está en proceso de liquidación, porque en la elección de 2019 no alcanzó el mínimo de votación que le permitiera continuar con su registro… PARECE SER que estos clubes políticos insisten en hacer mal las cosas, pues otro más al que le fueron encontradas algunas irregularidades en su informe anual de ingresos y egresos, fue al Partido Libre de Aguascalientes… EL COSCORRÓN para dicha asociación política, fue una multa superior a los 345 mil pesos, pero a diferencia de Unidos Podemos Más, la confianza de los electores en ese partido al que apenas le están saliendo los dientes de leche, permitió que continuara con su actividad partidista… EN SU MOMENTO, los UPM, lograron superar en votación al Movimiento Ciudadano, del que -en algún tiempo-, Vicente Pérez Almanza también fungió como presidente… DONDE SE VIVEN días de relativa calma, es en el sindicato de los docentes, pues según declaraciones del secretario general de la Sección Uno del SNTE, Ramón García Alvizo el año 2020 cierra sin problemas de pagos de salarios, aguinaldos o bonos tanto para los trabajadores de la educación en activo o jubilados… EN CONTRASTE, el director del IEA, Raúl Silva Perezchica se manifestó preocupado por la persona que pueda llegar a sustituir a Esteban Moctezuma al frente de la SEP. Por cierto, no se había emitido notificación oficial de la salida del funcionario. Bueno, es que parece ser que los formalismos, como ciertas reglas de etiqueta, no son lo característico de todos…