HOY ES DÍA DE SIMULACROS, ojalá en eso quede. Bueno, sólo en lo que respecta al tema de la educación y la cultura de la prevención y de la protección civil. Los demás temas, que fluyan sin simulaciones… YA SE VEÍA VENIR, cuál canción de Moderatto. Y es que diversos jurisconsultos e incluso diputados locales advertían que la idea de tipificar el delito del “halconeo” era una iniciativa infructuosa porque ya existían antecedentes de que esta medida resultaba inconstitucional, dada la complejidad de comprobar que alguien utiliza dispositivos tecnológicos de comunicación o radio comunicación para alertar sobre la presencia de las corporaciones policiales a grupos criminales. Naturalmente resulta polémico que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dedique tiempo a controvertir este tipo de medidas a la Suprema Corte, pero en esencia su área jurídica se ha dedicado los últimos años a rastrear todo tipo de leyes y ocurrencias aprobabas en las legislaturas locales en aras de preservar los derechos humanos. Tan es así que la CNDH, tiro por viaje, le ha enmendado la plana a crasos errores cometidos en anteriores legislaturas de Aguascalientes por violar de manera consuetudinaria la Constitución. Esta legislatura empieza a recibir sus primeros reveses, a sabiendas que la CNDH actualmente en control de la 4ª Transformación está dedicada a controvertir lo que huela a discriminación… INTENSO COLOR AZUL se percibe entre los aspirantes integrados a las ternas de las magistraturas de la reforma judicial en su gran mayoría, con algunas salvadas excepciones, pero hay quienes van más allá y aseguran que entre los perfiles seleccionados se encuentran personajes fuertemente vinculados al exgobernador Martín Orozco. A excepción de las primeras ternas de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia en las que se habría considerado a juezas del Poder Judicial, con nombres que realmente destacan por su experiencia. Pinta muy diferente el Tribunal de Justicia Administrativa, donde las ternas parecieran una mala mano. Obviamente entre la comunidad jurídica habrá quienes salgan a decir que hay personas con mayores merecimientos, pero las cartas están echadas… QUE SIEMPRE NO, decidieron los animalistas a pesar de la convocatoria hecha por la presidenta de la Asociación Ángeles con Patitas Aguascalientes, Priscila González Alvarado, para este lunes a partir de las 6 de la tarde hacer un plantón afuera del Congreso del Estado y de la Presidencia Municipal en protesta para pedir a autoridades y legisladores que hagan las modificaciones a la Ley de Protección Animal en el Estado y que haya sanciones ejemplares para quienes cometan algún tipo de violencia hacia los animales. Pero nadie fue, todos se echaron para atrás de último momento y de acuerdo a versiones extraoficiales, en esta ocasión, los propios integrantes de dicha asociación no lograron ponerse de acuerdo para realizar tal acción por lo que simplemente, su representante publicó en redes sociales que dicho plantón se pospone hasta nuevo aviso. A ver quién gana, los diputados o los activistas… AHORRADORES RECONSIDERARÍAN su buen hábito. Y es que el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera alertó que pagarán más Impuesto Sobre la Renta de sus ahorros al fisco a partir del próximo año, de acuerdo con la propuesta del Paquete Económico 2024 del Gobierno Federal. Comentó que el Impuesto sobre la Renta pasa de 0.14 a 1.50% en el nuevo paquete económico 2024. “Por ejemplo si se invierte en CETES donde pagan una tasa bruta de 11% anualizado, ahí se descuenta la inflación del 4%, lo que da una tasa real del 7% y a esa cantidad se le debe descontar el ISR de 1.50%, entonces quedaría una tasa real de 5.5% sobre los ahorros que se estarían recibiendo de la institución bancaria”. Adicionalmente, dijo que quien hace declaraciones anuales ante el SAT en abril, también debe prepararse con más ISR que tendrán que pagar por sus ahorros y declararlo en la próxima declaración. “Esto de aumentarlo de 0.14 a 1.50 es muy excesivo, pero así viene el Paquete Económico, que pagarán más impuesto los ahorradores”… INSPIRADO se mostró el senador panista Toño al anunciar en conferencia de prensa que Xóchitl Gálvez vuelve a Aguascalientes en el transcurso de las próximas seis semanas para participar en uno de los foros que se realizarán en Aguascalientes. Luego, casi en verso, dijo que Xóchitl se ha convertido en un punto focal de interés y solidaridad en redes sociales y la gran aceptación que ha generado en las plataformas digitales refleja un sentimiento de unión y solidaridad entre los mexicanos ante lo que muchos consideran un intento de injusticia por parte de la Presidencia de la República al querer derribar la casa de la abanderada del PAN, PRI y PRD en Ciudad de México. Sólo le faltó un poco de música de fondo. Agregó que “hay una respuesta de la comunidad, que se ha manifestado dispuesta a ofrecer su propia casa como muestra de solidaridad hacia Xóchitl Gálvez, en caso de que sea necesario. Esta muestra de apoyo no sólo refleja un sentido de solidaridad, sino también una determinación de los ciudadanos de unirse contra lo que perciben como injusticias”… EN TONO MÁS SERIO, los que aprovecharon los reflectores fueron los diputados federales por el PAN, Paulo Martínez López y Noel Mata Atilano, para hablar del Paquete Económico 2024 del Gobierno Federal, el cual calificaron de electorero. Paulo Martínez hizo hincapié en el aumento significativo del presupuesto federal en los últimos años, pasando de poco más de 5 billones a más de 9 billones de pesos para el año 2024. Sin embargo, señaló que no se ha visto una correspondiente inversión en áreas esenciales como la salud, la educación y la infraestructura. Por su parte, el diputado Noel Mata Atilano cuestionó la falta de recursos destinados al gasto federalizado, que es esencial para los gobiernos municipales y estatales que están más cerca de la ciudadanía. También mencionó que el gasto en pensiones y proyectos insignia se ha priorizado sobre las necesidades reales de los municipios. Ambos diputados se comprometieron a participar activamente en las comisiones y en el análisis detallado del presupuesto para contrarrestar lo que consideran una distribución irresponsable de los recursos…