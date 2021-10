Gabinete paritario comprometió ayer el alcalde Leonardo Montañez, si bien su integración sigue siendo un secreto de Estado, no obstante que hoy es el quinto día de su administración.

Alerta el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rodrigo Román Ortega, sobre la proliferación de fraudes para la obtención del pasaporte en Aguascalientes.

SEGÚN EL INEGI, Aguascalientes se encuentra dentro de la media nacional en cuanto a número de mujeres fallecidas por cáncer de mama. En el país se tiene una prevalencia de 17.94 defunciones por cada 100 mil mujeres, de 20 años en adelante; mientras que Aguascalientes registra un promedio de 17.68 a 21.58. Dentro del marco por el Día Mundial de la Lucha contra Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de octubre, se dio a conocer que durante el 2020 en todo el país fallecieron 97 mil 323 mujeres, por tumores malignos. De esos, 7 mil 880 fueron por tumores de mama, equivalente a un 8%… GABINETE PARITARIO comprometió ayer el alcalde Leonardo Montañez, si bien su integración sigue siendo un secreto de Estado, no obstante que hoy es el quinto día de su administración, y seguirá así pues dejó en claro que su equipo de colaboradores será presentado hasta que sean definidos por los 17 integrantes del Cabildo los secretarios del Ayuntamiento, de Finanzas y de Seguridad Pública. Ojalá se pongan de acuerdo pronto, pues además de las apuestas, predicciones, adivinanzas, quinielas y demás que se han generado ante el misterioso gabinete municipal, pues también está el deber de ponerse a trabajar en todas las dependencias de la administración municipal. Dicen, los que dicen que saben, que lo más seguro es que repita la mayoría de los colaboradores de la ex alcaldesa Tere Jiménez, y eso nada más para dar paso a posiciones del propio Leo y por supuesto a esa conformación paritaria que hoy la ley exige… ¡ay qué nervios!… QUIEN YA DESTAPÓ a su equipo de colaboradores es la superdelegada Nora Ruvalcaba Gámez. Ella, sin secreto alguno, presentó ayer a Berenice Anahí Romo Tapia, como directora regional de Servidores de la Nación Región 01 Municipio de Aguascalientes; José Luis Luna Jiménez como director regional de Servidores de la Nación Región 02 correspondiente a los 10 municipios restantes, y Gilberto Gutiérrez Lara, quien ocupa el cargo de coordinador de Promoción y Desarrollo. Señaló que el objetivo es optimizar las labores de áreas estratégicas siempre en la búsqueda de servir con honestidad, eficacia y la mayor celeridad posible a la ciudadanía, por lo que confió en que pondrán todo su esmero y experiencia para servir a la gente cada uno desde su área, ya que todos están comprometidos con los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo expuesto por el gobierno de la Cuarta Transformación… MARCHA, a secas, el actual proceso de la revista documental y físico mecánica a las unidades de taxi, señaló el presidente de la AUGTEA, Óscar Romo Delgado, sin embargo, reconoció que habrá que pedirle a la autoridad estatal que para la siguiente ocasión se avise con un mayor tiempo de que se realizarán ambas y de esta manera los concesionarios puedan reunir la información que corresponde. Hace falta una mayor planeación y organización para facilitar los procesos de revisión de las unidades y de este sector, en pos de la mejora de esta actividad de acuerdo con la normatividad de movilidad, comentó… UNA VISITA GUIADA a las instalaciones que albergarán los Juzgados Laborales del Poder Judicial del Estado realizaron los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con la intención de constatar el avance de los trabajos y el equipamiento de las áreas que estará ocupando el personal en la materia, a partir del próximo 3 de noviembre. Destacaron la adecuación de las Salas de Audiencias con un moderno equipo de videograbación para el modelo de justicia oral y digital que habrá de implementarse, así como los funcionales espacios que permitirán que tanto usuarios del sistema como personal que en el sitio labore, se desenvuelvan en sus actividades de una manera ágil… ALERTA el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rodrigo Román Ortega, sobre la proliferación de fraudes para la obtención del pasaporte en Aguascalientes. En ese sentido, destacó que en promedio se registran de 3 a 4 fraudes por día con aquellas personas que no tienen un buen conocimiento en el manejo de la computadora y suelen ser presa fácil de páginas apócrifas por internet, donde los mandan a pagar a una tienda de conveniencia. “Les pedimos que no lo hagan porque es tirar el dinero a la basura, y es una extorsión, motivo por el cual los invito a que vayan a la delegación donde serán atendidos desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde”. Ante el aumento en la demanda del pasaporte que suele darse en temporada navideña, el funcionario federal reiteró el llamado a la población a no dejarse engañar. “Muchos tienen lo mínimo para pagarlo, por lo que en tanto presentan la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, ellos pierden la oportunidad; si hay fraudes, nosotros estamos puestos para trabajar a su servicio y de toda la gente que desee información de la Secretaría”… NO ES QUE SEA POBRE, pero Tepezalá requiere crear sinergia con los empresarios, la industria, el turismo y los diversos sectores para crecer de modo conjunto, señaló la alcaldesa Leticia Olivares Jiménez. Recalcó que esta administración municipal requiere de los ciudadanos y no habrá un esquema de consulta de participación, ni de autoritarismos, lo que significa estar cerca de la gente. Como una de las primeras acciones de su gobierno, que no es pobre, será comprar en las siguientes semanas una nueva bomba de 150 caballos de fuerza para resolver la problemática del desabasto de agua potable para la cabecera municipal y la comunidad rural San Rafael, así como de filtros especiales para reducir la problemática de que el agua esté contaminada con metales pesados y de este modo sea potable para la ciudadanía de estos dos lugares… HASTA EN EL VERDE dieron a conocer cambios en el equipo de trabajo del Comité Ejecutivo Estatal donde el presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Aguascalientes será Omar Camarillo; la Secretaría de Organización estará a cargo de Jonatan Hernández Araujo; en la Secretaría de la Mujer estará Karina Banda Iglesias; en la Secretaría de Juventud, Daniela Márquez; en la Secretaría de Procesos Electorales y Voz ante el INE e IEE, Fernanda Ramírez; en el Departamento de Estructura Electoral, Karla Piña y en la Secretaría de Finanzas, Yolanda Hernández…