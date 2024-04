El secretario general de la FSEMA y del SUTHMH, Francisco Javier Araiza Méndez, subrayó que los salarios en el sector médico a menudo están por debajo del salario mínimo, lo cual es preocupante…

EN MEDIO DE TEMPERATURAS de hasta 34 grados que sofocan a Aguascalientes, la ciudad se convierte en una olla de presión, con el asfalto irradiando calor y la falta de árboles agudizando la sensación térmica. Este fenómeno no sólo es un recordatorio del cambio climático que azota a nivel global, sino que también pone de manifiesto las decisiones urbanísticas que influyen directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. El asfalto, material predominante en las calles, absorbe y retiene el calor, creando lo que se conoce como «islas de calor». En el caso de la capital, esta situación se agrava aún más por la falta de áreas verdes, especialmente árboles, que podrían mitigar el impacto del calor y mejorar la calidad del aire. La ausencia de vegetación urbana no sólo contribuye al aumento de la temperatura, sino que también afecta la salud y el bienestar de los habitantes. Los altos niveles de contaminación, combinados con el calor extremo, pueden desencadenar problemas respiratorios, cardiovasculares e incluso mentales. Es imperativo que las autoridades locales tomen medidas para contrarrestar estos efectos adversos… YA QUE ESTAMOS en peticiones, el secretario general de la Federación de Sindicatos del Estado y Municipios de Aguascalientes y del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo, Francisco Javier Araiza Méndez, habló de las necesidades apremiantes del sector médico y de salud en Aguascalientes, así como la falta de atención a estos temas por parte de los candidatos a los distintos cargos políticos que actualmente están en juego. Araiza Méndez destacó que, más allá de su rol como representante del Hospital Miguel Hidalgo, ha estado abogando por las necesidades del sector tanto en términos de salud como de salarios… Subrayó que los salarios en el sector médico a menudo están por debajo del salario mínimo, lo cual es preocupante. Enfatizó la necesidad de un mayor incremento en los salarios, así como la creación de nuevas plazas en todos los hospitales… POR OTRO LADO, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en Aguascalientes, Normando López Meixueiro, habló sobre los preparativos para la conmemoración del Día Internacional del Trabajo el próximo 1° de mayo y las demandas prioritarias de los trabajadores en la región. López Meixueiro confirmó la participación activa de los integrantes de la FSTSE en los eventos conmemorativos, señalando el compromiso de la federación con esta fecha emblemática para los trabajadores. Uno de los principales reclamos que destacó el líder sindical será el referente al área de salud. Enfatizó la urgente necesidad de contar con especialistas y personal calificado en las dependencias de salud, señalando una preocupante disminución de personal debido a jubilaciones y pensiones. «Lo que queremos es que repongan todas esas plazas que el trabajador, por pensión o jubilación, se están yendo,» expresó. Al ser cuestionado sobre la participación estimada en el desfile del Día del Trabajo, López Meixueiro reveló que van a desfilar con seis mil trabajadores por parte de la FSTSE en Aguascalientes… PUNTUAL ATENCIÓN DEBE poner la ciudanía en torno a la publicidad en redes sociales sobre un ambicioso proyecto inmobiliario que se anuncia como venta exclusiva de lotes residenciales con diversas amenidades, a precios casi regalados, con mensualidades menores a los 2 mil pesos. Aunque la publicidad habla de que este desarrollo residencial se encuentra en Aguascalientes. Nadie lo ubica en territorio estatal pese a que se ilustra con imágenes icónicas de la entidad como el cerro del muerto. En los registros de las oficinas gubernamentales no aparece algún permiso relacionado con estos anuncios, y los servidores públicos descartan que se haya iniciado un trámite de autorización. Entre los desarrolladores también se ha descartado que sea de una empresa agremiada, y hasta el momento se sabe que este mega fraccionamiento exclusivo, en realidad se asentará en límites del sur de Aguascalientes, pero en territorio jalisciense, es decir en la circunscripción del municipio de Encarnación de Díaz, pero incluso aún muy lejano de esta localidad. Cada quien es libre de comprar y vender tierra donde desee, pero de eso al uso de publicidad engañosa hay mucha diferencia, y es necesario en estos tiempos tomar todo tipo de precauciones… QUIEN YA TOMÓ PRECAUCIONES es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues ante la temporada ferial, inició una campaña de difusión con medidas de protección para sus estudiantes y jóvenes en general con el fin de que se cuiden al salir a divertirse, y no tengan que vivirse tragos amargos. Dentro de recomendaciones principales, se pide a los jóvenes que informen al salir de casa en dónde y con quién estarán, avisar a sus amigos cuando se retiren, regresar a casa en grupo, tomar taxi o auto de alquiler, no aceptar un “aventón” de desconocidos, no caminar por calles oscuras o poco transitadas, así como avisar a sus amigos cuando lleguen a su destino. Estas y otras medidas no están de más, con el fin de evitar un mal rato… REFORMAR LA LEY de Educación de Aguascalientes propuso la diputada del PAN, Isabel Rosales, con el fin de incluir la conciencia sobre el cuidado de animales de compañía. Esta iniciativa busca educar a padres y estudiantes sobre la responsabilidad en el cuidado de mascotas, en respuesta a la alta incidencia de maltrato animal en México y el aumento de perros en situación de calle en Aguascalientes. Rosales enfatizó la necesidad de integrar principios de empatía y respeto en la educación para fomentar un trato humano hacia los animales. La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación… POR CIERTO QUE las oficinas de los magistrados y magistradas del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes sí dieron para ampliar hasta once espacios de los siete que estaban proyectados originalmente, por lo que ahora despachan todos juntos, pero no revueltos…