COMIENZAN A BARAJARSE nombres de aspirantes a ocupar el cargo de presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, entre los que se escucha el de Patricia Muñoz de León… DESDE LA COPARMEX, también suena la posibilidad de que Humberto Martínez Guerra pueda postularse desde su posición de ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio, quien por cierto, no hizo un mal papel cuando representó a dicho sector… SE RUMORA que surgirán otros nombres, aunque prefieren guardarse en lo que cabe la posibilidad de que se sumen más mujeres y ex presidentes por igual… EL ESTATUTO PERMITE que presidentes de asociaciones empresariales en activo puedan buscar el liderazgo de la cúpula empresarial, y es un escenario que tampoco puede descartarse, entre el escarceo que se vive desde ahora entre el sector empresarial para el relevo de Raúl González Alonso en el próximo mes de octubre… POR CIERTO, la sesión ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial se celebró este fin de semana en las instalaciones del proyecto Casa de Misericordia Oasis, que se construye en las instalaciones del Complejo Tres Centurias como una suma de esfuerzos entre la iniciativa privada y la Iglesia Católica para la operación de un espacio de atención a pacientes terminales en situación vulnerable… ESTE RECINTO también tiene la finalidad de dar albergue a familiares de pacientes del Hospital Miguel Hidalgo, además de contemplar asilo a niños enfermos o en situación de abandono. Este encuentro se generó donde se levanta este inmueble con la finalidad de que se conociera el avance del proyecto que está en una recta final… EN EL ENCUENTRO de los empresarios se mencionó que este tipo de acercamientos permiten la concientización para que más personas puedan sumarse a este proyecto a través de donaciones económicas o en especie… SIGUIENDO con la crema y nata de la iniciativa privada, ya reapareció Juan Manuel Ávila Hernández, quien mantiene una licencia de separación temporal por motivos personales en el cargo de presidente de Coparmex Aguascalientes… EL EMPRESARIO ESTUVO presente en la sesión del Consejo Coordinador, donde también hubo una extensa participación de distintos miembros de cámaras empresariales… EN TEMA APARTE,la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, Xóchitl Padilla Padilla, afirmó que ante las fallas que presenta el sistema de salud social en México, hay gente que busca la contratación de un seguro de gastos médicos mayores para poder atenderse de manera particular y en hospitales privados… SIN EMBARGO,reconoció que aún es poca la demanda de este tipo de servicios, la cual apenas llega a casi un 10%, aunado a que, de la población activa económicamente solamente 3 de 100 son los que pueden desembolsar para conseguir una póliza de este calado… LA EMPRESARIA consideró que pocos se deciden a contratar seguros de gastos médicos mayores por un tema más cultural que presupuestal. “HAY GENTE QUE LO PUEDE pagar, no lo tiene, no está en sus prioridades”… ASIMISMO, dijo que hay un aspecto preocupante dado que entre las nuevas generaciones habrán de trabajar mucho los agentes de seguros, dado que en el actual esquema de retiro a muchos les va a tocar la nueva ley, con lo que prácticamente habrán de jubilarse con pensiones raquíticas, y aquí hay una oportunidad importante para las aseguradoras, donde se puede promover el ahorro para que cuenten con un retiro más digno… PARA CERRAR LA SEMANA, le compartimos las palabras que nos dijo la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, Violeta Sabás Díaz de León…LA ACTIVISTAlamentó que siga sin titular la Comisión Estatal de Búsqueda y en consecuencia consideró preocupantes las condiciones en que está operando dicha instancia… “NOS HAN DICHO que la situación laboral está terrible. Que no hay una coordinación por parte de quien se supone que tendría que estar dirigiendo, en este caso el encargado de despacho, ya que su trabajo está muy pasivo y opaco. Incluso nos comentan que ni siquiera están saliendo a búsquedas”… ANTE ESTE ESCENARIO, consideró urgente que la Secretaría General de Gobierno saque la convocatoria para realizar el nombramiento y que haya interés en poder reestructurar esa comisión… “EL CONSEJO YA ESTÁ FUNCIONANDO,pero no se ha logrado que salga la convocatoria para el titular y para revisar cuáles son los perfiles que van a integrar la comisión. Es necesario que se cuente con una comisión ya profesionalizada y cercana a las familias”, expresó la activista…