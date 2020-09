De acuerdo al ex presidente del Colegio de Medicina Interna en Aguascalientes e infectólogo, Francisco Márquez Díaz, tan solo en esta semana, se tienen a 7 médicos enfermos, dos de ellos hospitalizados con neumonía grave. El llamado a la población sigue siendo que se cuide a sí misma y a los demás.

SACARON DEL CORRAL, a “El Gallo” del municipio; es lo que dicen, y refieren que a Jaime Gallo Camacho le duró poco el gusto de haberse destapado como aspirante a presidente municipal de Aguascalientes, sumándose a la lista que ya antes se había dado de “los preferidos” de la alcaldesa, entre los que figuran el diputado Quique Galo que ya se siente arriba del carro, la secretaria de Servicios Públicos Miriam Rodríguez, Enrique de la Torre, Leo Montañez, entre otros integrantes de la administración municipal. Y es que quienes están cerca del Gallo, pero también de este otro selecto grupo, aseguran que ya le leyeron la cartilla o están a punto de leérsela, para que calme a su gallinero o se lo calman, pues al menos su aspiración no le alcanzará para ser abanderado del PAN para la alcaldía capitalina y como se conoce a Jaime Gallo de disciplinado, seguramente lo hará o ya lo ha hecho. Luego de que el encargado de la comunicación interna y externa del Municipio, Quique de la Torre, dicen, ha congelado prácticamente todo lo que haga o intente hacer Gallo y esto fue todavía más evidente en días pasados, en que para anunciar su destape convocó a una rueda de prensa y luego por instrucción de De la Torre se canceló, por no haber pedido autorización previa, ya luego la hizo a manera de rebeldía y por consejo de su asesor político y estrategia de campañas, Sergio Torres Nafarrate, que quiso promoverlo como “el rebelde” de la Presidencia Municipal, pero todo parece indicar que no salió bien el truco. Así pues, a menos que decida buscar ser abanderado de otro partido o independiente, Jaime podrá seguir con su intención de ser alcalde, pero quienes están en el Palacio Menor, aseguran que si bien le va podrá aspirar a ser diputado federal y a lo mínimo, que repita como diputado local. Al menos el grupo fuerte de Tere, es lo que le pretenden dejar… QUE HA DISMINUIDO la ocupación hospitalaria por pacientes Covid, de acuerdo al ex presidente del Colegio de Medicina Interna en Aguascalientes e infectólogo, Francisco Márquez Díaz, sin embargo siguen teniendo a enfermos graves lamentablemente, por lo que hizo un nuevo llamado a la población a que ayude al personal médico no exponiéndose tanto. Recordó que los médicos también se están enfermando, y prueba de ello es que tan solo en esta semana, se tienen a 7 médicos enfermos, dos de ellos hospitalizados con neumonía grave. “Entonces la sociedad no se debe confiar porque va más allá de usar el cubrebocas, de ahí que si se enferman pues las camas podrían no ser suficientes y también el personal de salubridad podría no ser suficiente por bajas de salud”… CONTINÚA NEGOCIANDO la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado con la Secretaría de Hacienda y la de Gobernación a fin de lograr el apoyo para el área médica y paramédica del ISSSTE y de la Secretaría de Salud a nivel federal con motivo de la pandemia del COVID-19, aseguró su dirigente en el Estado, Normando López Meixueiro. Detalló que su líder nacional, Joel Ayala Almeida se mantiene firme y esperan que ya entre el miércoles y jueves de la próxima semana salga humo blanco de las pláticas que mantienen con las autoridades a fin de que el personal que está

en la primera línea de batalla reciba un incremento salarial digno a la magnitud de lo que representa el virus. Además del aumento salarial, dijo que la FSTSE está pugnando porque haya al menos unas 10 mil nuevas plazas en todo el país para el personal médico y paramédico en el ISSSTE y la Secretaría de Salud, que de darse, esperan que también se beneficie a Aguascalientes. “Aquí comentamos que hay la necesidad de mínimo de 100 doctores de médicos generales y especialistas que se pretende que sean contratados ante la imperiosa necesidad que tiene el ISSSTE en la entidad”… EL INEGI INFORMÓ, con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, que durante julio de este año, el personal ocupado total del sector registró un incremento de 0.9% frente al mes inmediato anterior. Las horas trabajadas aumentaron 7.4% y las remuneraciones medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales subieron 2.4% en el séptimo mes de 2020 respecto al mes precedente… CASI 20 MILLONES DE PESOS se autorizaron en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad, en sesión del Comité de Evaluación de los Programas de Crédito y Subsidio Productivo para el Desarrollo Empresarial del Estado de Aguascalientes, según informó el titular de la SEDEC, Manuel Alejandro González Martínez… YA SALIÓ LA CUARTA CONVOCATORIA para la adquisición de camiones urbanos nuevos. Se destinarán 15 millones de pesos para continuar con la renovación de la flota del Proyecto de Movilidad “YoVoy”. El apoyo económico será el equivalente al 12% del valor total de la unidad que deberá utilizar gas natural o diesel como combustible. Se busca reemplazar unidades de modelo 2012 o anteriores. En esta cuarta entrega se otorgarán apoyos para 45 unidades; los interesados deben cumplir con los requisitos correspondientes. Las solicitudes deben presentarse en la Coordinación General de Movilidad, ubicada en avenida Manuel Gómez Morín s/n, del Barrio de la Estación, en el edificio denominado “Baños y Vestidores” del Complejo Tres Centurias, en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas… AVANZA EL PROCESO para la implementación de la reforma en materia de justicia laboral; se busca adecuar el marco jurídico que permita que éste último se encargue de los tribunales laborales. En coordinación con los tres poderes, el proceso de transición de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) hacia el Centro de Conciliación y al Poder Judicial, será efectivo y en los mejores términos, de manera que una vez concretado este cambio, se mantengan las condiciones del buen clima y paz laboral que han prevalecido en la entidad por muchos años, adelantando que en breve sería enviado al Congreso el anteproyecto de la iniciativa correspondiente, a fin de actualizar la legislación en materia de derechos laborales y sindicatos…