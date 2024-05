La disponibilidad de agua está disminuyendo, obligando a perforar pozos a profundidades de hasta 600 metros, lo que resulta en una calidad no óptima…

Reitera su preocupación el Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes por la alta incidencia de accidentes, siendo la principal causa de ocupación hospitalaria…

ESTE LUNES, LAS CANDIDATURAS de la Coalición Fuerza y Corazón por México expondrán sus propuestas en el «Diálogos por la Democracia», una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial. Este evento, parte de los últimos esfuerzos antes de que finalice la campaña electoral en menos de dos semanas, contará con la presencia de sus principales candidatos. La última semana de campaña será el turno de las candidaturas de MORENA. Se espera que estos diálogos sean más efectivos y mejor difundidos que los anteriores, los cuales fueron criticados por no profundizar en los planteamientos ni adaptarse bien al formato limitado por tiempo, además de carecer de transmisión en redes sociales… LA SITUACIÓN DEL AGUA en Aguascalientes es crítica, según el Instituto del Agua. La disponibilidad de agua está disminuyendo, obligando a perforar pozos a profundidades de hasta 600 metros, lo que resulta en una calidad no óptima. Se están realizando gestiones para aumentar la disponibilidad y promover el reúso del agua, especialmente en unidades de riego tecnificadas. Incluso hay solicitudes de usuarios para usar agua tratada de plantas para evitar extraer de pozos profundos… LA PERSISTENTE SEQUÍA en Aguascalientes ha activado la intervención de la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), según informó su presidenta, María Virginia Bernal Martínez. La AMH se centra en participar en la reforma de la legislación estatal y nacional sobre el uso y protección del agua, destacando la importancia de respetar los cauces y reconocer su significado para evitar problemas de gestión hídrica. Además, la AMH contribuye al Programa de Desarrollo 2050, una estrategia a largo plazo para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en la región. Bernal Martínez advirtió sobre la gravedad de la situación si no se toman medidas urgentes y eficaces. Subrayó que no es suficiente con redactar leyes bien intencionadas; es vital que éstas se implementen y se concreten en acciones específicas. Paralelamente, la AMH ofrece apoyo técnico en proyectos para el reúso del agua, colaborando con MIAA para optimizar la distribución del recurso. Esta organización cuenta con un equipo de técnicos experimentados que aportan su expertise para mejorar la gestión del agua en el estado, abordando tanto la legislación como las soluciones técnicas prácticas… A MEDIDA QUE LAS ALTAS temperaturas azotan el territorio nacional, es importante reflexionar sobre aquellos que enfrentan estos extremos climáticos en circunstancias aún más difíciles. En Aguascalientes, donde las olas de calor son una realidad nunca antes vista, las personas que viven en situación de calle enfrentan un desafío adicional. La exposición prolongada al sol, la falta de acceso a agua potable y la ausencia de refugio adecuado hacen que estas personas sean especialmente vulnerables durante las olas de calor. Los signos de alarma de un golpe de calor son una advertencia seria, y es esencial que estas personas reciban la atención médica adecuada si experimentan alguno de estos síntomas. Desde la implementación de refugios temporales hasta la distribución de agua y suministros básicos, es fundamental que las autoridades locales y la sociedad en su conjunto se unan para proteger a los más vulnerables en tiempos de adversidad climática… UN TEMA DE GRAN importancia en el ámbito educativo es el acoso sexual, y el Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA), dirigido por José Luis Gil Vázquez, está tomando medidas para prevenirlo y crear un entorno seguro y respetuoso. Aunque el ITA ha recibido dos quejas sobre el comportamiento de los docentes en el último año, ninguna se clasificó como acoso sexual. Estas quejas fueron abordadas por el comité de ética del Instituto, incluyendo una relacionada con un comentario discriminatorio de un profesor. Por ello, Gil Vázquez dijo que el ITA ha adoptado un enfoque preventivo para abordar posibles situaciones de acoso sexual y asegurar que tanto estudiantes como docentes comprendan y respeten los límites y normas de convivencia. La capacitación continua del personal docente es fundamental, especialmente considerando que muchos profesores se formaron en un contexto social diferente hace décadas… REITERA SU PREOCUPACIÓN el Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes por la alta incidencia de accidentes, siendo la principal causa de ocupación hospitalaria. Estos accidentes, que afectan mayoritariamente a hombres, se deben a una combinación de factores: consumo de alcohol y drogas, uso del celular al conducir, falta de habilidad de maniobra y exceso de velocidad. ¡Cuídese!…