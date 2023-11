Las explanadas de Expo Plaza o la misma Megavelaria no serían una mala opción para los puestos de artículos navideños, con la enorme ventaja de que los compradores que se trasladan en automóvil no batallarían con el estacionamiento…

RESULTA CONTRADICTORIAla permanencia de los puestos ambulantes de artículos navideños sobre la calle Independencia y 5 de Mayo por casi cinco semanas, retirándose varios días después de que acaben las fiestas navideñas, cuando ni recalentado quedará en las ollas… CON ESTA AUTORIZACIÓN por parte de las autoridades municipales, los autobuses del transporte urbano que usan el nuevo doble sentido de circulación en 5 de Mayo deberán nuevamente y de manera temporal modificar sus rutas y regresar a su antiguo recorrido… ESTA MOVIDAgenerarámayores complicaciones viales en esta zona del primer cuadro de la ciudad y favorecerá nuevamente a los comercios informales, en lugar de priorizar el orden e incentivar que más personas que puedan arribar con facilidad y de manera ordenada al centro de la ciudad para realizar sus compras… RESALTA QUE DESPUÉSde las razones sustentadas para el proyecto que causó afectaciones a los comerciantes de la Cinco de Mayo, no se haya previsto esta problemática, considerando que la presencia de los ambulantes se da año con año… BIEN SE PUDO HABERdiseñado una solución en la que estos puestos fueran reubicados para no darle al traste a este proyecto vial. Opciones hay muchas. Las explanadas de Expo Plaza o la misma Megavelariano serían una mala opción para los puestos de artículos navideños, con la enorme ventaja de que los compradores que se trasladan en automóvil no batallarían con el estacionamiento. Bastaría una buena campaña promocional para atraer púbico hacia esta infraestructura urbana desaprovechada la mayor parte del año… EN FIN, volviendo a las inmediaciones del Jardín Carpio y por si lo que comentamos de los puestosno fuera suficiente, justamente cuando esta zona vial prioritaria presenta una mayor carga vial, se tomó la decisión de iniciar trabajos de repavimentación sobre la avenida Independencia… ESTA NECESARIA pero inoportuna decisión meterá más presión al tráficoen la zona. Las obras se reconocen como importantes, pero advierten la falta de planeación en la ejecución, especialmente cuando estos trabajos no avanzan a un ritmo ágil… EN EL SECTOR EMPRESARIAL se vislumbra una lucha por el aglutinamiento de organizaciones empresariales en torno a los dos consejos, al haberse dejado en claro que a ambas organizaciones les interesa sumar asociaciones de profesionistas y empresarios, con el fin de mostrar músculo…ESTE EJERCICIOobliga a una reflexión sobre las causas de que ciertas asociaciones y cámaras tomaran la decisión de dejar de pertenecer al Consejo Coordinador, como es el caso de los tortilleros, e incluso el propio Grupo de Industriales… A SABER,los primeros prefirieron no quedarse al no percibir beneficio alguno, mientras que los segundos midieron su peso y decidieron formar un club selecto… SEGÚN LO COMENTADO por el asesor financieroGerardo Sánchez Herreraen esta edición, de“El Buen Fin”lo que va a prevalecer son las promociones a meses sin intereses, lo que será el primer atractivo en el 80% de las mercancías… “ESPERAMOSque los comerciantes no traten de vaciar sus bodegas o almacenes de mercancía rezagada o mercancía que el año pasado no se vendió y ahora por cambio de tendencia de moda traten de rematarla”… EL ESPECIALISTA en economía agregó que se espera que las ofertas reales sí se den y no se presenten las simulaciones de los precios sube y baja… RESPECTO A LAS MERCANCÍASmás compradas en “El Buen Fin” destacó la ropa y los accesorios en un 45%, los aparatos electrónicos en un 30% y los electrodomésticos en un 25%…SEÑALÓ QUE LA FORMAde pago más común en este tipo de campañas es la vía electrónica, usando la tarjeta de crédito en el 30% de los casos, el débito en el 26% y con vales electrónicos en el 25% de las compras… COMO PODEMOS DEDUCIRLO, el uso del efectivo pierde terreno al menos en las compras esperadas de este fin de semana largo…