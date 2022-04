Alzaron la voz las mujeres taxistas. Ayer se reunieron con la diputada Mayra Torres, de la Comisión de Transporte Público, y le expusieron que la asignatura pendiente es impulsar la equidad de género en los procesos de entrega de concesiones.

Los cobros indebidos siguen siendo la constante en el transporte público, sí, particularmente en los taxis, a pesar de que las autoridades estatales aprobaron, por temporada de feria, el cobro de una tarifa especial.

YA SON 25 LAS QUEJAS que ha recibido el Instituto Estatal Electoral, en lo que va del proceso electoral 2021-2022. Los hechos denunciados con más frecuencia son: 13 por actos anticipados de campaña, 6 por violencia política de género, 3 calumnias y 2 por uso indebido de recursos públicos. Los procedimientos son integrados e investigados por el IEE, luego se emiten las medidas cautelares que fueren necesarias y se manda el expediente al Tribunal Electoral para que resuelva cada asunto. Hasta el momento, 17 expedientes ya fueron resueltos por el TEEA: 3 desechadas por no cumplir con la etapa de prevención y 5 denuncias se mantienen en procesos de sustanciación en el IEE con próximo destino al tribunal. Los partidos políticos con el mayor número de denuncias presentadas hasta el momento son el PAN y MORENA, informó el presidente consejero del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz… PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN y el nepotismo, la diputada Nancy Gutiérrez propuso una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, a fin de garantizar a los ciudadanos el buen actuar y una mayor vigilancia a servidores y entes públicos. Su iniciativa considera como “falta administrativa grave” el nepotismo, la simulación de algún acto jurídico y la omisión en entrega de cuotas, aportaciones, partidas sociales o descuentos ante el ISSSSPEA… ALZARON LA VOZ las mujeres taxistas. Ayer se reunieron con la diputada Mayra Torres, en su calidad de presidenta de la Comisión de Transporte Público del Congreso, y le expusieron sus inquietudes y planteamientos en torno a este noble oficio del volante, en el que laboran en su mayoría hombres. Las operadoras de autos de alquiler y la legisladora coincidieron que la asignatura pendiente es impulsar la equidad de género en los procesos de entrega de concesiones, pues reconocieron que sí hay cierta discriminación al momento de asignarlas… LABOR TITÁNICA es la que desempeña todos los días el personal de Limpia y Aseo Público en el área que comprende la Feria Nacional de San Marcos, pues desde temprana hora los trabajadores dejan áreas totalmente despejadas de desechos, lavadas y desodorizadas. La Secretaría de Servicios Públicos informó que durante los primeros días de fiesta, se han recolectado más de 187 toneladas de residuos, generados principalmente por el consumo de alimentos y bebidas, los cuales son acopiados por trabajadores mediante barrido manual, mecánico y vaciado de contenedores dispuestos para este propósito, a quienes se suman personas infractoras que deciden permutar sus faltas administrativas por trabajo comunitario. Desde el comienzo de la verbena abrileña, iniciaron actividades 380 trabajadores de las direcciones de Limpia y Aseo Público, Parques y Jardines y Alumbrado Público, con la intención de brindar a los feriantes una zona aseada y segura. Finalmente se reitera el llamado a los asistentes a la Feria de San Marcos 2022 a depositar sus desechos en los cestos papeleros, en cualquiera de los 280 tambos distribuidos en toda la zona ferial o en los 35 contenedores ubicados en las calles adyacentes, pero, por favor, no lo haga en la calle… SE “CRECIÓ” EL PRI después de que fuera rechazada la Reforma Eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal, donde 70 diputados federales del tricolor votaron en contra. Este hecho dio pie a un pronunciamiento local donde el PRI de Aguascalientes celebró la decisión y aseguró que es un triunfo para la ciudadanía, que se verá beneficiada con la no aprobación de esta Reforma. Antonio Lugo Morales aseguró que en todo momento respaldó a las 70 diputadas y diputados priistas quienes demostraron que la defensa del país… indudablemente eso les dio seguridad para ir contra el presidente… UN MOZALBETE de 18 años fue detenido por causar graves daños a la balaustrada del Jardín de San Marcos, una de las columnas que amurallan el hermoso jardín fue prácticamente arrancada causando afectaciones en la cantera que la recubre. La situación de dañar monumentos históricos que el 8M tanto preocupaba a los ciudadanos, pareciera ahora no importar, porque se hizo en el marco de la Feria Nacional de San Marcos a manos de un joven que pudo estar alcoholizado. Y durante la feria todo aquel que se alcoholice, no se ve “tan mal”. Ojalá lejos de tomar este acto como algo "chusco", nos pongamos a analizar la grave problemática de consumo de alcohol que existe en nuestro estado, en donde anualmente se consumen 8 litros de alcohol per cápita… LOS COBROS INDEBIDOS siguen siendo la constante en el transporte público, sí, particularmente en los taxis, a pesar de que las autoridades estatales aprobaron, por temporada de feria, el cobro de una tarifa especial. Los argumentos sobran pero al final se termina dañando la economía de las familias, sin que lamentablemente la autoridad intervenga. Lo mismo sucede con unidades que funcionan por medio de las apps, cuyos costos por la alta demanda se han incrementado de manera desproporcionada… MÁS DE 3 MIL PERSONAS han visitado el stand de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el cual los feriantes han podido conocer más las funciones de los elementos. De la misma manera, se les ofrece un recorrido virtual al C5-SITEC, donde, con el audio de llamadas de emergencia reales, la ciudadanía puede conocer el trabajo que realizan los operadores, así como todo el personal que se encuentra en el C5 SITEC. Durante el recorrido, chicos y grandes pueden conocer el equipamiento con el que cuentan los Bomberos del Estado, incluyendo el equipo hidráulico como las quijadas de la vida, además de los dispositivos de rescate acuático, uniformes contra el calor hechos de material resistente a la flama, abrasión y rasgado. Mediante juegos y actividades lúdicas, elementos de la Policía Cibernética emiten recomendaciones para evitar ser víctima de algún delito cibernético. Asimismo, se encuentran a la venta artesanías elaboradas por personas privadas de su libertad en los distintos centros penitenciarios de la entidad a precios Accesibles. El Stand se encuentra en la Isla San Marcos y está abierto a la ciudadanía en horario de 12:00 a 20:00 horas… PARA LLENAR EL COA, la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, ofreció capacitación a empresarios de la Canacintra), con el objetivo de facilitarles el cumplimiento en tiempo y forma de este reporte correspondiente al 2021. El COA es un informe anual obligado para las empresas generadoras de más de 10 toneladas al año de residuos de manejo especial de competencia estatal, o con emisiones líquidas a cuerpos de agua o en sus procesos de alcantarillado. Mayor información en el teléfono 449-910-20-97 ext. 4935…

