¿Y si no quieren? Se ha cuestionado el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Filemón Medina Silva, respecto a traer agua de Juchipila y estableció que la decisión que se tome para evitar quedarnos sin el recurso hídrico, debe tener como sustento los recursos propios.

Es útil, pero… la tarjeta de crédito es una herramienta financiera de gran ventaja, sin embargo, este producto podría generar en algunas ocasiones cargos extra.

BUSCAN LOS MÉDICOS COLEGIADOS que el nuevo Gobierno Estatal refuerce la atención médica en las instituciones públicas de salud, así como algunos programas preventivos que ayuden a reducir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas entre la población, destacó su presidente Guillermo Llamas Esperón. El especialista comentó que los integrantes de dicho órgano han platicado con la gobernadora electa, Tere Jiménez Esquivel, sobre la conveniencia de fortalecer los programas preventivos, ya que son la base fundamental para reducir la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas y de esta manera lograr tener una población más sana. “Creo que existe una gran sensibilidad por parte de Tere Jiménez en el sentido de fortalecer todos los programas prioritarios de salud en el Estado”, añadió… ¿Y SI NO QUIEREN? Se ha cuestionado el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Filemón Medina Silva respecto al proyecto de traer agua de Juchipila o de otro lado y estableció que la decisión que se tome para evitar quedarnos sin el recurso hídrico, debe tener como sustento los recursos propios. Y es que hay que ver lo que pasa en Nuevo León, dijo, “siendo el mismo estado, trataron de conducir el agua de otro municipio a Monterrey y los pobladores no dejaron que se la llevaran; entonces no podemos pensar en hacer un proyecto hídrico que costaría miles de millones de pesos en el estado de Zacatecas y terminado nos dijeran que de ahí no sale ni una gota de agua”. Por lo anterior, dijo que en Aguascalientes se cuenta con los recursos suficientes, tales como hacer un uso racional del agua en el campo, utilizar el agua de las presas y también las aguas tratadas “y con eso podríamos satisfacer nuestro proyecto que sería exclusivamente de nuestro estado”… A PROPÓSITO DEL TEMA, el presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica capítulo Aguascalientes, Humberto Blancarte Alvarado, comentó que, ante la proximidad de la conclusión del actual título de concesión del agua potable, todo lo que se concrete tendrá que ser muy claro en las condiciones que quiere la sociedad y el Gobierno que se logre. “Eso que comentan de menos fugas, hay que hacer un programa para detección de fugas, para instrumentar las redes, todo eso se puede lograr. Tener un mejor servicio y calidad o calidez en el servicio, también se pone como una condición. Creo que todo es factible, nomás hay que ver los términos y el costo de los mismos”. Estableció que las tarifas son el reflejo de los costos, de los insumos que se requieren para dar el servicio. “Como sabemos aquí en Aguascalientes el agua para consumo humano es a partir del acuífero y se está bombeando a más de 200 metros, se perfora a más de 500 metros y todo esto cuesta, dependen de cuestiones externas como es el petróleo, la electricidad, el plástico, los salarios y todo esto conforma de acuerdo con una fórmula polinómica que está escrita en el título de concesión y da la tarifa necesaria para sustentar el servicio”. Enfatizó que, a diferencia de otros estados, en Aguascalientes se aplica una tarifa real donde ni el Estado ni el Municipio ponen nada para subsidiarla, de tal forma que hay una sustentabilidad del servicio y es de la forma como se determina. “No vamos a empezar de cero, con un organismo quebrado, sino que tiene un sustento económico”, remató el ex directivo de Veolia… A DESEMPOLVAR LA BIBLIA, invitó ayer el Obispo de la Diócesis, Juan Espinoza Jiménez, ya que en todas las parroquias este lunes 19 de septiembre inicia la Semana de la Biblia porque septiembre es el Mes de la biblia, y se agradece a San Gerónimo que haya traducido la biblia al latín y la propagara por casi todo el mundo. Recordó que en ella encontramos lo que Dios nos pide y enseña y solicitó a los fieles que puedan, asistan a sus parroquias para participar en esta semana… LAS LIMITADAS CAPACIDADES digitales por parte de docentes y estudiantes, sumado a la falta de recursos económicos y tecnológicos, así como el poco o nulo apoyo por parte de los padres de familia en las actividades académicas de los jóvenes estudiantes, fueron los principales retos que atravesó la enseñanza híbrida durante la pandemia por COVID-19, según lo documentó Angélica María Ospina, catedrática Conacyt adscrita a la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE en Región Centro, quien junto con Nancy E. Chávez Llamas escribieron el artículo “¿Del aula a la pantalla? Experiencia Escolar Durante COVID-19 en un Bachillerato Mexicano”, realizada en un bachillerato público del municipio semiurbano de Jesús María, en Aguascalientes. Esta investigación forma parte de un estudio más amplio sobre reducción de riesgos y daños asociados al uso de sustancias en contextos escolares, el cual comenzó en el 2019. Tanto profesores como alumnos tuvieron dificultades ante esta nueva realidad generada por el COVID-19. Algunos docentes no contaban con las capacidades digitales necesarias para impartir clases en línea. En el caso de los estudiantes, las mayores dificultades que tuvieron que enfrentar fueron la falta de acceso a las tecnologías (internet, computadora, tablet o celular) o el apoyo de la familia para continuar sus estudios. Además, el COVID-19 aumentó los gastos en los hogares, lo que orilló a las familias de los jóvenes a limitar el apoyo escolar y emplear a los estudiantes en labores domésticas o en trabajo de tiempo completo… ES ÚTIL, PERO… la tarjeta de crédito es una herramienta financiera de gran ventaja, sin embargo, este producto podría generar en algunas ocasiones cargos extra. Y es que tener una TDC no sólo implica saber usarla de manera correcta, sino también pagar las mensualidades a tiempo y revisar cuando existan cargos extras que quizá no hizo; para evitarlos es necesario que revise sus estados de cuenta constantemente, también se recomienda llevar un control de los gastos que ha hecho con el plástico. En el caso de cargos no reconocidos, la Condusef lo puede ayudar; según José Antonio Mejía Lozano, delegado de esta dependencia federal en la entidad, lo primero que debe de hacer es comunicarse directamente con su banco para levantar una queja. Si la institución bancaria no da resolución a su problema, puede acudir a las oficinas de la Condusef, o bien, comunicarse al 01 800 999 8080 para reportar la situación, incluso puede hacer la queja a través de su página web: www.gob.mx/condusef. No está de más saber que los bancos que tienen más reportes en tarjetas de crédito por esta situación, así como por la realización de transferencias electrónicas desconocidas y cargos a la cuenta desconocidos, son: Scotiabank, con 37; Banorte, 27; HSBC, 22; Citibanamex, 21; Santander, 19; BBVA, 15; Inbursa, 10; Azteca, 9 y Bancoppel, 6…