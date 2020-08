Mañana darán los “buenos días” al presidente López Obrador los integrantes del movimiento FRENAA, quienes han convocado a través de redes sociales a la población para que se congregue en las inmediaciones de la XIV Zona Militar y se exprese ante AMLO, por supuesto con ese discurso de rechazo a su gestión.

En Aguascalientes, en los dos últimos años no existe una sola denuncia de abuso y acoso sexual, lo que significa que “o se está haciendo caso omiso de la situación, o existe un modelo que debe ser replicado en todo el país”, señaló irónicamente la diputada Elsa Landín Olivares, al proponer que los titulares del IEA, Fiscalía, IAM y del Centro de Justicia para Mujeres expliquen la situación; su planteamiento se aprobó por unanimidad.

EN EL CAMPO MILITAR de esta ciudad se centrará la visita del presidente López Obrador mañana viernes por Aguascalientes, de acuerdo al Delegado Estatal de Programas para el Bienestar, Aldo Ruiz Sánchez; ahí encabezará la reunión de evaluación diaria de seguridad pública del país para posteriormente pasar a la tradicional conferencia de prensa mañanera. Comentó que la reunión en esta ocasión será muy restringida para la población en general, derivado de la situación de la pandemia, a fin de no exponer a la población ante un posible contagio. Qué bueno, porque los funcionarios federales, empezando por el mandatario de la nación, no acostumbran usar cubrebocas… LE DARÁN LOS “BUENOS DÍAS” los integrantes del movimiento FRENAA, quienes han convocado a través de redes sociales a la población para que se congregue en las inmediaciones de la XIV Zona Militar y se exprese ante AMLO, por supuesto con ese discurso de rechazo a su gestión que ha generado marchas semanales en este y otros estados. A ver si los dejan acercarse, y es que como en contadas ocasiones, el presidente anda muy “cuidado” y se ha limitado incluso la participación de los representantes de los medios de comunicación local en sus eventos… FUE APROBADA POR UNANIMIDAD ayer, en sesión de la Diputación Permanente, la propuesta de la diputada Elsa Amabel Landín Olivares, en el sentido de llamar a los titulares del IEA, del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, de la Fiscalía General del Estado y a la Coordinadora General del Centro de Justicia para Mujeres, para que expongan la situación actual de abuso sexual infantil en la entidad. La legisladora cuestionó el hecho de que en Aguascalientes, en los dos últimos años no exista una denuncia de abuso y acoso sexual, lo que significa que “o se está haciendo caso omiso de la situación, o existe un modelo que debe ser replicado en todo el país”, señaló irónicamente. Expuso que mientras este tipo de casos en el país han incrementado 3 mil por ciento, en Aguascalientes no existen casos de incesto, “no ha habido denuncia de incesto, abuso y acoso sexual en el 2019 y 2020”. Por ello la necesidad de invitar a estos funcionarios públicos para que expliquen al Poder Legislativo cómo es que no se tiene un solo caso de denuncia de abuso sexual y acoso, ya que de acuerdo a las estadísticas, los principales agresores de los menores son los padres, hermanos o integrantes del primer círculo cercano. Su homóloga Aída Karina Banda Iglesias, se manifestó a favor de esta petición y pidió a las autoridades y a padres de familias, estar más al pendiente de sus hijos. Consideró necesario se realice un diagnóstico de la ausencia de denuncias de este tipo… DE PRONTO ASOMA la cabeza Arturo Ávila quien al parecer ha tomado como diversión apoyar a la realización de reuniones tanto de las Redes Sociales Progresistas pero sin querer soltar la mano de Morena, donde supone que sigue teniendo el apoyo de mucha gente. El tema aquí, es cómo será visto por los dirigentes estatales y locales que lo han visto bailotear de aquí allá, para no quedar en el olvido y a pesar de haberse demostrado que el dinero, no todo lo compra… PREPÁRESE porque continuarán las lluvias en Aguascalientes; se esperan al menos intervalos de chubascos para hoy; la Coordinación Estatal de Protección Civil, recomendó no arrojar basura en la calle, pues es la principal causa de que colapsen los drenajes y alcantarillas. Ello incrementa los niveles de encharcamientos durante las precipitaciones; ayer las lluvias arrastraron arena de las obras del puente a la altura del monumento al Papa, hacia algunos caimanes de calles aledañas; hubo vehículos varados y encharcamientos severos en el cruce de López Mateos y Héroe de Nacozari. Se reportó presencia de lluvia, de ligera a moderada, en el municipio capital, principalmente en las zonas norte y oriente; en Cosío moderada; Asientos, El Llano, Jesús María y San José de Gracia, lluvia ligera, mientras que el resto de los municipios no reportaron precipitaciones. Las autoridades procedieron al cierre parcial de vialidades como Refugio Miranda esquina Siglo XXI en Fraccionamiento Cumbres; Siglo XXI esq. Picacho Oriente, Fraccionamiento Cumbres y Aguascalientes esquina Nazario Ortiz, XIV Zona Militar, entre otras… HUBO DAÑOS MATERIALES en Jesús María, según reportó ayer el alcalde José Antonio Arámbula López quien hizo un recorrido la noche del pasado martes por las zonas afectadas tras reportes del hundimiento de un edificio en la colonia Chicahuales, caídas de bardas, coches varados, zanjas y también, en la avenida Alejandro de la Cruz Saucedo se tuvieron que retirar más de 14 metros cúbicos de escombro que arrastró la corriente de agua… EN LA SEDE DEL PRI, se llevó a cabo ayer, ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, el registro de la planilla única roja de Presidentes de Seccionales e incluyen un seccional por cada uno de los municipios y ocho que corresponden para el Estado de Aguascalientes en los términos que marca la convocatoria; en 24 horas se determinará el dictamen de procedencia… DEBIDO A RESULTADOS POSITIVOS en la primera etapa de la Guía Telefónica de Emergencia para la atención a la Violencia de Género, la Comisión Permanente de Igualdad y Género del Municipio de Aguascalientes dará continuidad con esta herramienta a fin de potencializar las medidas de prevención y atención a las violencias en casa en esta pandemia, informó la regidora presidenta y promotora del proyecto, Sanjuana Martínez Meléndez… EL TITULAR del INAGUA, José de Jesús Altamira Acosta, presentó a los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles, el proyecto hídrico “Agua Segura para el Valle de Aguascalientes”, siendo un refrito, porque ya lo había dado a conocer el pasado 25 de julio, en San José de Gracia. El funcionario ha dejado de manifiesto, que la información referente al instituto que encabeza, solo la compartirá con gente VIP, de su rango, no con la chusma; que las entrevistas con los medios de comunicación, no se le dan, para que no lo metan en aprietos, entonces, no que muy “sácale punta”…

