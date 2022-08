Basta con ser un poco empáticos para entender a aquellos que, cansados de la indiferencia de las antesalas y carcomidos por la ansiedad y el hartazgo, ejercen su derecho a manifestarse…

DÍA CON DÍA, miles de mexicanas y mexicanos viven la pesadilla de no saber en dónde se encuentra su hija, hermano, padre o cónyuge. Otros tantos, enfrentan de manera sistemática la violación de sus derechos o son personas obligadas a sobrellevar entornos de violencia y discriminación… A ELLO, habría que sumar, la indolencia e incapacidad de las autoridades para impartir justicia y solucionar sus justas demandas… CUANDO LA FRUSTRACIÓN de quienes encarnan esos calvarios rebasa los límites de la paciencia, es de entender que las víctimas se organicen, que se tomen las calles, que se levanten las voces, que las arengas detengan el tráfico vehicular y que los gritos retumben en los edificios públicos… EL DOLOR Y LA RABIA de una madre al saber que su hija fue violada y asesinada siendo que él o los culpables siguen libres y haciendo su santa voluntad, es tan grande que cualquier pinta con aerosol sobre la cantera resulta de lo más insignificante frente al problema de origen. ¿Podemos entender que para muchos, tapar una calle o plantarse frente a un edificio de gobierno suele ser la única forma de recibir atención?… BASTA CON SER un poco empáticos para entender a aquellos que, cansados de la indiferencia de las antesalas y carcomidos por la ansiedad y el hartazgo, ejercen su derecho a manifestarse, a exigir a quienes tienen la obligación de garantizar un estado de derecho que se pongan las pilas, hagan su trabajo y desquiten los privilegios que les da su posición… QUIEN NO ENTIENDA desde dónde, desde cuándo y por qué las manifestaciones públicas forman parte fundamental de la vida democrática y de la libertad ciudadana, es porque muy probablemente, viven en un claustro de insensibilidad, o de ignorancia, o flotan en una burbuja de arrogancia, o han gozado de una vida de privilegios, o de un coctelito de todas las anteriores… LA CALLE ES DE TODOS y para todos. Lo mismo para quienes manifiestan su fe en una procesión religiosa que para quienes buscan garantizar su derecho al aborto o al matrimonio igualitario. Lo mismo a las diez de la mañana que a las nueve de la noche… EN LA CALLE CABEN TODOS, mujeres, niños, jóvenes, adultos, abuelos, personas en sillas de ruedas o acompañadas de sus mascotas, creyentes y no creyentes, izquierdas y derechas, conformes e inconformes… PARA QUIENES DEFIENDEN el sagrado derecho a expresarse públicamente y para quienes buscan un Aguascalientes mejor en el que quepamos todos, hay en la desatinada intención del diputado García López –y de aquellos a los que se les ocurra hacerle segunda- un tufo de soberbia y de falta de empatía, de clasismo, de “no entender” de qué se trata la movilidad social y la demanda popular… VALE LA PENA poner sobre la mesa lo dicho por el líder sudafricano Nelson Mandela: “lograrás más en este mundo mediante actos de misericordia, que con actos de represión”… POR SU PARTE, la representante de la asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba, fue enfática ante la intención del diputado panista Enrique “Galo” de querer regular las manifestaciones en Aguascalientes… DIJO QUE CON ELLO, busca defender al Estado de una manifestación, cuando debiera ser al revés. “Las leyes están para defender a la ciudadanía”, especialmente ante los abusos del poder, expresó la activista… INDICÓ QUE TAL INICIATIVA contempla el hecho de que si no se marcha o se hace una manifestación en los términos en los que el Estado dice, las personas pueden ser sujetas a sanciones administrativas o penales. “Entonces me castigas Estado por decirte a ti, lo que no estás haciendo. Eso es criminalizar las manifestaciones”… DEL MISMO MODO, cuestionó la intención de “capacitar” a los ciudadanos sobre cómo deben manifestarse y consideró un desatino que se contemplen horarios para tales fines. “Nada de esto es un favor, es obligación del Estado garantizar estos derechos que con esta ley se están coartando”, apuntó… EN TEMA DISTINTO, y para aquellos que estén esperando el piquete inmunizador para los más pequeños, la encargada de despacho de la delegación de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila dio a conocer que próximamente continuará la vacunación para niños de 5 a 11 años… ESTA CAMPAÑA va dirigida a los menores que faltaron de recibir el biológico hace algunas semanas en que se realizó el operativo… “YA TENEMOS VACUNAS guardadas, el otro fin de semana nos llegaron 4 mil 800 dosis pediátricas y ahora que estuve en Ciudad de México hice la solicitud de cuando menos 25 mil dosis más para la capital de Aguascalientes y yo espero que este fin de semana me lleguen (sic) para nuevamente salir”… ASIMISMO, comentó que ya es poca la población por vacunar de niños de ese rango de edad.